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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ(CL)準決勝第2戦は何時から？ベスト4の対戦カードは？

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【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのCL準決勝セカンドレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト4が出揃い、準決勝第1戦が行われた。

本記事では、今季CL準決勝セカンドレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

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