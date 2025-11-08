サッカー日本代表最新ユニフォームはいつから買える？W杯着用モデルはどこで販売する？

2026年FIFAワールドカップに向けたサッカー日本代表の新ユニフォームが11月6日(木)に発表された。

本記事では、サッカー日本代表最新ユニフォームの販売時期・購入方法について紹介する。

サッカー日本代表最新ユニフォームはいつ発売？

adidas is the official supplier of the Japan National Team

新ユニフォームは、2025年11月6日(木)18時よりアディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、そしてJFA公式オンラインストア「JFA STORE」で販売がスタート。翌日の11月7日(金)からは、全国のアディダス直営店および各取扱店舗でも順次発売が開始される。

販売形態 発売日 購入可能ストア オンライン販売 2025年11月6日(木)18時～ ・アディダスオンラインショップ

・アディダスアプリ

・JFA公式オンラインストア「JFA STORE」 店頭販売 2025年11月7日(金)～ ・アディダス直営店

・全国のアディダス取扱店舗

サッカー日本代表最新ユニフォームはどこで買える？

サッカー日本代表最新ユニフォームは、アディダスオンラインショップおよび直営店、アディダスアプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、そして全国のアディダス取扱店舗で販売される。オンラインストアでは11月6日(木)18時から販売がスタートし、翌日の11月7日(金)からは各店舗でも購入可能となる。

オンライン購入(11月6日(木)18時～) アディダスオンラインショップ アディダスアプリ JFA公式オンラインストア「JFA STORE」

店頭購入(11月7日(金)～) アディダス直営店 全国のアディダス取扱店舗



サッカー日本代表最新ユニフォームの値段は？

サッカー日本代表の最新ユニフォームは、アディダス公式オンラインショップで2025年11月6日(木)18時より販売開始される。価格帯は13,200円から19,800円までと幅広く、選手仕様のオーセンティックモデルから応援用のレプリカモデルまで多彩なラインナップが登場している。

フィールドプレイヤーのホームユニフォームは、軽量素材を採用した「オーセンティック 半袖」が18,700円、「オーセンティック 長袖」が19,800円。試合と同じフィット感を求めるファンにはこちらが最適だ。応援向けの「レプリカ 半袖」は13,200円、「レプリカ 長袖」は14,300円と、日常使いにも取り入れやすい価格設定となっている。

また、ゴールキーパー用のユニフォームも同時展開。「オーセンティックモデル」は18,700円、「長袖モデル」は19,800円、「レプリカ長袖モデル」は14,300円と、力強い阿修羅モチーフのデザインを忠実に再現している。

このほか、ショーツやソックス、マフラータオル、キャップなどの関連グッズもラインナップ。特に代表カラーを基調にした応援アイテムは、観戦スタイルを一段と引き立てる存在となりそうだ。

サッカー日本代表商品ラインナップ一覧