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netherlands japanGetty Images
Yuta Tokuma

オランダvs日本の予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループF第1節

ワールドカップ
オランダ 対 日本
オランダ
日本

【FIFAワールドカップ2026】6月15日(月)開催のFIFAワールドカップ2026グループF第1節オランダ代表と日本代表による一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

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