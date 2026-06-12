キックオフ：2026年6月14日(日)7:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K、【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026最初の注目カードは、ブラジル代表とモロッコ代表によるグループC第1節だ。

史上最多5度のワールドカップ優勝を誇るブラジルだが、2002年大会を最後に四半世紀にわたって優勝から遠ざかる。今大会を前に満を持して名将アンチェロッティを招聘したチームには、ヴィニシウスやハフィーニャ、マルキーニョスら各ポジションに豊富なタレントが揃っており、攻守のバランスは良い。アンチェロッティの下で安定感を増したチームがモロッコとの初戦で幸先の良いスタートを切れるか注目だ。

対するモロッコは、4年前の前回大会でアフリカ勢として初のベスト4進出を果たしており、今大会でもダークホース的な存在だ。先のアフリカ・ネーションズカップで決勝に進むなど調子のよいチームだが、大会前に近年の成功に導いたレグラギが電撃退任した。この影響は計り知れないものの、ハキミやディアスを擁するなど力のあるチームであることに変わりはない。再び快進撃を見据えるチームはブラジル相手に互角以上の戦いを見せたいところだ。

この試合の見どころは、ブラジルの強力な攻撃陣とモロッコ守備陣の対決だ。ヴィニシウスなどを前線に擁するブラジルが個の力で堅守を誇るモロッコ守備陣をこじ開けられるか。ブラジルが攻めあぐねることになれば、モロッコがカウンターを武器にチャンスを作り出す可能性は大いにある。