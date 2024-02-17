セリエ A
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3 - 0
終了
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マリオ・パシャリッチ 22'トゥーン・コープマイナーズ 58'ミッチェルバッカー 75'
(HT 1-0) (終了 3-0)

アタランタ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,