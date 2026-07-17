キックオフ：2026年7月19日(日)6:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026 3位決定戦で2大会前の王者フランス代表と王者アルゼンチンに善戦しながらも逆転負けを喫したイングランド代表が対戦する。

優勝候補の本命として今大会を迎えたフランスは、グループIを3連勝で首位通過すると、ノックアウトステージではスウェーデン、パラグアイ、モロッコを圧倒して準決勝へ進出。しかし、スペインとの準決勝では0-2で敗れ、3大会連続の決勝進出はならなかった。不本意ながらもイングランドと決勝ではなく、大会3位の座を争う一戦は、長期政権を築いたデシャンにとっては代表指揮最後の試合となり、有終の美を飾れるかにも注目が集まる。

一方の60年ぶりの優勝を目指したイングランドは、グループLを首位で突破すると、ノックアウトステージでコンゴ民主共和国、メキシコ、ノルウェーとの接戦を制して、2大会ぶりのベスト4進出。しかし、準決勝では王者アルゼンチンを苦しめるも、1-2で逆転負けを喫した。トゥヘル体制で高い組織力と勝負強さを示した今大会を3位という結果で締めくくれるかが焦点となる。

この試合の見どころは、世界屈指の実力を誇る両国が、今回のワールドカップ最後の一戦で意地を懸けて激突する。 フランスは3大会連続、イングランドは60年ぶりの決勝進出をあと一歩で逃し、ともに悔しさを抱えて3位決定戦に臨む。それでもフランスにとっては指揮官デシャンにとってのラストマッチであり、イングランドにとっても1966年大会以降の最高位となる3位を目指す重要な一戦だ。エムバペとケインの得点王争いに加え、デンベレやベリンガムら世界トップクラスのタレントが集うハイレベルな攻防に注目だ。また、イングランドにとっては4年前の準々決勝でフランスに敗れた雪辱を晴らすための一戦にもなる。