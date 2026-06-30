キックオフ：2026年7月1日(水)6:00

放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026ラウンド32で2大会前の王者フランスと日本代表とともにグループFに所属したスウェーデン代表が対戦する。

フランスはグループIを3戦全勝で首位通過。セネガルとの初戦こそ苦しんだものの3-1で逆転勝利を収めると、続くイラク戦、ノルウェー戦でも危なげなく勝利し、3試合で10得点を記録するなど優勝候補にふさわしい力を示した。エンバペやデンベレ擁する攻撃陣の破壊力はもちろん、試合の流れに応じてゲームをコントロールする完成度の高さも際立っており、充実した状態でノックアウトステージに進む。

対するスウェーデンは、チュニジアとの初戦で5-1と快勝して好スタートを切ったが、第2戦ではオランダに1-5と大敗。それでも最終節では日本と1-1で引き分け、各組3位の上位8カ国の一つとしてノックアウトステージにコマを進めた。グループステージでは好不調の波が激しかったが、前線のタレントを生かした攻撃力は健在で、優勝候補相手の番狂わせを狙う。

この試合の見どころは、フランスがスウェーデンのカウンターを封じ、完成度の高いパフォーマンスを見せられるかだ。フランスはエムバペやデンベレを軸に高い位置から主導権を握り、多彩な攻撃で常に主導権を握ってきた。一方のスウェーデンは、ギェケレシュやイサクの前線のタレントを頼りに少ないチャンスでも一気にゴールへ迫る力を持つ。フランスがボールを支配する展開が予想される中、スウェーデンがカウンターやセットプレーでどれだけ決定機を作れるかが勝敗の大きなポイントとなる。