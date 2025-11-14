サッカー日本代表11月試合の対戦相手は？キリンチャレンジカップ2025のカードは？

11月14日(金)のガーナ戦は、愛知・豊田スタジアムで開催される。キックオフは19:20予定で、「キリンチャレンジカップ2025」の一戦として行われる。国内屈指のサッカー専用スタジアムである豊田スタジアムは、約45,000人を収容できる大規模な会場として知られ、これまでにも日本代表戦やJリーグのビッグマッチが数多く開催されてきた。

この試合では、日本代表(SAMURAI BLUE)が新コンセプト「HORIZON(水平線)」をテーマとした新ユニフォームを初めて着用する注目の一戦。テレビ放送はTBS系列にて全国生中継が予定されており、現地観戦はもちろん、全国から熱戦をリアルタイムで楽しむことができる。