2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）はベスト4が出揃った。王者パリ・サンジェルマンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。

本記事では、今季CL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。