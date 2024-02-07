FAカップ
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1 - 3
終了
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ムサ・ディアビ 90' + 1'
コナーギャラガー 11'ニコラス・ジャクソン 21'エンソ・フェルナンデス 54'
(HT 0-2) (終了 1-3)

アストン・ヴィラ 対 チェルシー結果＆スタッツ,