キックオフ：2026年6月18日(木)5:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026のグループL第1節で優勝候補の一角イングランド代表と、2大会連続で好成績を収めたクロアチア代表が対戦するグループステージ屈指の好カードだ。

2大会前ベスト4の強豪イングランド。中盤から前線にかけてケインやベリンガム、ライスらワールドクラスの選手を擁するチームをクラブで数々の栄光を成し遂げた名将トゥヘルが牽引する優勝を狙えるチームであることに間違いはない。欧州予選では無失点と安定感も抜群で、攻守に高い完成度を誇っており、1966年以来のワールドカップ優勝にどこまで近づけるか。2018年大会準決勝で敗れたクロアチアを下して幸先の良いスタートを切りたいところだ。

対するクロアチアは、2大会前決勝進出、前回大会3位と近年のワールドカップで大躍進を見せてきた。主将モドリッチを中心に長期政権を築くダリッチの下で安定した戦いを見せてきた同国は、今大会でもダークホースになり得る。しかし、モドリッチはすでに40歳を超え、ペリシッチら主力の高齢化が気になるところだ。それでも、過去2大会でトーナメントを戦い抜いた経験は間違いなくプラスになるはず。強豪イングランド戦は今大会を占う上で重要な一戦になりそうだ。

この試合の見どころは、イングランドとクロアチアの中盤の対決だ。イングランドはベリンガムやライスを中心に主導権を握り、ケインやサカを中心に相手ゴールに襲い掛かりたいところ。一方のクロアチアはモドリッチとコヴァチッチを軸に試合のテンポをコントロールしながら、少ないチャンスを確実にゴールにつなげられるか。グループLの強豪同士の直接対決だけに、この試合の勝者は首位通過へ大きく近づく。優勝候補イングランドが評判通りの実力を発揮できるか、それともクロアチアが勝負強さ見せるか。