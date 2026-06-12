ブラジルvsモロッコの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループC第1節
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ブラジルvsモロッコ｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月14日(日)7:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K、【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026最初の注目カードは、ブラジル代表とモロッコ代表によるグループC第1節だ。
史上最多5度のワールドカップ優勝を誇るブラジルだが、2002年大会を最後に四半世紀にわたって優勝から遠ざかる。今大会を前に満を持して名将アンチェロッティを招聘したチームには、ヴィニシウスやハフィーニャ、マルキーニョスら各ポジションに豊富なタレントが揃っており、攻守のバランスは良い。アンチェロッティの下で安定感を増したチームがモロッコとの初戦で幸先の良いスタートを切れるか注目だ。
対するモロッコは、4年前の前回大会でアフリカ勢として初のベスト4進出を果たしており、今大会でもダークホース的な存在だ。先のアフリカ・ネーションズカップで決勝に進むなど調子のよいチームだが、大会前に近年の成功に導いたレグラギが電撃退任した。この影響は計り知れないものの、ハキミやディアスを擁するなど力のあるチームであることに変わりはない。再び快進撃を見据えるチームはブラジル相手に互角以上の戦いを見せたいところだ。
この試合の見どころは、ブラジルの強力な攻撃陣とモロッコ守備陣の対決だ。ヴィニシウスなどを前線に擁するブラジルが個の力で堅守を誇るモロッコ守備陣をこじ開けられるか。ブラジルが攻めあぐねることになれば、モロッコがカウンターを武器にチャンスを作り出す可能性は大いにある。
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ブラジル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
アリソン
■DF
ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ、サンドロ
■MF
カゼミーロ、ギマランイス、ハフィーニャ、クーニャ、ヴィニシウス
■FW
チアゴ
■監督
アンチェロッティ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ネイマール
負傷選手情報：なし
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モロッコ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ブヌ
■DF
ハキミ、ディオプ、リアド、マズラウィ
■MF
ウナヒ、アイナウイ、ディアス、サイバリ、エザルズーリ
■FW
エル・カービ
■監督
ワハビ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：マズラウィ、エザルズーリ、ラヒミ
負傷選手情報：なし
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ブラジルvsモロッコ｜注目選手
■ブラジル | ヴィニシウス・ジュニオール
ブラジルの注目はウィングのヴィニシウス。レアル・マドリードに所属し、2024年のバロンドール受賞者に大きく近づくなど、現在世界最高のウィングの1人だ。近年はやや低調な時期があったものの、今季後半から復調し、ワールドカップに向けて調子を上げている。
左ウィングを主戦場とするヴィニシウスがモロッコとの大一番でもカギを握る存在になることは間違いない。驚異的なスピードに高い技術を兼ね備え、自らゴールを狙うこともできるた同選手は、個の力を最大限に活かすアンチェロッティの下で輝きを放ち、悲願の優勝に向けてチームを牽引できるか。
■モロッコ | アクラフ・ハキミ
対するモロッコの注目は主将のハキミだ。現在在籍するパリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグ連覇を成し遂げるなど、絶対的な主力としてプレーする右サイドバックのスペシャリスト。今季は負傷離脱を経験したものの、シーズンの佳境で復帰して、ピッチ上で大きなインパクトを残した。
そんなハキミは、前回大会に続く快進撃を目指すチームの絶対的な存在であり、ブラジル戦でもその活躍に注目が集まる。中でも、ヴィニシウスとのマッチアップは注目必至で、どちらが主導権を握るかが結果を左右すると言っても過言ではない。また、果敢な攻撃参加や正確な右足からのクロス、シュートも大きな武器だ。
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