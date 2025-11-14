サッカー日本代表11月試合の対戦相手は？キリンチャレンジカップ2025のカードは？

日本代表は、11月のキリンチャレンジカップ2025で2試合を戦う。
本記事では、日本代表の対戦相手情報を紹介する。
日本代表（SAMURAI BLUE）は11月のインターナショナルマッチウィークに「キリンチャレンジカップ2025」の2試合をホームで開催する。対戦相手はアフリカの強豪・ガーナ代表と、南米のボリビア代表だ。11月14日のガーナ戦は豊田スタジアムで行われ、11月18日のボリビア戦は国立競技場で開催。ガーナ戦では日本代表の新ユニフォームが初着用される。
|試合日
|大会
|対戦カード
|11/14(金)
19:20
|キリンチャレンジカップ2025
|日本 vs ガーナ
会場：豊田スタジアム（愛知）
|11/18(火)
19:15
|キリンチャレンジカップ2025
|日本 vs ボリビア
会場：国立競技場（東京）
11月に行われるサッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の「キリンチャレンジカップ2025」2試合はいずれも地上波『TBS系列』で全国生中継を予定。さらに、ネット『TVer』では無料ライブ配信が実施される。
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|11/14(金)
19:20
|日本vsガーナ
|【テレビ放送】
TBS系列(全国生中継)
【ネット配信】
TVer
|11/18(火)
19:15
|日本vsボリビア
|【テレビ放送】
TBS系列(全国生中継)
【ネット配信】
TVer
※すべて日本時間(JST)。
※開催日程・キックオフ時間は変更となる可能性があります。
ガーナ代表は、西アフリカを代表する強豪国であり、アフリカサッカー連盟(CAF)に所属する伝統国。高い身体能力と個人技を生かしたダイナミックなスタイルで知られ、「ブラック・スターズ(The Black Stars)」の愛称で親しまれている。2026年ワールドカップでは、アフリカ予選をグループ首位で突破し、2大会連続5回目の出場を決めている。FIFAランキングは73位(2025年10月28日時点)だが、森保一監督も「非常に難しい戦いになる」と語るほど、アフリカ屈指のポテンシャルを誇るチームだ。
11月14日(金)のガーナ戦は、愛知・豊田スタジアムで開催される。キックオフは19:20予定で、「キリンチャレンジカップ2025」の一戦として行われる。国内屈指のサッカー専用スタジアムである豊田スタジアムは、約45,000人を収容できる大規模な会場として知られ、これまでにも日本代表戦やJリーグのビッグマッチが数多く開催されてきた。
この試合では、日本代表(SAMURAI BLUE)が新コンセプト「HORIZON(水平線)」をテーマとした新ユニフォームを初めて着用する注目の一戦。テレビ放送はTBS系列にて全国生中継が予定されており、現地観戦はもちろん、全国から熱戦をリアルタイムで楽しむことができる。
ガーナと日本は過去に7度対戦しており、戦績は日本の5勝2敗。直近では2022年6月のキリンチャレンジカップ2022で対戦しており、その試合では山根視来、三笘薫、久保建英、前田大然の得点によって日本が4-1で勝利していた。
ボリビア代表は、南米サッカー連盟(CONMEBOL)に加盟するチームで、「ラ・ベルデ(La Verde／緑)」や「ロス・アルティプラニコス(Los Altiplanicos／高地の人々)」の愛称で親しまれている。標高約3,600mの高地ラパスを本拠地とするため、ホームゲームでは世界屈指の“高地アドバンテージ”を誇る。2026年ワールドカップ南米予選では7位となり、大陸間プレーオフ進出を決定。FIFAランキングは76位(2025年10月28日時点)で、近年はブラジルやコロンビアに勝利を収めるなど、粘り強さを見せている。
11月18日(火)のボリビア戦は、東京・国立競技場で開催される。キックオフは19:15予定で、「キリンチャレンジカップ2025」の第2戦として行われる。国立競技場は日本サッカーの聖地として知られ、約68,000人を収容できる国内最大級のスタジアム。日本代表の国際試合や天皇杯決勝など、数々の歴史的な名勝負が繰り広げられてきた舞台だ。
この試合は、森保一監督が国際Aマッチ通算100試合目の指揮を執る節目のゲームでもあり、チームにとっても特別な一戦となる。
ボリビアと日本は過去に3度対戦しており、戦績は日本の2勝1敗。直近では2019年3月のキリンチャレンジカップ2019で対戦しており、その試合では中島翔哉の得点によって日本が1-0で勝利していた。