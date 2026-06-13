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netherlands transfer valuesGetty Images
Yuta Tokuma

オランダ代表の市場価値ランキング｜ワールドカップで日本代表と対戦

ワールドカップ
オランダ 対 日本
オランダ
日本

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026のグループF初戦で日本代表と対戦するオランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。

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FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日(月)にグループF第1節でオランダと対戦する。FIFAランキング7位の強豪には主将ファン・ダイクを筆頭に世界的なスター選手や期待の若手など、多くのタレントを擁する。

本記事では、オランダ代表の市場価値ランキングを紹介する。

※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月28日）

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  • WeghorstGetty Images

    26位：ボウト・ベグホルスト｜200万ユーロ

    • 所属クラブ：アヤックス（オランダ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1992年8月7日(33歳)
    • 代表通算：51試合14得点
    • 市場価値：200万ユーロ（約3億7100万円）
    • 広告
  • de roonGetty Images

    25位：マルテン・デ・ローン｜350万ユーロ

    • 所属クラブ：アタランタ（イタリア）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1991年3月29日(35歳)
    • 代表通算：42試合1得点
    • 市場価値：350万ユーロ（約6億4900万円）
  • flekkenGetty Images

    24位：マルク・フレッケン｜600万ユーロ

    • 所属クラブ：レヴァークーゼン（ドイツ）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1993年6月13日(32歳)
    • 代表通算：11試合0得点
    • 市場価値：600万ユーロ（約11億円）
  • depayGetty Images

    23位：メンフィス・デパイ｜700万ユーロ

    • 所属クラブ：コリンチャンス（ブラジル）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1994年2月13日(32歳)
    • 代表通算：108試合55得点
    • 市場価値：700万ユーロ（約13億円）
  • akeGetty Images

    21位：ナタン・アケ｜1500万ユーロ

    • 所属クラブ：マンチェスター・シティ（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1995年2月18日(31歳)
    • 代表通算：58試合5得点
    • 市場価値：1500万ユーロ（約28億円）
  • tilGetty Images

    21位：フース・ティル｜1500万ユーロ

    • 所属クラブ：PSV（オランダ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1997年12月22日(28歳)
    • 代表通算：6試合1得点
    • 市場価値：1500万ユーロ（約28億円）
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    20位：フィルジル・ファン・ダイク｜1800万ユーロ

    • 所属クラブ：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1991年7月8日(34歳)
    • 代表通算：90試合12得点
    • 市場価値：1800万ユーロ（約33億円）
  • koopmeinersGetty Images

    19位：トゥーン・コープマイネルス｜2000万ユーロ

    • 所属クラブ：ユヴェントス（イタリア）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1998年2月28日(28歳)
    • 代表通算：27試合3得点
    • 市場価値：2000万ユーロ（約37億円）
  • langGetty Images

    18位：ノア・ラング｜2200万ユーロ

    • 所属クラブ：ガラタサライ（トルコ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年6月17日(26歳)
    • 代表通算：15試合3得点
    • 市場価値：2200万ユーロ（約41億円）
  • dumfriesGetty Images

    13位：デンゼル・ダンフリース｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：インテル（イタリア）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1996年4月18日(30歳)
    • 代表通算：71試合11得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • wiefferGetty Images

    13位：マッツ・ウィーファー｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1999年11月16日(26歳)
    • 代表通算：14試合1得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • timberGetty Images

    13位：クインテン・ティンバー｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：フェイエノールト（オランダ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2001年6月17日(24歳)
    • 代表通算：10試合1得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • brobbeyGetty Images

    13位：ブライアン・ブロビー｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：サンダーランド（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2002年2月1日(24歳)
    • 代表通算：10試合1得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • roefsGetty Images

    13位：ロビン・ローフス｜2500万ユーロ

    • 所属クラブ：サンダーランド（イングランド）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：2003年1月17日(23歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：2500万ユーロ（約46億円）
  • SummervilleGetty Images

    11位：クリセンシオ・サマーフィル｜3000万ユーロ

    • 所属クラブ：ウェストハム・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2001年10月30日(24歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：3000万ユーロ（約56億円）
  • kluivertGetty Images

    11位：ジャスティン・クライファート｜3000万ユーロ

    • 所属クラブ：ボーンマス（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1999年5月5日(27歳)
    • 代表通算：11試合0得点
    • 市場価値：3000万ユーロ（約56億円）
  • hatoGetty Images

    8位：ヨレル・ハト｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：チェルシー（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2006年3月7日(20歳)
    • 代表通算：7試合0得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約65億円）
  • van heckeGetty Images

    8位：ヤン・ポール・ファン・ヘッケ｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2000年6月8日(25歳)
    • 代表通算：10試合0得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約65億円）
  • malenGetty Images

    8位：ドニエル・マレン｜3500万ユーロ

    • 所属クラブ：ローマ（イタリア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年1月19日(27歳)
    • 代表通算：51試合13得点
    • 市場価値：3500万ユーロ（約65億円）
  • verbruggen Getty Images

    7位：バルト・フェルブルッヘン｜4000万ユーロ

    • 所属クラブ：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：2002年8月18日(23歳)
    • 代表通算：27試合0得点
    • 市場価値：4000万ユーロ（約74億円）
  • de jongGetty Images

    6位：フレンキー・デ・ヨング｜4500万ユーロ

    • 所属クラブ：バルセロナ（スペイン）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1997年5月12日(29歳)
    • 代表通算：64試合2得点
    • 市場価値：4500万ユーロ（約83億円）
  • reijnders Getty Images

    5位：タイアニ・ラインデルス｜6000万ユーロ

    • 所属クラブ：マンチェスター・シティ（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1998年7月29日(27歳)
    • 代表通算：30試合7得点
    • 市場価値：6000万ユーロ（約111億円）
  • van de venGetty Images

    3位：ミッキー・ファン・デ・フェン｜6500万ユーロ

    • 所属クラブ：トッテナム（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2001年4月19日(25歳)
    • 代表通算：19試合1得点
    • 市場価値：6500万ユーロ（約121億円）
  • gakpo Getty Images

    3位：コーディ・ガクポ｜6500万ユーロ

    • 所属クラブ：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年5月7日(27歳)
    • 代表通算：48試合19得点
    • 市場価値：6500万ユーロ（約121億円）
  • timber Getty Images

    2位：ユリエン・ティンバー｜7000万ユーロ

    • 所属クラブ：アーセナル（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2001年6月17日(24歳)
    • 代表通算：23試合0得点
    • 市場価値：7000万ユーロ（約130億円）

    ※W杯欠場が決定

  • gravenberch Getty Images

    1位：ライアン・グラフェンベルフ｜9000万ユーロ

    • 所属クラブ：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2002年5月16日(24歳)
    • 代表通算：25試合1得点
    • 市場価値：9000万ユーロ（約167億円）
  • netherlandsGetty Images

    オランダ代表｜基本情報

    ■基本情報

    W杯出場：13回目(2大会連続)
    最高成績：準優勝(1974,1978,2010)
    FIFAランク：7位
    最新スカッド市場価値合計：8億3350万ユーロ（約1546億円）

    ■日本代表戦戦績

    3戦2勝1分け 6得点2失点

    試合日時大会名結果
    2009/9/5国際親善試合○ 3-0
    2010/6/19ワールドカップ○ 1-0
    2013/11/16国際親善試合△ 2-2

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  • netherlands Getty Images

    オランダ代表｜ワールドカップ試合日程

    試合日時対戦相手放送・配信
    6/15(月)
    5:00    		グループF
    第1節    		日本【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/21(日)
    2:00    		グループF
    第2節    		スウェーデン【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/26(金)
    8:00    		グループF
    第3節    		チュニジア【テレビ】BSP4K
    【ネット】DAZN

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    北中米ワールドカップ2026 関連情報

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