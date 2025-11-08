サッカー日本代表最新ユニフォームのレプリカとオーセンティックの違いは？価格・機能・素材

11月6日(木)に2026年FIFAワールドカップに向けたサッカー日本代表の新ユニフォームが発表された。

本記事では、サッカー日本代表最新ユニフォームのレプリカとオーセンティックの違い、価格について紹介する。

サッカー日本代表最新ユニフォームのレプリカとオーセンティックの違いは？

adidas is the official supplier of the Japan National Team

サッカー日本代表2026最新ユニフォームには、「オーセンティック(Authentic)」と「レプリカ(Replica)」の2種類が用意されている。どちらもアディダスの正規品であり、デザインは共通しているが、素材・仕様・用途に明確な違いがある。簡単に言えば、オーセンティックは“選手仕様”、レプリカは“応援仕様”のユニフォームだ。

オーセンティックモデルは、選手が実際に試合で着用するユニフォームとほぼ同等の構造を採用。高通気性のエンジニアードメッシュや新開発のクライマクール＋素材など、最新のテクノロジーを導入しており、汗を素早く吸収・拡散し、快適なコンディションを維持する。体にピタッと沿うタイトなシルエットで、軽量かつパフォーマンス重視の設計が特徴。胸のエンブレムやロゴも刺繍ではなく、薄く圧着された立体マークを採用し、軽さと機能性を両立している。

一方のレプリカモデルは、観戦や日常の着用を想定したファン向けのユニフォーム。オーセンティックと同じデザインをベースにしながら、素材はやや厚みのある生地で耐久性を重視。シルエットはゆったりめで、普段着としても違和感なく着られる仕立てだ。エンブレムやロゴは刺繍でしっかりと表現され、質感と存在感を強調。繰り返し洗濯しても型崩れしにくく、長く着用できる点が魅力だ。

また、用途や希少性にも大きな違いがある。オーセンティックは選手と同じモデルを求めるコアファンやコレクターに人気で、生産数が少なく入手困難な場合も多い。

サッカー日本代表最新ユニフォームのレプリカとオーセンティックの値段の違いは？

adidas is the official supplier of the Japan National Team

サッカー日本代表2026最新ユニフォームは、同じデザインでも「オーセンティック」と「レプリカ」で価格帯が異なる。オーセンティックは選手仕様の高機能モデルで、軽量性や通気性を追求した構造。一方のレプリカは、観戦や日常使いに適した仕様で、耐久性や着心地を重視したファン向けのモデルとなっている。

価格差はおよそ5,000円前後で、素材や仕上がり、細部のディテールに違いが見られる。以下の表で、各モデルの価格とリンクを比較している。

サッカー日本代表最新ユニフォームのレプリカとオーセンティックはどこで買える？

サッカー日本代表2026最新ユニフォームは、アディダスの公式チャネルを中心に全国で展開されている。選手仕様のオーセンティックモデルも、ファン向けのレプリカモデルも、いずれも正規取扱店で購入可能だ。オンライン販売と店舗販売のスケジュールが異なるため、発売開始日時を確認しておきたい。

オンライン販売は2025年11月6日(木)18時よりスタート。アディダス公式オンラインショップやアディダスアプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」で購入できる。店頭販売は翌日の11月7日(金)から全国のアディダス直営店および各取扱店舗で順次開始される予定だ。

販売チャネルごとの詳細は以下の通り。