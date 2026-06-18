キックオフ：2026年6月19日(金)10:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026のグループA第2節で開催国の1つメキシコ代表とアジアの強豪韓国代表の白星スタートを切った2カ国による一戦が行われる。

開催国の1つであるメキシコは、開幕戦となった南アフリカとの一戦で数的有利に立ちながらヒメネスらの得点で2-0の快勝して幸先の良いスタートを切った。元日本代表指揮官アギーレの下で持ち前の個の力と運動量の高さを武器に安定した戦いを見せている。スタジアムを埋め尽くす地元サポーターの声援を背に持ち味を出し切って韓国に勝利してグループステージ突破に前進できるか注目だ。

対する韓国は、初戦でチェコに先制されながらもファン・インボムの活躍もあり、2-1で逆転勝利して白星発進となった。失点を喫したものの、攻守にわたってフィジカルが自慢のチェコを圧倒したことは今大会を戦っていく上で大きな自信になるはずだ。グループステージ2戦目となるメキシコとの一戦は完全アウェーになることが予想される中、2018年大会で敗れた相手に雪辱を果たせるか。

両チームの素早いトランジションによる激しい攻防がこの試合の見どころだ。メキシコ、韓国ともに運動力が高く、ハイプレスを使うプレースタイルを採用しており、メキシコは高い位置からボールを奪取していかにヒメネスが得点につなげられるか。対する韓国は、初戦で精彩を欠いたソン・フンミンらを中心にカウンターからチャンスを作り出したいところだ。グループA首位通過を懸けて対戦する両チームの一戦は序盤から激しい展開になることが予想される。