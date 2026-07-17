フランスvsイングランドのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026 3位決定戦
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フランスvsイングランド｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月19日(日)6:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026 3位決定戦で2大会前の王者フランス代表と王者アルゼンチンに善戦しながらも逆転負けを喫したイングランド代表が対戦する。
優勝候補の本命として今大会を迎えたフランスは、グループIを3連勝で首位通過すると、ノックアウトステージではスウェーデン、パラグアイ、モロッコを圧倒して準決勝へ進出。しかし、スペインとの準決勝では0-2で敗れ、3大会連続の決勝進出はならなかった。不本意ながらもイングランドと決勝ではなく、大会3位の座を争う一戦は、長期政権を築いたデシャンにとっては代表指揮最後の試合となり、有終の美を飾れるかにも注目が集まる。
一方の60年ぶりの優勝を目指したイングランドは、グループLを首位で突破すると、ノックアウトステージでコンゴ民主共和国、メキシコ、ノルウェーとの接戦を制して、2大会ぶりのベスト4進出。しかし、準決勝では王者アルゼンチンを苦しめるも、1-2で逆転負けを喫した。トゥヘル体制で高い組織力と勝負強さを示した今大会を3位という結果で締めくくれるかが焦点となる。
この試合の見どころは、世界屈指の実力を誇る両国が、今回のワールドカップ最後の一戦で意地を懸けて激突する。 フランスは3大会連続、イングランドは60年ぶりの決勝進出をあと一歩で逃し、ともに悔しさを抱えて3位決定戦に臨む。それでもフランスにとっては指揮官デシャンにとってのラストマッチであり、イングランドにとっても1966年大会以降の最高位となる3位を目指す重要な一戦だ。エムバペとケインの得点王争いに加え、デンベレやベリンガムら世界トップクラスのタレントが集うハイレベルな攻防に注目だ。また、イングランドにとっては4年前の準々決勝でフランスに敗れた雪辱を晴らすための一戦にもなる。
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フランス｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
メニャン
■DF
ギュスト、ラクロワ、コナテ、T.エルナンデス
■MF
ザイール＝エメリ、カンテ、オリーズ、チェルキ、ドゥエ
■FW
エンバペ
■監督
デシャン
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：コネ
負傷選手情報：サリバ
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イングランド｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
ヘンダーソン
■DF
チャロバー、グエーイ、ストーンズ、スペンス
■MF
メイヌー、アンダーソン、ロジャーズ
■FW
マドゥエケ、ケイン、ラッシュフォード
■監督
トゥヘル
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ジェームズ
負傷選手情報：ヘンダーソン
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フランスvsイングランド｜注目選手
■フランス | キリアン・エンバペ
フランスの注目はキャプテンのエンバペだ。世界最高峰のスピードと決定力を兼ね備えるエースは、今大会もフランス攻撃陣をけん引。準決勝のスペイン戦では敗れたものの、現在得点ランキングトップタイの8得点を記録して、チームを3大会連続のベスト4進出へ導いた。3位決定戦はデシャンにとって代表指揮最後の試合になるだけに、キャプテンとして勝利を届けられるかにも注目が集まる。
イングランド戦では、エンバペが持ち前の突破力と決定力で相手守備陣を切り裂けるかがカギとなる。大会を勝利で締めくくり、3位を勝ち取り、さらに自らも2大会連続の得点王の座を手にするためにも、世界屈指のエースの一撃に期待がかかる。
■イングランド | ハリー・ケイン
イングランドの注目はキャプテンのケインだ。今季所属するバイエルン・ミュンヘンで公式戦61得点を記録した世界屈指のストライカーは、エースとして、そして主将としてイングランドを支え、今大会も前線の軸として攻撃の中心選手となった。得点力だけでなく、ポストプレーや味方を生かすプレーでも存在感を発揮し、チームの60年ぶりとなる決勝進出まであと一歩に迫る原動力となった。
ケインがフランス戦でエースとして得点という形でチームを勝利へ導けるかが最大の見どころだ。4年前のPK失敗のあった因縁のフランス相手にチームを3位に導くための得点を取れるか。エムバペとの世界屈指のストライカー対決にも注目が集まる。
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