フランスvsスウェーデンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド32
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フランスvsスウェーデン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月1日(水)6:00
放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026ラウンド32で2大会前の王者フランスと日本代表とともにグループFに所属したスウェーデン代表が対戦する。
フランスはグループIを3戦全勝で首位通過。セネガルとの初戦こそ苦しんだものの3-1で逆転勝利を収めると、続くイラク戦、ノルウェー戦でも危なげなく勝利し、3試合で10得点を記録するなど優勝候補にふさわしい力を示した。エンバペやデンベレ擁する攻撃陣の破壊力はもちろん、試合の流れに応じてゲームをコントロールする完成度の高さも際立っており、充実した状態でノックアウトステージに進む。
対するスウェーデンは、チュニジアとの初戦で5-1と快勝して好スタートを切ったが、第2戦ではオランダに1-5と大敗。それでも最終節では日本と1-1で引き分け、各組3位の上位8カ国の一つとしてノックアウトステージにコマを進めた。グループステージでは好不調の波が激しかったが、前線のタレントを生かした攻撃力は健在で、優勝候補相手の番狂わせを狙う。
この試合の見どころは、フランスがスウェーデンのカウンターを封じ、完成度の高いパフォーマンスを見せられるかだ。フランスはエムバペやデンベレを軸に高い位置から主導権を握り、多彩な攻撃で常に主導権を握ってきた。一方のスウェーデンは、ギェケレシュやイサクの前線のタレントを頼りに少ないチャンスでも一気にゴールへ迫る力を持つ。フランスがボールを支配する展開が予想される中、スウェーデンがカウンターやセットプレーでどれだけ決定機を作れるかが勝敗の大きなポイントとなる。
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フランス｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
メニャン
■DF
クンデ、ウパメカノ、サリバ、T.エルナンデス
■MF
チュアメニ、ラビオ、オリーズ、デンベレ、ドゥエ
■FW
エンバペ
■監督
デシャン
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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スウェーデン｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：3-4-3
■GK
ゼッターストロム
■DF
ラガービエルケ、リンデロフ、グドムンドソン
■MF
ベルンハルドソン、ベリヴァル、アヤリ、ストラウド
■FW
エランガ、ギェケレシュ、イサク
■監督
ポッター
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ヒエン
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フランスvsスウェーデン｜注目選手
■フランス | ウスマヌ・デンベレ
フランスの注目は攻撃を牽引するのがデンベレだ。パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグ連覇を成し遂げ、昨年のバロンドールに輝いた同選手は、今大会すでに4得点をマーク。ノルウェー戦では前半だけでハットトリックを記録したりと絶好調だ。
デンベレは持ち前のスピードと卓越したドリブル技術に加え、相手守備陣の脅威となっている。スウェーデン戦でも最大の脅威となることは間違いない。1対1で局面を打開する力はもちろん、周囲とのコンビネーションから決定機を演出する能力も高く、エンバペとの連携も完成度が高く、ノックアウトステージでもさらなる活躍が期待される。
■スウェーデン | ヴィクトル・ギェケレシュ
スウェーデンの注目はエースストライカーのギェケレシュ。圧倒的な得点力とフィジカルを兼ね備えた同選手は、前線で起点となるだけでなく、自らゴールを奪い切る決定力も世界屈指。昨季にスポルティングで公式戦50得点以上をマークするなど、その得点能力の高さは確かだ。
今大会でもスウェーデン攻撃陣をけん引する存在であり、格上フランス相手の番狂わせにはエースの活躍が不可欠となる。フランス戦ではギェケレシュやイサクが限られたチャンスを確実に仕留められるかが大きなポイントとなる。カウンターやセットプレーで訪れる数少ない決定機をものにし、スウェーデンをベスト16進出へと導けるか。
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