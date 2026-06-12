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brazil moroccoGetty Images
Yuta Tokuma

ブラジルvsモロッコの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループC第1節

ワールドカップ
ブラジル 対 モロッコ
ブラジル
モロッコ

【FIFAワールドカップ2026】6月14日(日)開催のFIFAワールドカップ2026グループC第1節ブラジル代表とモロッコ代表による一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

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