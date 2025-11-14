このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
サッカー日本代表2026最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売中！
サッカー日本代表2026最新ユニフォームの価格・発売日は？ワールドカップ着用モデルの販売はいつから？

【2025年最新】サッカー日本代表ユニフォームの価格・発売日は？2026年ワールドカップ着用モデルの最新情報まとめ

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

2026年W杯着用モデルが登場

公益財団法人日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダス ジャパン株式会社は2025年11月6日(木)、「サッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォーム」を発表した。

本記事では、サッカー日本代表2026最新ユニフォームの価格・発売日について紹介する。

サッカー日本代表2026最新ユニフォームのコンセプトは？

サッカー日本代表の新ユニフォームが2025年11月6日(木)に発表された。

新ユニフォームは「HORIZON（水平線）」をコンセプトにしており、胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また、首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。

また、ゴールキーパー（GK）ユニフォームには、仏教で釈迦を守護する神とされる「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用。阿修羅と、ピッチ最後方からチームを支えゴールを守るGKの勇姿を重ね合わせた、大胆かつ力強いデザインとなった。

SAMURAI BLUE（日本代表）は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ 26に「優勝」を目標に掲げて挑む。このユニフォームは、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる"最高の景色"を表現したデザインで、選手、そして、日本代表チームと共に戦う全ての人々の勇気と強い意志を表すコンセプトが込められている。

11月6日(木)に発表されたサッカー日本代表新ユニフォームは、11月14日（金）のキリンチャレンジカップ2025のガーナ代表戦（豊田スタジアム/愛知）から着用する。

サッカー日本代表2026最新ユニフォームの販売日

サッカー日本代表2026最新ユニフォームは、アディダス オンラインショップおよび直営店、アディダス アプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、その他全国のアディダス取り扱い店舗 で販売。オンラインストアでは11月6日（木）18 時から、各店舗では11月7日（金）から購入可能となる。

モデル発売日購入可能ストア
2026年ワールドカップ着用モデルオンラインストア：11/6(木)18時～
店舗：11/7(金)～		・アディダス公式オンライン
・アディダス直営店
・アディダスアプリ
・JFA公式オンラインストア
・その他全国のアディダス取扱店舗

サッカー日本代表2026最新ユニフォームの価格・種類は？

アディダス公式オンラインストアでは、11月6日(木)18時よりサッカー日本代表2026最新ユニフォームの販売を開始する。

ユニフォームからグッズまでアディダス公式オンラインストアで販売予定の商品価格をまとめてみた。

商品カテゴリー定価(税込)
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ユニフォーム 半袖18,700円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム13,200円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ユニフォーム 長袖19,800円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム 長袖14,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ゴールキーパー ユニフォーム18,700円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ゴールキーパー ユニフォーム 長袖19,800円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ゴールキーパー ユニフォーム 長袖14,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ショーツ7,150円
サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル2,750円
サッカー日本代表 2026 ホーム ソックス2,530円
サッカー日本代表 2026 ホーム ジムバッグ2,750円
サッカー日本代表 2026 ホーム キャップ3,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム OP/SYST. バックパック16,500円
サッカー日本代表 2026 ホーム チケットホルダー1,650円
サッカー日本代表 2026 ホーム パッカブルバッグ3,850円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル フルジップ ウィンドブレーカー11,000円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル クルーネックスウェット7,700円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル 半袖Tシャツ5,500円
Japan 26 Tiroポロシャツ6,600円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベルパンツ9,350円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベルショーツ6,600円
サッカー日本代表 ティロ26 オールウェザー ジャケット13,200円
サッカー日本代表 ティロ26 プロ レインジャケット20,900円
サッカー日本代表 ティロ26 プレゼンテーション パンツ8,800円
サッカー日本代表 26 ティロ ノースリーブユニフォーム6,050円
サッカー日本代表 2026 ホーム ゴールキーパー ソックス2,530円

