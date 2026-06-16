イングランドvsクロアチアの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループL第1節
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イングランドvsクロアチア｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月18日(木)5:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026のグループL第1節で優勝候補の一角イングランド代表と、2大会連続で好成績を収めたクロアチア代表が対戦するグループステージ屈指の好カードだ。
2大会前ベスト4の強豪イングランド。中盤から前線にかけてケインやベリンガム、ライスらワールドクラスの選手を擁するチームをクラブで数々の栄光を成し遂げた名将トゥヘルが牽引する優勝を狙えるチームであることに間違いはない。欧州予選では無失点と安定感も抜群で、攻守に高い完成度を誇っており、1966年以来のワールドカップ優勝にどこまで近づけるか。2018年大会準決勝で敗れたクロアチアを下して幸先の良いスタートを切りたいところだ。
対するクロアチアは、2大会前決勝進出、前回大会3位と近年のワールドカップで大躍進を見せてきた。主将モドリッチを中心に長期政権を築くダリッチの下で安定した戦いを見せてきた同国は、今大会でもダークホースになり得る。しかし、モドリッチはすでに40歳を超え、ペリシッチら主力の高齢化が気になるところだ。それでも、過去2大会でトーナメントを戦い抜いた経験は間違いなくプラスになるはず。強豪イングランド戦は今大会を占う上で重要な一戦になりそうだ。
この試合の見どころは、イングランドとクロアチアの中盤の対決だ。イングランドはベリンガムやライスを中心に主導権を握り、ケインやサカを中心に相手ゴールに襲い掛かりたいところ。一方のクロアチアはモドリッチとコヴァチッチを軸に試合のテンポをコントロールしながら、少ないチャンスを確実にゴールにつなげられるか。グループLの強豪同士の直接対決だけに、この試合の勝者は首位通過へ大きく近づく。優勝候補イングランドが評判通りの実力を発揮できるか、それともクロアチアが勝負強さ見せるか。
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イングランド｜予想スタメン・出場停止情報
予想フォーメーション：4-3-3
■GK
ピックフォード
■DF
ジェームス、コンサ、グエーイ、オライリー
■MF
ライス、アンダーソン、ベリンガム
■FW
サカ、ケイン、ゴードン
■監督
トゥヘル
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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クロアチア｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
リヴァコヴィッチ
■DF
スタニシッチ、チャレタ＝カー、シュタロ、グヴァルディオル
■MF
モドリッチ、コヴァチッチ、パシャリッチ、クラマリッチ、ペリシッチ
■FW
ブディミル
■監督
ダリッチ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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イングランドvsクロアチア｜注目選手
■イングランド | ハリー・ケイン
イングランドの注目は主将であり、ストライカーのケインだ。イングランド歴代最多得点記録保持者である同選手は、トッテナムで活躍するもタイトルには縁がなかったが、バイエルン・ミュンヘン移籍後にその呪縛が解かれた。中でも今季は公式戦61得点をマークする大活躍を残してワールドカップに乗り込む。
2大会前のワールドカップ得点王でもあるケインは、クロアチア戦でもカギを握ることは間違いない。類稀な決定力の高さは相手守備陣の脅威であり、ベリンガムやサカらチャンスメイクできる選手が後方から支えている。イングランド代表として初のタイトル獲得に向けて初戦から圧倒的なパフォーマンスを見せられるか。
■クロアチア | ルカ・モドリッチ
一方のクロアチアで注目すべき選手は主将のモドリッチだ。ワールドカップ初出場を飾った2006年大会以降、チームの中心選手として活躍してきた同選手は、40歳で迎える今大会でも主将としてこの大舞台に立つ。昨夏にレアル・マドリードを離れてミランに移籍してもなお、ピッチ上での影響力は計り知れないものだ。
2大会前の決勝進出の立役者であり、大会最優秀選手賞を受賞したモドリッチは、パフォーマンスに加え、精神的な支柱としてもチームを支えている。今季終盤に追った顔面のケガは懸念材料ではあるが、イングランドの強力な中盤とのマッチアップを制するためにも同選手とコヴァチッチの活躍は必要不可欠だ。
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