adidas japan football team kit 2025adidas is the official supplier of the Japan National Team
サッカー日本代表2026最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売中！
GOAL

サッカー日本代表最新ユニフォームはいつから買える？W杯着用モデルはどこで販売する？

サッカー日本代表 最新ユニフォーム販売情報まとめ 発売時期・購入店舗・2026年W着用モデルの情報を紹介。

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

2026年FIFAワールドカップに向けたサッカー日本代表の新ユニフォームが11月6日(木)に発表された。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック

本記事では、サッカー日本代表最新ユニフォームの販売時期・購入方法について紹介する。

サッカー日本代表最新ユニフォームはいつ発売？

新ユニフォームは、2025年11月6日(木)18時よりアディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、そしてJFA公式オンラインストア「JFA STORE」で販売がスタート。翌日の11月7日(金)からは、全国のアディダス直営店および各取扱店舗でも順次発売が開始される。

販売形態発売日購入可能ストア
オンライン販売2025年11月6日(木)18時～・アディダスオンラインショップ
・アディダスアプリ
・JFA公式オンラインストア「JFA STORE」 
店頭販売2025年11月7日(金)～・アディダス直営店
・全国のアディダス取扱店舗

サッカー日本代表最新ユニフォームはどこで買える？

サッカー日本代表最新ユニフォームは、アディダスオンラインショップおよび直営店、アディダスアプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、そして全国のアディダス取扱店舗で販売される。オンラインストアでは11月6日(木)18時から販売がスタートし、翌日の11月7日(金)からは各店舗でも購入可能となる。

  • オンライン購入(11月6日(木)18時～)
    • アディダスオンラインショップ
    • アディダスアプリ
    • JFA公式オンラインストア「JFA STORE」
  • 店頭購入(11月7日(金)～)
    • アディダス直営店
    • 全国のアディダス取扱店舗

サッカー日本代表最新ユニフォームの値段は？

サッカー日本代表の最新ユニフォームは、アディダス公式オンラインショップで2025年11月6日(木)18時より販売開始される。価格帯は13,200円から19,800円までと幅広く、選手仕様のオーセンティックモデルから応援用のレプリカモデルまで多彩なラインナップが登場している。

フィールドプレイヤーのホームユニフォームは、軽量素材を採用した「オーセンティック 半袖」が18,700円、「オーセンティック 長袖」が19,800円。試合と同じフィット感を求めるファンにはこちらが最適だ。応援向けの「レプリカ 半袖」は13,200円、「レプリカ 長袖」は14,300円と、日常使いにも取り入れやすい価格設定となっている。

また、ゴールキーパー用のユニフォームも同時展開。「オーセンティックモデル」は18,700円、「長袖モデル」は19,800円、「レプリカ長袖モデル」は14,300円と、力強い阿修羅モチーフのデザインを忠実に再現している。

このほか、ショーツやソックス、マフラータオル、キャップなどの関連グッズもラインナップ。特に代表カラーを基調にした応援アイテムは、観戦スタイルを一段と引き立てる存在となりそうだ。

サッカー日本代表商品ラインナップ一覧

商品カテゴリー定価(税込)
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ユニフォーム 半袖18,700円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム13,200円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ユニフォーム 長袖19,800円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム 長袖14,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ゴールキーパー ユニフォーム18,700円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ゴールキーパー ユニフォーム 長袖19,800円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ゴールキーパー ユニフォーム 長袖14,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ショーツ7,150円
サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル2,750円
サッカー日本代表 2026 ホーム ソックス2,530円
サッカー日本代表 2026 ホーム ジムバッグ2,750円
サッカー日本代表 2026 ホーム キャップ3,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム OP/SYST. バックパック16,500円
サッカー日本代表 2026 ホーム チケットホルダー1,650円
サッカー日本代表 2026 ホーム パッカブルバッグ3,850円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル フルジップ ウィンドブレーカー11,000円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル クルーネックスウェット7,700円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル 半袖Tシャツ5,500円
Japan 26 Tiroポロシャツ6,600円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベルパンツ9,350円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベルショーツ6,600円
サッカー日本代表 ティロ26 オールウェザー ジャケット13,200円
サッカー日本代表 ティロ26 プロ レインジャケット20,900円
サッカー日本代表 ティロ26 プレゼンテーション パンツ8,800円
サッカー日本代表 26 ティロ ノースリーブユニフォーム6,050円
サッカー日本代表 2026 ホーム ゴールキーパー ソックス2,530円

