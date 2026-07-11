アルゼンチンvsスイスのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026準々決勝
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アルゼンチンvsスイス｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月12日(日)10:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026準々決勝で前大会王者アルゼンチン代表と快進撃を続けるスイス代表が対戦する。
前大会で優勝を飾ったアルゼンチンは、グループJを首位で突破すると、ラウンド32ではカーボベルデに大苦戦するも3-2で競り勝ち、ラウンド16ではエジプトを相手に0-2から終盤で3得点を奪って大逆転劇を演じてベスト8進出を決めた。決勝トーナメントでは2試合続けて苦しい戦いを強いられながらも、土壇場で試合をひっくり返す勝負強さは大会連覇を狙う王者ならでは。メッシを中心に、逆境でも最後まで勝利を信じて戦い抜くチーム力が今大会でも際立っている。
一方のスイスは、開催国カナダを上回ってグループBを首位で突破すると、ラウンド32ではアルジェリアを2-0で下し、88年ぶりとなるワールドカップ決勝トーナメントでの白星を獲得。ラウンド16ではコロンビアとのPK戦までもつれ込んだ激闘を制して、地元開催の1954年大会以来72年ぶりのベスト8進出を果たした。コベルを中心とした堅守に加え、マンザンビらが躍動するチームは、派手さはないものの、高い組織力と粘り強さを武器に快進撃を続けている。
この試合の見どころは、逆境をはね返すアルゼンチンの勝負強さと、スイスの堅守・組織力の攻防だ。アルゼンチンは決勝トーナメント2試合で延長戦や2点ビハインドを乗り越え、王者らしい粘り強さを見せてきた。一方のスイスはここまで決勝トーナメント2試合で無失点と守備の安定感が光り、コロンビア戦ではPK戦を制する勝負強さも発揮している。アルゼンチンが攻撃陣の個の力で守備網をこじ開けるのか、それともスイスが組織力で王者を苦しめるのか。対照的なスタイルがぶつかり合う好カードだ。
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アルゼンチン｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-4-2
■GK
E.マルティネス
■DF
モリーナ、ロメロ、L.マルティネス、タグリアフィコ
■MF
デ・パウル、パレデス、マック・アリスター、フェルナンデス
■FW
メッシ、アルバレス
■監督
スカローニ
累積リーチ：モンティエル
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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スイス｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
コベル
■DF
ザカリア、エルヴェディ、アカンジ、ロドリゲス
■MF
フロイラー、ジャカ、エンドイェ、ソウ、バルガス
■FW
エンボロ
■監督
ヤキン
累積リーチ：ザカリア、ジャカ、ミュハイム
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：アエビシェール、ジャケス、マンザンビ
負傷選手情報：なし
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アルゼンチンvsスイス｜注目選手
■アルゼンチン | リオネル・メッシ
アルゼンチンの注目はキャプテンのメッシだ。39歳となった今も世界最高峰の実力を維持し、今大会は全5試合でゴールを記録するなど輝きを放ち続けている。ラウンド16のエジプト戦では2点ビハインドの苦境で反撃の口火を切るゴールを決め、劇的な逆転勝利の立役者となった。大会連覇を目指すアルゼンチンにとって、その経験と勝負強さは何よりも大きな武器だ。
スイス戦ではもメッシがカギを握ることは間違いない。ここまで8得点とエンバペと並んで得点ランキング首位に立つ同選手は、卓越した個人技で鉄壁の相手守備陣を攻略して、再び大一番で試合を支配しできるか。メッシの活躍がこの試合の行方を左右する。
■スイス | グラニト・ジャカ
スイスの注目選手はキャプテンのジャカだ。豊富な運動量と高い戦術眼を兼ね備える中盤の要であり、攻守のバランスを支える絶対的な存在。今大会はキャプテンとしてチームをまとめ、72年ぶりのベスト8進出に大きく貢献した。2014年ブラジル大会でアルゼンチンと対戦した数少ない現役選手の一人でもあり、当時の悔しさを知るベテランとして雪辱を誓う。
アルゼンチン戦では、メッシに自由を与えない中盤の守備と、正確な配球で攻撃の起点となれるかが勝敗の鍵を握る。難しい状況になることが予想される中、持ち前のキャプテンシーでチームを史上初のベスト4へ導けるか、そのプレーに注目したい。
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