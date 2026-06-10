FIFAワールドカップで最多大会出場している選手は？日本からも

1930年に第1回大会を迎えたFIFAワールドカップ。23大会目となる2026年大会が日本時間6月12日に開幕する。約100年近くの歴史のある大会の中で誰が最もワールドカップの舞台に立ったのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に最多大会出場選手を紹介する。
1930年に第1回大会を迎えたFIFAワールドカップ。23大会目となる2026年大会が日本時間6月12日に開幕する。約100年近くの歴史のある大会の中で誰が最もワールドカップの舞台に立ったのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に最多大会出場選手を紹介する。
代表チーム：ドイツ
W杯出場：5大会（2010, 2014, 2018, 2022, 2026）
W杯試合数：19試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2010
|6試合0得点
|準決勝
|2014
|7試合0得点
|優勝
|2018
|3試合0得点
|グループステージ
|2022
|3試合0得点
|グループステージ
代表チーム：日本
W杯出場：5大会（2010, 2014, 2018, 2022, 2026）
W杯試合数：15試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2010
|4試合0得点
|ラウンド16
|2014
|3試合0得点
|グループステージ
|2018
|4試合0得点
|ラウンド16
|2022
|4試合0得点
|ラウンド16
代表チーム：ウルグアイ
W杯出場：5大会（2010, 2014, 2018, 2022, 2026）
W杯試合数：16試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2010
|7試合0得点
|4位
|2014
|4試合0得点
|ラウンド16
|2018
|5試合0得点
|準々決勝
|2022
|0試合0得点
|グループステージ
代表チーム：クロアチア
W杯出場：5大会（2006, 2014, 2018, 2022, 2026）
W杯試合数：19試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006
|2試合0得点
|グループステージ
|2014
|3試合0得点
|グループステージ
|2018
|7試合2得点
|2位
|2022
|7試合0得点
|3位
代表チーム：イタリア
W杯出場：5大会（1998, 2002, 2006, 2010, 2014）
W杯試合数：14試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1998
|0試合0得点
|準々決勝
|2002
|4試合0得点
|ラウンド16
|2006
|7試合0得点
|優勝
|2010
|1試合0得点
|グループステージ
|2014
|2試合0得点
|グループステージ
代表チーム：西ドイツ／ドイツ
W杯出場：5大会（1982, 1986, 1990, 1994, 1998）
W杯試合数：25試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1982
|2試合0得点
|2位
|1986
|7試合1得点
|2位
|1990
|7試合4得点
|優勝
|1994
|5試合1得点
|準々決勝
|1998
|4試合0得点
|準々決勝
代表チーム：メキシコ
W杯出場：5大会（2002, 2006, 2010, 2014, 2018）
W杯試合数：19試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2002
|4試合0得点
|ラウンド16
|2006
|4試合1得点
|ラウンド16
|2010
|4試合1得点
|ラウンド16
|2014
|4試合1得点
|ラウンド16
|2018
|3試合0得点
|ラウンド16
代表チーム：メキシコ
W杯出場：5大会（2006, 2010, 2014, 2018, 2022）
W杯試合数：13試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006
|1試合0得点
|ラウンド16
|2010
|3試合0得点
|ラウンド16
|2014
|4試合1得点
|ラウンド16
|2018
|4試合0得点
|ラウンド16
|2022
|1試合0得点
|グループステージ
代表チーム：メキシコ
W杯出場：5大会（2006, 2010, 2014, 2018, 2022）
W杯試合数：11試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1950
|3試合0得点
|グループステージ
|1954
|2試合0得点
|グループステージ
|1958
|3試合0得点
|グループステージ
|1962
|3試合0得点
|グループステージ
|1966
|1試合0得点
|グループステージ
代表チーム：メキシコ
W杯出場：6大会（2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026）
W杯試合数：11試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006
|0試合0得点
|ラウンド16
|2010
|0試合0得点
|ラウンド16
|2014
|4試合0得点
|ラウンド16
|2018
|4試合0得点
|ラウンド16
|2022
|3試合0得点
|グループステージ
代表チーム：ポルトガル
W杯出場：6大会（2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026）
W杯試合数：22試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006
|6試合1得点
|4位
|2010
|4試合1得点
|ラウンド16
|2014
|3試合1得点
|グループステージ
|2018
|4試合4得点
|ラウンド16
|2022
|5試合1得点
|準々決勝
代表チーム：アルゼンチン
W杯出場：6大会（2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026）
W杯試合数：26試合
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006
|3試合1得点
|準々決勝
|2010
|5試合0得点
|準々決勝
|2014
|7試合4得点
|2位
|2018
|4試合1得点
|ラウンド16
|2022
|7試合7得点
|優勝
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)