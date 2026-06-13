オランダ代表の市場価値ランキング｜ワールドカップで日本代表と対戦

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日(月)にグループF第1節でオランダと対戦する。FIFAランキング7位の強豪には主将ファン・ダイクを筆頭に世界的なスター選手や期待の若手など、多くのタレントを擁する。
本記事では、オランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月28日）
FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日(月)にグループF第1節でオランダと対戦する。FIFAランキング7位の強豪には主将ファン・ダイクを筆頭に世界的なスター選手や期待の若手など、多くのタレントを擁する。
本記事では、オランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月28日）
※W杯欠場が決定
W杯出場：13回目(2大会連続)
最高成績：準優勝(1974,1978,2010)
FIFAランク：7位
最新スカッド市場価値合計：8億3350万ユーロ（約1546億円）
3戦2勝1分け 6得点2失点
|試合日時
|大会名
|結果
|2009/9/5
|国際親善試合
|○ 3-0
|2010/6/19
|ワールドカップ
|○ 1-0
|2013/11/16
|国際親善試合
|△ 2-2
|試合日時
|節
|対戦相手
|放送・配信
|6/15(月)
5:00
|グループF
第1節
|日本
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/21(日)
2:00
|グループF
第2節
|スウェーデン
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/26(金)
8:00
|グループF
第3節
|チュニジア
|【テレビ】BSP4K
【ネット】DAZN
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)