キックオフ：2026年6月15日(月)5:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

日本代表がFIFAワールドカップ2026初戦でオランダ代表と対戦する注目の一戦だ。

FIFAランキング8位のオランダは、ワールドカップで3度の準優勝を誇る欧州屈指の強豪。クーマンの下、2026年大会欧州予選を無敗で突破し、悲願の初優勝を目指して今大会に臨む。チームには主将ファン・ダイク、中盤デ・ヨングをはじめ攻守に充実したタレントを揃えている。主力ティンバーやシモンズの離脱は大きな痛手ではあるが、それを補えるだけの戦力があることは確かだ。なかなか勝ちきれない試合が多いなど心配な要素はあるものの、ワールドカップ初戦で日本相手にどのような戦いを見せるか。

対する日本は世界最速で予選を勝ち上がって今大会の出場権を獲得するなど着実に力をつけている。前回大会でドイツとスペインに金星を挙げる大きなサプライズを起こした。今大会は初のベスト8進出を目指すチームは、久保や上田など欧州で活躍する選手を多数擁しており、欧州の強豪と渡り合える力があることは間違いない。予選わずか3失点、さらに親善試合でブラジルやイングランドに白星を挙げるなど好調なチームは、直接対決で勝利のないオランダ相手に結果を残し、今後の戦いにつなげることができるか。

この試合の見どころは、日本の組織力が強豪オランダ相手にどれだけ通用するかだ。日本の前線からのプレスや素早いトランジションからチャンスを作り出し、今季エールディヴィジで好調だった上田がファン・ダイクを中心としたオランダ守備陣の牙城を崩せるか見ものだ。また、オランダとしては、高さを使ったセットプレーやデ・ヨングを中心に中盤のコントロール、そして絶好調マレンのスピードを活かして鈴木彩の守るゴールを脅かしたいところだ。