ポルトガルvsクロアチアの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド32
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ポルトガルvsクロアチア｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月3日(金)8:00
放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026ラウンド32でポルトガル代表とクロアチア代表による注目の一戦が行われる。
ポルトガルはグループKを1勝2分で2位通過。初戦でコンゴ民主共和国とまさかの1-1で引き分けで終わってスタートダッシュに失敗したチームは、ウズベキスタン戦で5-0と勝利を収めたが、最終節ではコロンビアとスコアレスドローに終わり首位通過を逃した。無敗で決勝トーナメントへ駒を進めた一方で、試合ごとのパフォーマンスには波があり、ここまで期待されていたほどのパフォーマンスを見せることができていない。
一方のクロアチアは初戦でイングランドに2-4で敗れる苦しいスタートとなったが、第2戦でパナマを1-0、第3戦でガーナを2-1で下し、逆転でグループLの2位通過を勝ち取った。苦しい戦いが続いたものの、モドリッチら多くのベテランの高い経験値とともに試合巧者の戦いを見せて、ノックアウトステージ進出を果たしたが、いきなり強豪ポルトガルとの対戦となった。
この試合の見どころは、タレント擁するポルトガルに対してクロアチアが経験値の高さで対抗できるかだ。ポルトガルはC・ロナウドやB・フェルナンデス、ヴィティーニャら世界屈指の選手を擁し、充実した選手力は今大会屈指だ。一方のクロアチアはモドリッチを中心に中盤で試合をコントロールし、勝負どころを逃さない試合巧者ぶりが持ち味。派手さではポルトガルが上回るものの、クロアチアは豊富な経験と組織力で互角以上に渡り合う力を持つ。世界的なスーパースター、ロナウドとモドリッチ、どちらが相手に引導を渡すことになるか。ラウンド32屈指の好カードだ。
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ポルトガル｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
コスタ
■DF
カンセロ、ディアス、ヴェイガ、メンデス
■MF
J.ネヴィス、ヴィティーニャ、ネト、フェルナンデス、フェリックス
■FW
ロナウド
■監督
マルティネス
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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クロアチア｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
リヴァコヴィッチ
■DF
スタニシッチ、シュタロ、ポングラチッチ、グバルディオル
■MF
コヴァチッチ、モドリッチ、ヴラシッチ、スチッチ、ペリシッチ
■FW
ブディミル
■監督
ダリッチ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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ポルトガルvsクロアチア｜注目選手
■ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガルの注目は主将でエースストライカーのロナウドだ。40代を迎えた今なお第一線でプレーを続ける同選手は、圧倒的な得点力と勝負強さでポルトガル攻撃陣を牽引する絶対的な存在。今大会でもグループステージのウズベキスタン戦で2ゴールを記録するなど健在ぶりを示している。ラウンド32でも豊富な経験と決定力でチームを勝利へ導く役割が期待される。
ロナウドはもちろんクロアチア戦でもカギを握りる存在だ。しかし、ワールドカップのノックアウトステージではいまだに得点を記録したことはない。それでも、自身にとって最後となるワールドカップでさらなる上位進出を目指すためには何としても得点という形で結果を残さなくてはならない。フェルナンデスらのチャンスメイクから勝利に導く得点をマークできるか。
■クロアチア | ルカ・モドリッチ
クロアチアの注目はキャプテンのモドリッチだ。長年にわたって世界屈指のプレーメイカーとして活躍してきた同選手は、卓越した戦術眼と正確なパスで中盤を支配し、クロアチアの攻撃のリズムを生み出す存在だ。40歳となった今大会でも違わぬ豊富な運動量と高い技術は健在で、チームに欠かせない戦力として3試合すべてに先発出場している。
ポルトガル戦では、モドリッチのパフォーマンスが結果を左右すると言っても過言ではない。ヴィティーニャやフェルナンデスとのマッチアップは注目必至であり、コヴァチッチとともに中盤で試合をコントロールしながら攻守のバランスを保てるか。世界的スーパースターであるロナウドとの対決は、このラウンド32屈指の見どころの一つ。長年世界の頂点で活躍してきたレジェンド同士がラウンド16進出を懸けて激突する。
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