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Yuta Tokuma

FIFAワールドカップで最多大会出場している選手は？日本からも

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【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026開幕を前に最も本戦に出場した選手を紹介する。

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1930年に第1回大会を迎えたFIFAワールドカップ。23大会目となる2026年大会が日本時間6月12日に開幕する。約100年近くの歴史のある大会の中で誰が最もワールドカップの舞台に立ったのだろうか。

本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に最多大会出場選手を紹介する。

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