キックオフ：2026年7月3日(金)8:00

放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026ラウンド32でポルトガル代表とクロアチア代表による注目の一戦が行われる。

ポルトガルはグループKを1勝2分で2位通過。初戦でコンゴ民主共和国とまさかの1-1で引き分けで終わってスタートダッシュに失敗したチームは、ウズベキスタン戦で5-0と勝利を収めたが、最終節ではコロンビアとスコアレスドローに終わり首位通過を逃した。無敗で決勝トーナメントへ駒を進めた一方で、試合ごとのパフォーマンスには波があり、ここまで期待されていたほどのパフォーマンスを見せることができていない。

一方のクロアチアは初戦でイングランドに2-4で敗れる苦しいスタートとなったが、第2戦でパナマを1-0、第3戦でガーナを2-1で下し、逆転でグループLの2位通過を勝ち取った。苦しい戦いが続いたものの、モドリッチら多くのベテランの高い経験値とともに試合巧者の戦いを見せて、ノックアウトステージ進出を果たしたが、いきなり強豪ポルトガルとの対戦となった。

この試合の見どころは、タレント擁するポルトガルに対してクロアチアが経験値の高さで対抗できるかだ。ポルトガルはC・ロナウドやB・フェルナンデス、ヴィティーニャら世界屈指の選手を擁し、充実した選手力は今大会屈指だ。一方のクロアチアはモドリッチを中心に中盤で試合をコントロールし、勝負どころを逃さない試合巧者ぶりが持ち味。派手さではポルトガルが上回るものの、クロアチアは豊富な経験と組織力で互角以上に渡り合う力を持つ。世界的なスーパースター、ロナウドとモドリッチ、どちらが相手に引導を渡すことになるか。ラウンド32屈指の好カードだ。