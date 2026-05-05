チャンピオンズリーグ(CL)準決勝第2戦は何時から？ベスト4の対戦カードは？

今季のCLも残すところ準決勝と決勝のみ。昨季王者パリ・サンジェルマンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリー、アーセナルと、各国の強豪がベスト4まで勝ち上がった。第1戦が行われたが、まだまだ勝負はどちらに転ぶかわからない。

5月30日(土)（日本時間5月31日(日)）に開催されるハンガリーの首都ブダペストのプスカシュ・アレーナで行われる決勝の舞台を目指し、4クラブは準決勝セカンドレグに臨む。第2戦は現地時間5月5日(火)と6日(水)に開催され、キックオフはいずれも午後9時（日本時間翌午前4時）に予定されている。