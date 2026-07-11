キックオフ：2026年7月12日(日)10:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026準々決勝で前大会王者アルゼンチン代表と快進撃を続けるスイス代表が対戦する。

前大会で優勝を飾ったアルゼンチンは、グループJを首位で突破すると、ラウンド32ではカーボベルデに大苦戦するも3-2で競り勝ち、ラウンド16ではエジプトを相手に0-2から終盤で3得点を奪って大逆転劇を演じてベスト8進出を決めた。決勝トーナメントでは2試合続けて苦しい戦いを強いられながらも、土壇場で試合をひっくり返す勝負強さは大会連覇を狙う王者ならでは。メッシを中心に、逆境でも最後まで勝利を信じて戦い抜くチーム力が今大会でも際立っている。

一方のスイスは、開催国カナダを上回ってグループBを首位で突破すると、ラウンド32ではアルジェリアを2-0で下し、88年ぶりとなるワールドカップ決勝トーナメントでの白星を獲得。ラウンド16ではコロンビアとのPK戦までもつれ込んだ激闘を制して、地元開催の1954年大会以来72年ぶりのベスト8進出を果たした。コベルを中心とした堅守に加え、マンザンビらが躍動するチームは、派手さはないものの、高い組織力と粘り強さを武器に快進撃を続けている。

この試合の見どころは、逆境をはね返すアルゼンチンの勝負強さと、スイスの堅守・組織力の攻防だ。アルゼンチンは決勝トーナメント2試合で延長戦や2点ビハインドを乗り越え、王者らしい粘り強さを見せてきた。一方のスイスはここまで決勝トーナメント2試合で無失点と守備の安定感が光り、コロンビア戦ではPK戦を制する勝負強さも発揮している。アルゼンチンが攻撃陣の個の力で守備網をこじ開けるのか、それともスイスが組織力で王者を苦しめるのか。対照的なスタイルがぶつかり合う好カードだ。