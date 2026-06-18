メキシコvs韓国の予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループA第2節
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メキシコvs韓国｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月19日(金)10:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026のグループA第2節で開催国の1つメキシコ代表とアジアの強豪韓国代表の白星スタートを切った2カ国による一戦が行われる。
開催国の1つであるメキシコは、開幕戦となった南アフリカとの一戦で数的有利に立ちながらヒメネスらの得点で2-0の快勝して幸先の良いスタートを切った。元日本代表指揮官アギーレの下で持ち前の個の力と運動量の高さを武器に安定した戦いを見せている。スタジアムを埋め尽くす地元サポーターの声援を背に持ち味を出し切って韓国に勝利してグループステージ突破に前進できるか注目だ。
対する韓国は、初戦でチェコに先制されながらもファン・インボムの活躍もあり、2-1で逆転勝利して白星発進となった。失点を喫したものの、攻守にわたってフィジカルが自慢のチェコを圧倒したことは今大会を戦っていく上で大きな自信になるはずだ。グループステージ2戦目となるメキシコとの一戦は完全アウェーになることが予想される中、2018年大会で敗れた相手に雪辱を果たせるか。
両チームの素早いトランジションによる激しい攻防がこの試合の見どころだ。メキシコ、韓国ともに運動力が高く、ハイプレスを使うプレースタイルを採用しており、メキシコは高い位置からボールを奪取していかにヒメネスが得点につなげられるか。対する韓国は、初戦で精彩を欠いたソン・フンミンらを中心にカウンターからチャンスを作り出したいところだ。グループA首位通過を懸けて対戦する両チームの一戦は序盤から激しい展開になることが予想される。
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メキシコ｜予想スタメン・出場停止情報
予想フォーメーション：4-3-3
■GK
オチョア
■DF
レジェス、アルバレス、バスケス、ガジャルド
■MF
モラ、ロモ、ピネダ
■FW
アルバラード、R.ヒメネス、ウエルタ
■監督
アギーレ
累積出場停止リーチ：グティエレス
出場停止選手：モンテス
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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韓国｜予想スタメン・出場停止情報
予想フォーメーション：4-5-1
■GK
キム・スンギュ
■DF
ソル・ヨンウ、キム・ミンジェ、イ・テソク、キム・ムンファン
■MF
ファン・インボム、ペク・スンホ、イ・ガンイン、ソン・フンミン、ファン・ヒチャン
■FW
オ・ヒョンギュ
■監督
ホン・ミョンボ
累積リーチ：イ・キヒョク
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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メキシコvs韓国｜注目選手
■メキシコ | ラウル・ヒメネス
メキシコの注目はエースストライカーのヒメネス。長年にわたってウォルヴァーハンプトンやフラムで活躍し、頭蓋骨骨折の重傷を乗り越え、その高い得点能力を示し続けてきた。メキシコ代表としてもベテランストライカーとしてチームの攻撃陣を牽引している。
初戦の南アフリカ戦ではチーム2点目をマークするなど開幕白星に貢献したヒメネスは、キム・ミンジェを中心とした韓国守備陣相手に同様のパフォーマンスを示すことができるか。ゴール前での決定力に加え、強力なフィジカルを利用した巧みなポストプレーからチームメイトを活かすこともできる。攻撃のキーマンとしての活躍が期待される。
■韓国 | ソン・フンミン
対する韓国の注目選手は主将のソンだ。アジア人初のプレミアリーグ得点王などトッテナムで長年活躍した同選手は、近年アジア最高の選手として評価されてきた。キャプテンとして精神的な支柱だけではなく、そのパフォーマンスはチームにとって不可欠だ。
ただし、ソンは初戦のチェコ戦で多くの見せ場なく途中交代で終わった。自身4度目のワールドカップを戦う同選手は、メキシコ戦にかける思いは強い。2大会前に自ら得点を挙げるも、同国に敗れてグループステージ敗退に終わった。当時の悔しさを知る同選手は、持ち前のタレントや経験を活かし、完全アウェーの中でチームを勝利に導けるか。
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