セリエ A
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1 - 2
終了
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ジャンルカ・スカマッカ 61'
ハカン・チャルハノグル 40' (pk)ラウタロ・マルティネス 57'
(HT 0-1) (終了 1-2)

アタランタ 対 インテル結果＆スタッツ,