Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Live Scores, Stats, and the Latest News
ucl semi finalesGetty Images
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ(CL)準決勝はいつ？対戦カード・日程まとめ

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
バイエルン
アトレティコ・マドリー
アーセナル
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
アーセナル 対 アトレティコ・マドリー

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのCL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
20250909-wowow-25-26CL

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

UEFAチャンピオンズリーグ2025-26WOWOWオンデマンドで全試合配信

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト4が出揃った。王者パリ・サンジェルマンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。

本記事では、今季CL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック