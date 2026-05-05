チャンピオンズリーグ(CL)準決勝第2戦は何時から？ベスト4の対戦カードは？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト4が出揃い、準決勝第1戦が行われた。
本記事では、今季CL準決勝セカンドレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト4が出揃い、準決勝第1戦が行われた。
本記事では、今季CL準決勝セカンドレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
今季のCLも残すところ準決勝と決勝のみ。昨季王者パリ・サンジェルマンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリー、アーセナルと、各国の強豪がベスト4まで勝ち上がった。第1戦が行われたが、まだまだ勝負はどちらに転ぶかわからない。
5月30日(土)（日本時間5月31日(日)）に開催されるハンガリーの首都ブダペストのプスカシュ・アレーナで行われる決勝の舞台を目指し、4クラブは準決勝セカンドレグに臨む。第2戦は現地時間5月5日(火)と6日(水)に開催され、キックオフはいずれも午後9時（日本時間翌午前4時）に予定されている。
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026/5/6(水)
4:00
|アーセナルvsアトレティコ・マドリー
|エミレーツ・スタジアム
※試合日程は日本時間
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026/5/7(木)
4:00
|バイエルンvsパリ・サンジェルマン
|アリアンツ・アレーナ
※試合日程は日本時間
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、『Lemino』もCLの配信を行っており、『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり