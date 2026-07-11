キックオフ：2026年7月12日(日)6:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026準々決勝で快進撃を続けるノルウェー代表が優勝候補の一角イングランド代表に臨む注目の一戦だ。

7大会ぶりにワールドカップに出場したノルウェーは、"死の組"グループIを2位で突破すると、ラウンド32ではコートジボワールに逆転勝利、続くラウンド16で王国ブラジルにハーランドの2得点で競り勝って初の準々決勝進出を決めた。ハーランドだけでなく、ウーデゴールやセルロートら欧州トップリーグで活躍する実力者が揃い、組織力と一体感を武器に快進撃を続けている。

一方のイングランドは、優勝候補の一角として今大会に出場し、グループステージを危なげなく首位通過。ラウンド32ではコンゴ民主共和国に逆転勝利し、ラウンド16では開催国メキシコに数的不利になりながら3-2で競り勝ってベスト8進出を決めた。ケインやベリンガムを擁する攻撃陣が期待通りの活躍を見せて難敵メキシコとの一戦を制したチームは持ち前の勝負強さで4強入りを狙う。

この試合の見どころは、ノルウェーの勢いがイングランドの勝負強さを上回れるかだ。ノルウェーはコートジボワール、ブラジルと強敵を連破し、史上初のベスト8進出を果たして勢いに乗る。一方のイングランドは決勝トーナメント2試合をいずれも接戦で制し、苦しい展開でも勝ち切る力を見せてきた。勢いそのままにノルウェーが歴史を塗り替えるのか、それともイングランドが地力を示して2大会ぶりの4強入りを決めるのか。また、得点王争いを繰り広げるハーランドvsケインのエースストライカー対決にも注目だ。