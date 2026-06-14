キックオフ：2026年6月15日(月)2:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026グループE第1節で強豪ドイツ代表と初出場のキュラソー代表が対戦する。

ドイツは4度のワールドカップ優勝を誇る世界屈指の強豪国だ。しかし、2014年の優勝を最後に2大会連続グループステージ敗退と苦しい状況に陥っている。それでも、指揮官ナーゲルスマンの下、世代交代を推し進め、再び世界の頂点を狙えるチームへと成長した。ヴィルツやムシアラを中心とした攻撃陣は創造性と破壊力を兼ね備えており、中盤やDF来任にもタレントを擁している。キュラソーとの初戦でしっかりと結果を残し優勝を目指せるチームであることを証明したいところだ。

対するキュラソーは、人口約15万人の小国ながら近年急速に力をつけ、今大会で初のワールドカップ本戦出場権を獲得した。オランダとの歴史的なつながりから欧州育ちの選手を数多く擁し、実績のある指揮官アドフォカートの下で繰り出される組織的な守備と粘り強い戦いを武器に大舞台での飛躍を目指す。ドイツとの一戦で間違いなく劣勢になることが予想されているが、失うもののない立場から積極的な戦いを見せたいところだ。

この一戦の見どころは、ドイツの強力な攻撃陣をキュラソーがどこまで抑えられるかだ。ヴィルツやムシアラなど近年不在だった攻撃陣にタレントが揃うチームがコンパクトに整えられた相手守備陣を攻略し、どれだけ早くチャンスへとつなげられるか。早々に先制点を奪えればドイツペースになることは確実だが、攻めあぐねることになれば、キュラソーの望む展開になり得る。