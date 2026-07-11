ノルウェーvsイングランドのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026準々決勝
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ノルウェーvsイングランド｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月12日(日)6:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026準々決勝で快進撃を続けるノルウェー代表が優勝候補の一角イングランド代表に臨む注目の一戦だ。
7大会ぶりにワールドカップに出場したノルウェーは、"死の組"グループIを2位で突破すると、ラウンド32ではコートジボワールに逆転勝利、続くラウンド16で王国ブラジルにハーランドの2得点で競り勝って初の準々決勝進出を決めた。ハーランドだけでなく、ウーデゴールやセルロートら欧州トップリーグで活躍する実力者が揃い、組織力と一体感を武器に快進撃を続けている。
一方のイングランドは、優勝候補の一角として今大会に出場し、グループステージを危なげなく首位通過。ラウンド32ではコンゴ民主共和国に逆転勝利し、ラウンド16では開催国メキシコに数的不利になりながら3-2で競り勝ってベスト8進出を決めた。ケインやベリンガムを擁する攻撃陣が期待通りの活躍を見せて難敵メキシコとの一戦を制したチームは持ち前の勝負強さで4強入りを狙う。
この試合の見どころは、ノルウェーの勢いがイングランドの勝負強さを上回れるかだ。ノルウェーはコートジボワール、ブラジルと強敵を連破し、史上初のベスト8進出を果たして勢いに乗る。一方のイングランドは決勝トーナメント2試合をいずれも接戦で制し、苦しい展開でも勝ち切る力を見せてきた。勢いそのままにノルウェーが歴史を塗り替えるのか、それともイングランドが地力を示して2大会ぶりの4強入りを決めるのか。また、得点王争いを繰り広げるハーランドvsケインのエースストライカー対決にも注目だ。
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ノルウェー｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
ニーラン
■DF
リエルソン、アイエル、ヘッゲム、ウォルフェ
■MF
ベルグ、ベルゲ、ウーデゴール
■FW
セルロート、ハーランド、ヌサ
■監督
ソルバッケン
累積リーチ：ヌサ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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イングランド｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
ピックフォード
■DF
コンサ、ストーンズ、グエーイ、オライリー
■MF
ライス、アンダーソン、サカ、ベリンガム、ゴードン
■FW
ケイン
■監督
トゥヘル
累積リーチ：ライス、オライリー、グエーイ、ヘンダーソン、ベリンガム
出場停止選手：クアンサー
出場が不透明な選手：ジェームズ
負傷選手情報：ヘンダーソン
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ノルウェーvsイングランド｜注目選手
■ノルウェー | アーリング・ハーランド
ノルウェーの注目は絶対的エースのハーランドだ。世界屈指の決定力と圧倒的なフィジカルを誇る同選手は、今大会ここまで7得点を挙げて得点王争いを演じている。ラウンド16のブラジル戦では2得点を奪い、ノルウェーを史上初のワールドカップベスト8へ導く大活躍を披露した。ワールドカップ初出場ながら圧巻のゴールラッシュを続けており、快進撃の立役者となっている。
イングランド戦でもハーランドが相手守備陣の最大の脅威となることは間違いない。劣勢に立たされることが予想される中、限られたチャンスを確実に仕留める決定力を発揮し、優勝候補相手に再び歴史を塗り替える一撃を放てるか。マンチェスター・シティのチームメイトの先発が予想される守備陣をどのように攻略するか注目だ。
■イングランド | ハリー・ケイン
イングランドの注目はキャプテンのケインだ。長年イングランド代表を支え、同国最多得点記録を更新し続けるエースストライカーであり、得点力だけでなくポストプレーやゲームメークでも攻撃を牽引する存在。ラウンド16のメキシコ戦ではPKを冷静に決め、数的不利の中で勝ち切る原動力となった。優勝を目指すイングランドにとって、その経験と勝負強さは欠かせない武器だ。
ノルウェー戦では、今大会6得点のケインと、大会絶好調の相手エースのハーランドとの対決にも注目が集まる。堅固な守備を誇るノルウェー守備陣相手に同選手がチームに決定機をもたらし、自らもゴールを奪ってベスト4進出へ導けるか。世界屈指のストライカー同士によるゴールの競演は、この一戦最大の見どころだ。
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