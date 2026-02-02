Goal.com
ミラノ・コルティナ五輪2026の開幕はいつ？大会日程・種目一覧

ミラノ・コルティナ五輪2026の開幕はいつ？開催期間・大会日程・全競技種目一覧を紹介。

2026年、世界最高峰のウインタースポーツの祭典がイタリアで幕を開ける。ミラノとコルティナ・ダンペッツォを中心に開催される「ミラノ・コルティナ五輪2026」では、氷上・雪上のトップアスリートが4年に一度の大舞台で激突する。

フィギュアスケートやスピードスケート、アイスホッケーといった人気競技はもちろん、アルペンスキー、スノーボード、ノルディック複合など、多彩な種目が世界中の注目を集める。日本勢のメダル争いが期待される競技も多く、開幕前から見どころは尽きない。

本記事では、ミラノ・コルティナ五輪2026の大会日程・種目一覧について紹介する。

  • ミラノ・コルティナ五輪2026の開幕はいつ？

    ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピック2026は、現地時間2026年2月6日(金)に開幕する。開会式が実施されるのも同日で、舞台はミラノのサン・シーロ(ジュゼッペ・メアッツァ競技場)となる。

    日本はイタリアより8時間進んでいるため、開会式が現地で2月6日(金)に行われる場合、日本時間では2月7日(土)に日付が変わってからの開催となる点に注意したい。観戦の予定を立てる際は、日本時間換算で見直しておくと安心だ。

    大会の開催期間は2026年2月6日(金)〜2月22日(日)の17日間。ただし、公式な開幕(開会式)に先立ち、一部競技は先行してスタートする。たとえばカーリングは2月4日(水)から日程が組まれており、開幕前から「五輪が始まる」タイミングが訪れる。

    項目日程(現地時間)補足
    開会式(開幕)2026年2月6日(金)会場:サン・シーロ(ミラノ)
    開催期間2026年2月6日(金)〜2月22日(日)17日間
    先行開始(例)2026年2月4日(水)〜カーリングは開幕前に試合開始
  • ミラノ・コルティナ五輪2026の大会日程

    ミラノ・コルティナ五輪2026は、開会式前から複数競技がスタートする点が大きな特徴だ。日本とイタリアの時差は8時間あり、試合や決勝の多くは日本時間の深夜から早朝にかけて実施される。特にフィギュアスケートやスキージャンプ、スノーボード、カーリングなどは連日見どころが続く。

    以下では、日本時間ベースで大会序盤から終盤までの主な注目日程を整理する。リアルタイム視聴や録画予約の目安として活用してほしい。

    日付(日本時間)主な競技・内容開始時刻
    2月4日(水)カーリング予選開始-
    2月5日(木)事前特番/スノーボード男子ビッグエア予選/アイスホッケー開始20:00〜/27:00〜
    2月6日(金)フィギュア団体戦/アイスホッケー女子予選17:25〜/19:30〜
    2月7日(土)開会式/フリースタイル女子スロープスタイル予選/フィギュア団体戦4:00〜/18:00〜/27:30〜
    2月8日(日)スキージャンプ女子ノーマルヒル/スノーボード女子ビッグエア予選2:40〜/27:00〜
    2月9日(月)アイスホッケー女子日本vsイタリア/スキージャンプ男子ノーマルヒル/フィギュア団体戦表彰20:10〜/26:30〜/3:30〜
    2月10日(火)ショートトラック/スピードスケート女子1000m/男子モーグル予選18:00〜/1:25〜/19:10〜
    2月11日(水・祝)女子モーグル決勝/スノーボード男女ハーフパイプ予選18:30〜/27:00〜
    2月12日(木)カーリング女子日本vsスウェーデン/男子モーグル決勝16:48〜/20:10〜
    2月13日(金)フィギュア男子フリー/スノーボード女子ハーフパイプ決勝2:29〜/18:25〜
    2月14日(土)女子デュアルモーグル/男子ハーフパイプ決勝18:00〜/3:25〜
    2月17日(火)スピードスケート団体パシュート決勝/フィギュア女子ショート22:00〜
    2月20日(金)フィギュア女子シングルフリー2:55〜
    2月22日(日)フィギュアエキシビション/閉会式2:30〜/21:00〜

  • ミラノ・コルティナ五輪2026の放送・配信予定は？

    ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピックは、日本国内においてテレビ放送とインターネット配信の両面で視聴環境が整備される予定だ。深夜帯の競技が多くなる冬季五輪だが、無料配信サービスの拡充により、リアルタイム視聴から見逃し視聴まで幅広く対応する体制が構築されている。

    今大会では、NHKと民放各局による地上波・BS放送に加え、TVerやNHKプラス(NHK ONE)を活用したインターネット配信が軸となる。特に民放競技のTVer配信は、冬季五輪として初めて本格的に展開される点が大きな特徴だ。

    インターネット配信(無料)

    外出先やテレビ視聴が難しい時間帯でも競技を追えるよう、以下の無料配信サービスが中心となる。

    配信サービス配信内容特徴
    TVer民放担当競技のライブ配信・見逃し配信ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり
    NHKプラス(NHK ONE)NHK放送競技の同時配信・見逃し配信予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応

    TVerでは、民放各局が担当する競技を中心にライブ配信が行われ、同時配信や見逃し配信、ハイライト動画も提供される予定だ。一方、NHKプラス(NHK ONE)では、NHKの放送競技に加え、テレビ枠に収まりきらない予選や一部競技の配信も予定されている。

    テレビ放送(地上波・BS)

    テレビ放送では、NHKを軸に民放各局がリレー方式で主要競技を中継する。

    放送局放送形態主な内容
    NHK総合・Eテレ・BS・BS4K/8K開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送
    民放各局地上波主要競技を日替わりで生中継

    NHKは開会式・閉会式をはじめ、日本代表の活躍が期待される競技を中心に編成される見込みだ。民放各局も日替わりで注目競技を生中継し、地上波での露出を確保する。

    テレビとインターネット配信を併用することで、ミラノ・コルティナ五輪2026は日本国内からほぼすべての競技を追うことが可能となる。深夜帯の競技や予選ラウンドまで網羅した視聴環境が、冬季五輪の楽しみ方をさらに広げていくことになりそうだ。

  • Montreal Canadiens v Buffalo SabresGetty Images Sport

    種目一覧：アイスホッケー

    アイスホッケーは冬季五輪の華とも呼ばれる人気競技のひとつで、ミラノ・コルティナ五輪2026でも大会を通して大きな注目を集める。今大会のアイスホッケー競技は2026年2月5日(木)から2月22日(日)まで実施され、主にミラノ地区の専用アリーナを舞台に熱戦が繰り広げられる。

    女子アイスホッケー(SMILE JAPAN)の日程

    女子日本代表SMILE JAPANはグループBに所属し、スウェーデン、ドイツ、フランス、イタリアと予選ラウンドで対戦する。すべての予選が日本時間ゴールデンタイムに行われる点も、日本のファンにとっては大きなポイントだ。

    試合対戦カード日程(現地時間)日程(日本時間)
    第1戦vsフランス2月6日(金)12:102月6日(金)20:10
    第2戦vsドイツ2月7日(土)12:102月7日(土)20:10
    第3戦vsイタリア2月9日(月)12:102月9日(月)20:10
    第4戦vsスウェーデン2月10日(火)12:102月10日(火)20:10

    予選を突破すると、2月13日(金)と14日(土)に準々決勝、2月16日(月)に準決勝が行われ、3位決定戦と決勝は2月19日(木)に実施される。

    男子アイスホッケーの日程

    男子アイスホッケーは、12年ぶりにNHL所属選手の参加が予定されており、世界最高峰のスター選手が集結する大会となる。競技期間は2月11日(水)から2月22日(日)までで、金メダルをかけた決勝戦は大会最終日に行われる。

    項目日程
    競技期間2月11日(水)〜2月22日(日)
    決勝戦2月22日(日)
  • Audi FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill TrainingGetty Images Sport

    種目一覧：アルペンスキー

    ミラノ・コルティナ五輪2026のアルペンスキーは、日本時間では連日夕方から夜にかけて競技が組まれており、リアルタイムでも観戦しやすい時間帯が多い。男子はステルヴィオ・スキー場、女子はトファーネ・アルペンスキーセンターを主会場に実施される。

    日付(日本時間)会場開始時刻種目
    2月4日(水)ステルヴィオ・スキー場19:30男子滑降第1回公式練習
    2月5日(木)ステルヴィオ・スキー場19:30男子滑降第2回公式練習
    2月5日(木)トファーネ・アルペンスキーセンター19:30女子滑降第1回公式練習
    2月6日(金)ステルヴィオ・スキー場19:30男子滑降第3回公式練習
    2月6日(金)トファーネ・アルペンスキーセンター19:30女子滑降第2回公式練習
    2月7日(土)ステルヴィオ・スキー場19:30男子滑降
    2月7日(土)トファーネ・アルペンスキーセンター19:30女子滑降第3回公式練習
    2月8日(日)トファーネ・アルペンスキーセンター19:30女子滑降
    2月9日(月)ステルヴィオ・スキー場18:30男子団体複合滑降
    2月9日(月)ステルヴィオ・スキー場22:00男子団体複合回転
    2月10日(火)トファーネ・アルペンスキーセンター18:30女子団体複合滑降
    2月10日(火)トファーネ・アルペンスキーセンター22:00女子団体複合回転
    2月11日(水)ステルヴィオ・スキー場19:30男子スーパーG
    2月12日(木)トファーネ・アルペンスキーセンター19:30女子スーパーG
    2月14日(土)ステルヴィオ・スキー場18:00/21:30男子大回転ラン1/ラン2
    2月15日(日)トファーネ・アルペンスキーセンター18:00/21:30女子大回転ラン1/ラン2
    2月16日(月)ステルヴィオ・スキー場18:00/21:30男子回転ラン1/ラン2
    2月18日(水)トファーネ・アルペンスキーセンター18:00/21:30女子回転ラン1/ラン2
  • ASIAD2007-CURLING-KOREAAFP

    種目一覧：カーリング

    ミラノ・コルティナ五輪2026のカーリング競技は大会序盤から終盤まで連日開催され、日本代表は女子1次リーグから登場する。試合はすべてコルティナ・カーリング・オリンピックスタジアムで実施され、日本時間では夕方から深夜帯にかけて組まれている。

    以下は、日本代表が出場する試合のみを日本時間に換算して整理した日程一覧だ。リアルタイム観戦や録画予約の目安として活用してほしい。

    日付(日本時間)開始時刻ラウンド対戦カード
    2月12日(木)17:05女子1次リーグ第1試合日本vsスウェーデン
    2月13日(金)03:05女子1次リーグ第2試合デンマークvs日本
    2月14日(土)17:05女子1次リーグ第4試合スイスvs日本
    2月15日(日)22:05女子1次リーグ第5試合日本vsアメリカ合衆国
    2月16日(月)22:05女子1次リーグ第6試合日本vs大韓民国
    2月17日(火)03:05女子1次リーグ第8試合日本vsカナダ
    2月17日(火)22:05女子1次リーグ第9試合イタリアvs日本
    2月18日(水)22:05女子1次リーグ第11試合英国vs日本
    2月19日(木)22:05女子1次リーグ第12試合日本vs中国
    2月22日(日)19:05女子決勝未定

    日本代表が上位に進出した場合、準決勝は2月20日(金)、決勝または3位決定戦は大会終盤に実施される。1次リーグは強豪国との対戦が続くため、序盤から結果が重要となる。

  • SKI-NORDIQUEAFP

    種目一覧：クロスカントリースキー

    ミラノ・コルティナ五輪2026のクロスカントリースキーは、テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアムを舞台に大会序盤から最終盤まで実施される。距離種目だけでなくスプリントやリレーも組まれており、スピードと持久力の両方が求められる種目が揃う。

    以下は、日本時間に換算した主な競技日程一覧だ(現地時間+8時間)。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月7日(土)21:00女子10km+10kmスキーアスロンテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月8日(日)20:30男子10km+10kmスキーアスロンテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)17:15女子スプリントクラシカル予選テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)17:55男子スプリントクラシカル予選テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)19:45女子スプリントクラシカル準々決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)20:15男子スプリントクラシカル準々決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)20:45女子スプリントクラシカル準決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)20:57男子スプリントクラシカル準決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)21:13女子スプリントクラシカル決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月10日(火)21:25男子スプリントクラシカル決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月12日(木)21:00女子10kmインターバルスタートフリーテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月13日(金)19:45男子10kmインターバルスタートフリーテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月14日(土)20:00女子4x7.5kmリレーテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月15日(日)20:00男子4x7.5kmリレーテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月18日(水)17:45女子団体スプリントフリー予選テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月18日(水)18:15男子団体スプリントフリー予選テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月18日(水)19:45女子団体スプリントフリー決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月18日(水)20:15男子団体スプリントフリー決勝テーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月21日(土)19:00男子50kmマススタートクラシカルテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月22日(日)18:00女子50kmマススタートクラシカルテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
  • SSKATING-NED-MEN-500MAFP

    種目一覧：ショートトラック

    ミラノ・コルティナ五輪2026のショートトラックは、ミラノ・アイススケートアリーナで実施され、スプリント種目からリレーまで一気にメダル争いが進む。日本時間では夜から深夜帯にかけて決勝が集中しており、大会中盤以降は連日クライマックスが続く。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程だ。ヒートから決勝まで一気に行われる日も多く、見逃せない日程が並ぶ。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月10日(火)18:30〜20:56女子500m予選/男子1000m予選/混合団体リレー準々決勝〜決勝Aミラノ・アイススケートアリーナ
    2月13日(金)04:15〜05:43女子500m準々決勝〜決勝A/男子1000m準々決勝〜決勝Aミラノ・アイススケートアリーナ
    2月15日(日)04:15〜06:34男子1500m準々決勝〜決勝A/女子1000m予選/女子3000mリレー準決勝ミラノ・アイススケートアリーナ
    2月16日(月)19:00〜20:42女子1000m準々決勝〜決勝A/男子500m予選/男子5000mリレー準決勝ミラノ・アイススケートアリーナ
    2月18日(水)04:15〜05:29男子500m準々決勝〜決勝A/女子3000mリレー決勝ミラノ・アイススケートアリーナ
    2月20日(金)04:15〜06:03女子1500m準々決勝〜決勝A/男子5000mリレー決勝ミラノ・アイススケートアリーナ
  • SKI-JUMPING-WORLD-POL-MENAFP

    種目一覧：スキージャンプ

    ミラノ・コルティナ五輪2026のスキージャンプは、プレダッツォ・スキージャンプスタジアムを舞台に、ノーマルヒル(NH)とラージヒル(LH)、さらに団体戦まで多彩な種目が実施される。日本時間では夕方から深夜帯にかけて本戦ラウンドが集中しており、メダル争いをリアルタイムで追いやすい競技のひとつだ。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程を整理した一覧となる。

    日付(日本時間)開始時刻内容会場
    2月6日(木)01:00/04:00女子NH公式練習1/男子NH公式練習1プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月6日(金)17:00女子NH公式練習2プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月8日(土)01:45/02:45/03:57女子個人NHトライアル/第1R/最終Rプレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月9日(日)00:30/03:00女子NH公式練習3/男子NH公式練習2プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月10日(月)02:00/03:00/04:12男子個人NHトライアル/第1R/最終Rプレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月11日(火)01:30/02:45/04:00混合団体トライアル/第1R/最終Rプレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月13日(木)01:00/04:00女子LH公式練習1/男子LH公式練習1プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月14日(金)02:30男子LH公式練習2プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月15日(土)17:00/01:30/02:45/03:57女子LH公式練習2/男子個人LHトライアル/第1R/最終Rプレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月16日(日)19:30/01:30/02:45/03:57男子LH公式練習3/女子個人LHトライアル/第1R/最終Rプレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月17日(月)02:00/03:00/03:43/04:20男子スーパーチーム トライアル〜最終Rプレダッツォ・スキージャンプスタジアム
  • 2025 ISMF Ski Mountaineering World Championships - Sprint RaceGetty Images Sport

    種目一覧：スキーマウンテニアリング

    ミラノ・コルティナ五輪2026では、スキーマウンテニアリングが五輪種目として実施される。ステルヴィオ・スキー場を舞台に、スプリントと混合リレーが大会終盤に組まれており、短時間で勝敗が決まるスピード感が大きな見どころとなる。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースのスケジュール一覧だ。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月19日(木)17:50女子スプリント予選ステルヴィオ・スキー場
    2月19日(木)18:30男子スプリント予選ステルヴィオ・スキー場
    2月19日(木)20:55女子スプリント準決勝ステルヴィオ・スキー場
    2月19日(木)21:25男子スプリント準決勝ステルヴィオ・スキー場
    2月19日(木)21:55女子スプリント決勝ステルヴィオ・スキー場
    2月19日(木)22:15男子スプリント決勝ステルヴィオ・スキー場
    2月21日(土)21:30混合リレーステルヴィオ・スキー場
  • SKELETON-AUSTRIA-FIBT-US-ELLISAFP

    種目一覧：スケルトン

    ミラノ・コルティナ五輪2026のスケルトンは、コルティナ・スライディングセンターを舞台に実施される。うつ伏せの姿勢で最高時速130kmを超える氷上を滑り降りるスケルトンは、冬季五輪の中でも屈指のスリルを誇る競技だ。

    大会前半は公式練習が連日行われ、12日以降に本戦がスタートする。以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程一覧となる。

    日付(日本時間)開始時刻内容会場
    2月9日(月)16:00/17:02/18:30/19:32女子公式練習ヒート1・2/男子公式練習ヒート1・2コルティナ・スライディングセンター
    2月10日(火)19:00/20:02/21:30/22:32女子公式練習ヒート3・4/男子公式練習ヒート3・4コルティナ・スライディングセンター
    2月11日(水)18:00/19:02/20:30/21:32女子公式練習ヒート5・6/男子公式練習ヒート5・6コルティナ・スライディングセンター
    2月12日(木)17:30/19:08男子ヒート1・2コルティナ・スライディングセンター
    2月14日(土)00:00/01:48/03:30/05:05女子ヒート1・2/男子ヒート3・4コルティナ・スライディングセンター
    2月15日(日)02:00/03:44女子ヒート3・4コルティナ・スライディングセンター
    2月15日(日)02:00混合団体コルティナ・スライディングセンター
  • SNOWBOARD-CHNAFP

    種目一覧：スノーボード

    ミラノ・コルティナ五輪2026のスノーボード競技は、リヴィーニョ・スノーパークを舞台に大会序盤から中盤にかけて集中開催される。ビッグエア、パラレルジャイアントスラローム(PGS)、ハーフパイプ(HP)、スノーボードクロス(SBX)、スロープスタイルと多彩な種目が揃い、連日メダルイベントが続く。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程一覧だ。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月6日(金)03:30〜05:00男子ビッグエア予選リヴィーニョ・スノーパーク
    2月8日(日)03:30〜04:17男子ビッグエア決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月8日(日)17:00〜22:39PGS男女予選〜決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月9日(月)03:30〜05:00女子ビッグエア予選リヴィーニョ・スノーパーク
    2月10日(火)03:30〜04:17女子ビッグエア決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月11日(水)18:30/03:30女子HP予選/男子HP予選リヴィーニョ・スノーパーク
    2月12日(木)18:00〜23:01男子SBX決勝/女子HP決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月13日(金)18:00〜23:28女子SBX決勝/男子HP決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月15日(日)21:45〜22:40混合団体スノーボードクロスリヴィーニョ・スノーパーク
    2月16日(月)18:30〜23:05スロープスタイル男女予選リヴィーニョ・スノーパーク
    2月17日(火)21:00〜21:54女子スロープスタイル決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月18日(水)20:30〜21:28男子スロープスタイル決勝リヴィーニョ・スノーパーク
  • SSKATING-NED-WOMEN-1000MAFP

    種目一覧：スピードスケート

    ミラノ・コルティナ五輪2026のスピードスケートは、ミラノ・スピードスケートスタジアムで実施される。中長距離からスプリント、団体パシュート、マススタートまで多彩な種目が揃い、日本勢にとってもメダルが期待される競技のひとつだ。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程一覧となる。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月8日(日)00:00女子3000mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月9日(月)00:00男子5000mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月10日(火)01:30女子1000mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月12日(木)02:30男子1000mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月13日(金)00:30女子5000mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月14日(土)00:00男子10000mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月15日(日)00:00女子団体パシュート準々決勝ミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月15日(日)01:00男子500mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月16日(月)00:00男子団体パシュート準々決勝ミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月16日(月)01:03女子500mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月17日(火)22:30〜00:47団体パシュート準決勝〜決勝A(男女)ミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月20日(金)00:30男子1500mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月21日(土)00:30女子1500mミラノ・スピードスケートスタジアム
    2月21日(土)23:00〜01:15マススタート準決勝〜決勝(男女)ミラノ・スピードスケートスタジアム
  • NORDIC SKIING-VIKAFP

    種目一覧：ノルディック複合

    ミラノ・コルティナ五輪2026のノルディック複合は、スキージャンプとクロスカントリーを組み合わせた伝統競技として実施される。個人戦はグンダーセン方式で争われ、前半のジャンプ結果が後半の距離レースのスタート差に直結する。大会終盤には団体スプリントも行われ、総合力が問われる展開となる。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程一覧だ。

    日付(日本時間)開始時刻内容会場
    2月9日(月)17:00ノーマルヒル公式練習1プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月10日(火)17:00ノーマルヒル公式練習2プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月11日(水)17:10/18:00個人NH/10kmジャンプ トライアル/競技プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月11日(水)21:45個人NH/10kmクロスカントリーテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月13日(金)17:00ラージヒル公式練習1プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月15日(日)17:00ラージヒル公式練習2プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月16日(月)17:00ラージヒル公式練習3プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月17日(火)17:10/18:00個人LH/10kmジャンプ トライアル/競技プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月17日(火)21:45個人LH/10kmクロスカントリーテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
    2月18日(水)17:00ラージヒル公式練習4プレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月19日(木)17:10/18:00団体スプリント ジャンププレダッツォ・スキージャンプスタジアム
    2月19日(木)22:00団体スプリント クロスカントリーテーゼロ・クロスカントリースキー・スタジアム
  • IBU World Cup Biathlon Ruhpolding - Men's RelayGetty Images Sport

    種目一覧：バイアスロン

    ミラノ・コルティナ五輪2026のバイアスロンは、アンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナで実施される。クロスカントリースキーの走力と射撃の精度を同時に問われる競技で、五輪の中でも戦略性が際立つ種目のひとつだ。スプリント、パシュート、リレー、マススタートと種目構成も幅広く、大会中盤から終盤にかけて連日メダル争いが展開される。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程一覧となる。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月8日(日)22:05混合4x6kmリレーアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月10日(火)21:30男子20km個人アンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月11日(水)22:15女子15km個人アンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月13日(金)22:00男子10kmスプリントアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月14日(土)22:45女子7.5kmスプリントアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月15日(日)19:15男子12.5kmパシュートアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月15日(日)22:45女子10kmパシュートアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月17日(火)22:30男子4x7.5kmリレーアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月18日(水)22:45女子4x6kmリレーアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月20日(金)22:15男子15kmマススタートアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
    2月21日(土)22:15女子12.5kmマススタートアンテルセルヴァ・バイアスロンアリーナ
  • FSKATE-GBR-EUROPEANAFP

    種目一覧：フィギュアスケート

    ミラノ・コルティナ五輪2026のフィギュアスケートは、ミラノ・アイススケートアリーナで開催される。大会序盤の団体戦から始まり、男子・女子シングル、ペア、アイスダンスと主要種目が中盤から終盤にかけて集中的に行われる構成となっている。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの競技日程一覧だ。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月6日(金)17:55団体戦 アイスダンス RDミラノ・アイススケートアリーナ
    2月6日(金)19:35団体戦 ペア SPミラノ・アイススケートアリーナ
    2月6日(金)21:35団体戦 女子シングル SPミラノ・アイススケートアリーナ
    2月8日(日)03:45団体戦 男子シングル SPミラノ・アイススケートアリーナ
    2月8日(日)06:05団体戦 アイスダンス FDミラノ・アイススケートアリーナ
    2月9日(月)03:30団体戦 ペア FSミラノ・アイススケートアリーナ
    2月9日(月)04:45団体戦 女子シングル FSミラノ・アイススケートアリーナ
    2月9日(月)05:55団体戦 男子シングル FSミラノ・アイススケートアリーナ
    2月10日(火)03:20アイスダンス リズムダンスミラノ・アイススケートアリーナ
    2月11日(水)02:30男子シングル ショートプログラムミラノ・アイススケートアリーナ
    2月12日(木)03:30アイスダンス フリーミラノ・アイススケートアリーナ
    2月14日(土)03:00男子シングル フリーミラノ・アイススケートアリーナ
    2月16日(月)03:45ペア ショートプログラムミラノ・アイススケートアリーナ
    2月17日(火)04:00ペア フリーミラノ・アイススケートアリーナ
    2月18日(水)02:45女子シングル ショートプログラムミラノ・アイススケートアリーナ
    2月20日(金)03:00女子シングル フリーミラノ・アイススケートアリーナ
  • Lake Placid Freestyle World Cup 2026 - AerialsGetty Images Sport

    種目一覧：フリースタイルスキー

    ミラノ・コルティナ五輪2026のフリースタイルスキーは、リヴィーニョ・スノーパークとリヴィーニョ・エアリアル&モーグルパークを中心に開催される。スロープスタイル、モーグル、デュアルモーグル、ビッグエア、エアリアル、ハーフパイプ、スキークロスと種目数が多く、大会期間中は連日のように決勝が組まれている。

    以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間ベースの主な競技日程を整理した一覧だ。観戦計画を立てる際の目安として活用してほしい。

    日付(日本時間)開始時刻種目会場
    2月7日(土)18:30〜23:05男女フリースキー・スロープスタイル予選リヴィーニョ・スノーパーク
    2月9日(月)20:30〜21:28女子フリースキー・スロープスタイル決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月10日(火)20:30〜21:28男子フリースキー・スロープスタイル決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月11日(水)19:00〜22:55女子モーグル決勝リヴィーニョ・エアリアル&モーグルパーク
    2月12日(木)20:15〜20:55男子モーグル決勝リヴィーニョ・エアリアル&モーグルパーク
    2月14日(土)19:46女子デュアルモーグル決勝リヴィーニョ・エアリアル&モーグルパーク
    2月15日(日)19:48男子デュアルモーグル決勝リヴィーニョ・エアリアル&モーグルパーク
    2月16日(月)03:30〜04:17女子フリースキー・ビッグエア決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月17日(火)03:30〜04:17男子フリースキー・ビッグエア決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月18日(水)19:30〜20:30女子エアリアル決勝リヴィーニョ・エアリアル&モーグルパーク
    2月19日(木)19:30〜20:30男子エアリアル決勝リヴィーニョ・エアリアル&モーグルパーク
    2月20日(金)21:15女子スキークロス決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月21日(土)21:15男子スキークロス決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月20日(金)03:30〜04:28男子フリースキー・ハーフパイプ決勝リヴィーニョ・スノーパーク
    2月21日(土)03:30〜04:28女子フリースキー・ハーフパイプ決勝リヴィーニョ・スノーパーク
  • OLY-BOB-FRANCEAFP

    種目一覧：ボブスレー

    ミラノ・コルティナ五輪2026のボブスレー競技は、コルティナ・スライディングセンターを舞台に開催される。高速で氷上を滑り降りる迫力あるレースは、冬季五輪の中でも屈指のスピード競技として知られており、わずかな操作ミスが順位を大きく左右する。

    今大会では、女子モノボブ、女子2人乗り、男子2人乗り、男子4人乗りの4種目が実施予定。以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間で整理した主な競技日程だ。

    日付(日本時間)開始時刻種目内容
    2月15日(日)18:00 / 19:50女子モノボブヒート1・ヒート2
    2月16日(月)18:00 / 20:06女子モノボブヒート3・ヒート4
    2月16日(月)18:00 / 19:57男子2人乗りヒート1・ヒート2
    2月17日(火)03:00 / 05:05男子2人乗りヒート3・ヒート4
    2月20日(金)02:00 / 03:50女子2人乗りヒート1・ヒート2
    2月21日(土)03:00 / 05:05女子2人乗りヒート3・ヒート4
    2月21日(土)18:00 / 19:57男子4人乗りヒート1・ヒート2
    2月22日(日)18:00 / 20:15男子4人乗りヒート3・ヒート4
  • LUGE-WORLD-MEN-ZOEGGELERAFP

    種目一覧：リュージュ

    ミラノ・コルティナ五輪2026のリュージュ競技は、コルティナ・スライディングセンターで実施される。氷上をそりで滑り降りるシンプルな構造ながら、時速130kmを超えるスピードと0.001秒を争う精度が求められる、冬季五輪屈指のテクニカル競技だ。

    今大会では、男子1人乗り、女子1人乗り、男子2人乗り、女子2人乗り、団体リレーが行われる。以下は、現地時間に8時間を加算した日本時間で整理した主な競技日程となる。

    日付(日本時間)開始時刻種目内容
    2月8日(土)01:00 / 02:32男子1人乗りラン1・ラン2
    2月9日(日)01:00 / 02:34男子1人乗りラン3・ラン4
    2月10日(月)01:00 / 02:35女子1人乗りラン1・ラン2
    2月11日(火)01:00 / 02:34女子1人乗りラン3・ラン4
    2月11日(火)01:51 / 02:532人乗り女子ラン1・男子ラン1
    2月12日(水)02:53 / 03:442人乗り女子ラン2・男子ラン2
    2月13日(木)02:30団体リレー決勝
