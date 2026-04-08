決勝トーナメント表｜UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26

■試合日程
1stレグ：2026/4/9(木)4:00｜パルク・デ・プランス
パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
2ndレグ：2026/4/15(水)4:00｜アンフィールド
リヴァプール vs パリ・サンジェルマン
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
■UEFA大会での通算対戦成績
パリ・サンジェルマン3勝｜0分け｜リヴァプール3勝
パリ・サンジェルマン：6位
リヴァプール：3位
WOWOWオンデマンド
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
WOWOWオンデマンドで全試合配信今すぐ視聴
■試合日程
1stレグ：2026/4/9(木)4:00｜パルク・デ・プランス
パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
2ndレグ：2026/4/15(水)4:00｜アンフィールド
リヴァプール vs パリ・サンジェルマン
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
■UEFA大会での通算対戦成績
パリ・サンジェルマン3勝｜0分け｜リヴァプール3勝
パリ・サンジェルマン：6位
リヴァプール：3位
■試合日程
1stレグ：2026/4/8(水)4:00｜サンティアゴ・ベルナベウ
レアル・マドリード vs バイエルン・ミュンヘン
2ndレグ：2026/4/16(木)4:00｜アリアンツ・アレーナ
バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリード
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
■UEFA大会での通算対戦成績
レアル・マドリード12勝｜4分け｜バイエルン・ミュンヘン12勝
レアル・マドリード：1位
バイエルン・ミュンヘン：2位
■試合日程
1stレグ：2026/4/9(木)4:00｜カンプ・ノウ
バルセロナ vs アトレティコ・マドリード
2ndレグ：2026/4/15(水)4:00｜リアド・エア・メトロポリターノ
アトレティコ・マドリード vs バルセロナ
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
■UEFA大会での通算対戦成績
バルセロナ1勝｜1分け｜アトレティコ・マドリード2勝
バルセロナ：7位
アトレティコ・マドリード：11位
■試合日程
1stレグ：2026/4/8(水)4:00｜エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ
スポルティングCP vs アーセナル
2ndレグ：2026/4/16(木)4:00｜エミレーツ・スタジアム
アーセナル vs スポルティングCP
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
■UEFA大会での通算対戦成績
スポルティングCP1勝｜3分け｜アーセナル3勝
スポルティングCP：16位
アーセナル：8位
■試合日程
第1戦：2026/4/29(水) 4:00
第2戦：2026/5/6(水) 4:00
※対戦カード未定
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
■試合日程
第1戦：2026/4/30(木) 4:00
第2戦：2026/5/7(木) 4:00
※対戦カード未定
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
■試合日程
決勝：2026/5/30(土) 時間未定｜プシュカーシュ・アレーナ（ブダペスト）
■放送・配信予定
【テレビ】WOWOWライブ
【ネット】WOWOWオンデマンド
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)・ヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり