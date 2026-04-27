2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト4が出揃った。王者パリ・サンジェルマンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。
本記事では、今季CL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト4が出揃った。王者パリ・サンジェルマンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。
本記事では、今季CL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/4/29(水)
4:00
|PSG
vs
バイエルン
|パルク・デ・プランス
|2
|2026/5/7(木)
4:00
|バイエルン
vs
PSG
|アリアンツ・アレーナ
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/4/30(木)
4:00
|アトレティコ・マドリード
vs
アーセナル
|リヤド・エア・メトロポリターノ
|2
|2026/5/6(水)
4:00
|アーセナル
vs
アトレティコ・マドリード
|エミレーツ・スタジアム
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり