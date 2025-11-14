公益財団法人日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダス ジャパン株式会社は2025年11月6日(木)、「サッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォーム」を発表した。

本記事では、サッカー日本代表2026最新ユニフォームの価格・発売日について紹介する。

サッカー日本代表2026最新ユニフォームのコンセプトは？

サッカー日本代表の新ユニフォームが2025年11月6日(木)に発表された。

新ユニフォームは「HORIZON（水平線）」をコンセプトにしており、胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また、首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。

また、ゴールキーパー（GK）ユニフォームには、仏教で釈迦を守護する神とされる「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用。阿修羅と、ピッチ最後方からチームを支えゴールを守るGKの勇姿を重ね合わせた、大胆かつ力強いデザインとなった。

SAMURAI BLUE（日本代表）は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ 26に「優勝」を目標に掲げて挑む。このユニフォームは、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる"最高の景色"を表現したデザインで、選手、そして、日本代表チームと共に戦う全ての人々の勇気と強い意志を表すコンセプトが込められている。

11月6日(木)に発表されたサッカー日本代表新ユニフォームは、11月14日（金）のキリンチャレンジカップ2025のガーナ代表戦（豊田スタジアム/愛知）から着用する。

サッカー日本代表2026最新ユニフォームの販売日

サッカー日本代表2026最新ユニフォームは、アディダス オンラインショップおよび直営店、アディダス アプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、その他全国のアディダス取り扱い店舗 で販売。オンラインストアでは11月6日（木）18 時から、各店舗では11月7日（金）から購入可能となる。

モデル 発売日 購入可能ストア 2026年ワールドカップ着用モデル オンラインストア：11/6(木)18時～

店舗：11/7(金)～ ・アディダス公式オンライン

・アディダス直営店

・アディダスアプリ

・JFA公式オンラインストア

・その他全国のアディダス取扱店舗

サッカー日本代表2026最新ユニフォームの価格・種類は？

アディダス公式オンラインストアでは、11月6日(木)18時よりサッカー日本代表2026最新ユニフォームの販売を開始する。

ユニフォームからグッズまでアディダス公式オンラインストアで販売予定の商品価格をまとめてみた。