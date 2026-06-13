オランダvs日本の予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループF第1節
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オランダvs日本｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月15日(月)5:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
日本代表がFIFAワールドカップ2026初戦でオランダ代表と対戦する注目の一戦だ。
FIFAランキング8位のオランダは、ワールドカップで3度の準優勝を誇る欧州屈指の強豪。クーマンの下、2026年大会欧州予選を無敗で突破し、悲願の初優勝を目指して今大会に臨む。チームには主将ファン・ダイク、中盤デ・ヨングをはじめ攻守に充実したタレントを揃えている。主力ティンバーやシモンズの離脱は大きな痛手ではあるが、それを補えるだけの戦力があることは確かだ。なかなか勝ちきれない試合が多いなど心配な要素はあるものの、ワールドカップ初戦で日本相手にどのような戦いを見せるか。
対する日本は世界最速で予選を勝ち上がって今大会の出場権を獲得するなど着実に力をつけている。前回大会でドイツとスペインに金星を挙げる大きなサプライズを起こした。今大会は初のベスト8進出を目指すチームは、久保や上田など欧州で活躍する選手を多数擁しており、欧州の強豪と渡り合える力があることは間違いない。予選わずか3失点、さらに親善試合でブラジルやイングランドに白星を挙げるなど好調なチームは、直接対決で勝利のないオランダ相手に結果を残し、今後の戦いにつなげることができるか。
この試合の見どころは、日本の組織力が強豪オランダ相手にどれだけ通用するかだ。日本の前線からのプレスや素早いトランジションからチャンスを作り出し、今季エールディヴィジで好調だった上田がファン・ダイクを中心としたオランダ守備陣の牙城を崩せるか見ものだ。また、オランダとしては、高さを使ったセットプレーやデ・ヨングを中心に中盤のコントロール、そして絶好調マレンのスピードを活かして鈴木彩の守るゴールを脅かしたいところだ。
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オランダ｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
フェルブルッヘン
■DF
ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン
■MF
デ・ヨング、ラインデルス、グラフェンベルフ
■FW
マレン、デパイ、ガクポ
■監督
クーマン
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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日本｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：3-4-3
■GK
鈴木彩
■DF
伊藤、板倉、富安
■MF
堂安、鎌田、佐野、中村
■FW
久保、上田、伊東
■監督
森保 一
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：
負傷選手情報：なし
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オランダvs日本｜注目選手
■オランダ | ドニエル・マレン
オランダの注目はウィングのマレン。アーセナル出身でPSVやドルトムントで実績を積み重ね、今季途中からアストン・ヴィラを離れてローマでプレー。すると、セリエA18試合で14得点をマークしてリーグ得点ランキング2位になるなど、大きなインパクトを残した。
絶好調のマレンは、日本戦でも危険な存在になることは間違いない。スピードと裏への抜け出しが最大の武器である同選手は、広大なスペースが生まれた際に要注意だ。さらに、ゴール前での冷静なフィニッシュも持ち合わせており、この試合でも同選手を中心としたスピードを使った攻撃が相手守備陣を苦しめることになりそうだ。。
■日本 | 上田綺世
対する日本の注目選手は上田だ。鹿島アントラーズやベルギーでの活躍を経てオランダの名門フェイエノールトに加入した同選手は、移籍3年目となった今季についに覚醒。エールディヴィジ31試合で25得点をマークして得点王に輝いた。
オランダで実績を積む上田はこの一戦でもカギを握る存在になり得る。三笘や南野など前線で活躍した選手が不在のチームにとって同選手へかかる期待は大きい。オランダ相手に難しい試合になることが予想される中、上田が高い決定力を見せつけることができるか。また、相手主将で世界屈指のDFファン・ダイクとのマッチアップは注目必至だ。
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