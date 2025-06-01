J2 リーグ
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5 - 1
終了
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N. Kumata 18', 90' + 6'K. Tanimura 65'大西遼太郎 75' (og)N. Ishiwatari 86'
K. Kumashiro 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 5-1)

いわきFC 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,