コッパ・イタリア
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
チャールズデケテラエール 24', 63'アレクセイ・ミランチュク 71'
ダニエル・ボロカ 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 3-1)

アタランタ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,