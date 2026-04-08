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Aoi Fujimiya

決勝トーナメント表｜UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26

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UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)2025-26の決勝トーナメント表・組み合わせ・対戦カード・通算成績まとめ。

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