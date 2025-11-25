このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【2026年】北中米ワールドカップ観戦旅行の開催都市別の安全な宿泊エリアと治安情報まとめ

【2026年ワールドカップ観戦旅行完全ガイド】アメリカ・カナダ・メキシコ開催都市別の安全な宿泊エリアと治安情報まとめ｜観戦拠点・おすすめホテルエリア・夜間の注意点

2026年FIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国が共同でホストを務める史上初の大会となる。開催地は北米全域にわたり、ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス、トロント、メキシコシティといった、合計16の都市で開催される。

本記事では、2026年の 安全な宿泊エリアと治安情報について紹介する。

  • FIFAワールドカップ2026の開催スケジュール

    2026年のFIFAワールドカップは、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国による共同開催で行われる。開幕日は2026年6月11日(木)、決勝戦は7月19日(日)に予定されており、約1か月半にわたって北米全域で熱戦が繰り広げられる。出場国は従来の32か国から48か国に拡大し、試合数も104試合に増加。W杯史上最大規模の大会となる。

    開幕戦の舞台は、メキシコシティの名門スタジアム「エスタディオ・アステカ」。この地は1970年と1986年にも決勝が行われた“伝統の聖地”として知られ、48か国制初開催の象徴的な試合となる。一方、決勝戦はニューヨーク近郊に位置するメットライフスタジアム(大会期間中は「ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム」名義)で開催される予定だ。

    大会はグループステージからスタートし、ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝の順に進行。新フォーマットでは「4チーム×12グループ制」を採用し、各組の上位2チームと3位の上位8チーム、計32チームが決勝トーナメントに進出する。これにより、より多くの国がノックアウトステージでのチャンスを得られるようになった。

    準決勝はダラスとアトランタで実施され、3位決定戦はマイアミ、決勝はニューヨーク／ニュージャージーで開催予定。北米3カ国にまたがる広大な開催地域のため、選手の移動や時差調整、気候適応が勝敗を左右する重要なポイントとなるだろう。

    大会主要スケジュール(日本時間)

    • 大会期間：2026年6月12日(金)～7月20日(月)
    • 開幕戦：2026年6月12日(金)メキシコシティ(エスタディオ・アステカ)
    • 決勝戦：2026年7月20日(月)ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム

    ステージ別スケジュール(日本時間)

    • グループステージ：6月12日(金)～6月28日(日)
      形式：4チーム×12グループ(全72試合)
    • ラウンド32：6月29日(日)～7月4日(土)
      各組上位2チーム＋3位の上位8チームが進出
    • ラウンド16：7月5日(日)～7月8日(水)
      ラウンド32を勝ち上がった16チームによる対戦
    • 準々決勝：7月10日(金)～7月12日(日)
      ベスト8による激戦が展開
    • 準決勝：7月15日(水)～7月16日(木)
      ダラスとアトランタで開催予定
    • 3位決定戦：7月19日(日)
      開催地：マイアミ(ハードロックスタジアム)
    • 決勝：7月20日(月)
      開催地：ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム

    2026年大会は、FIFAワールドカップ史上最大規模の「北米トリプル開催」となり、伝統と革新が融合した新時代のサッカーの祭典として世界中から注目を集めている。

    FIFAワールドカップ2026開催地の治安は？：アメリカ編

    2026年のFIFAワールドカップは、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で史上初の共同開催となる。そのうちアメリカでは、ロサンゼルス、ニューヨーク／ニュージャージー、ダラス、アトランタ、シアトル、ヒューストン、フィラデルフィア、マイアミ、カンザスシティ、ボストン、サンフランシスコ・ベイエリアの計11都市が会場に選ばれており、全世界から数百万人規模のファンが訪れる見込みだ。これに伴い、治安・セキュリティ対策は大会運営の最重要課題として位置づけられている。

    アメリカ開催都市におけるセキュリティ計画

    FIFAおよび米国当局は「Secure the Goal（目標を守る）」をテーマに、安全な大会運営のための包括的なセキュリティ計画を進めている。2026年大会は、国家特別保安イベント（National Special Security Event）に指定される可能性があり、アメリカ合衆国シークレットサービスが警備計画に関与する見通しだ。

    • 主要テーマ：セキュリティ、輸送管理、緊急対応プロトコル、情報共有の強化。
    • 会場周辺では車両・人物のスクリーニングゾーンを設置し、スタジアム駐車場は安全確保のために30〜40％削減される見込み。
    • 州境をまたぐ調整も重視されており、特にカンザスシティで発生した過去の銃乱射事件の教訓が安全計画に反映されている。

    開催都市の治安状況

    ロサンゼルスは経済・文化・観光の中心地として世界的に人気があるが、開催にあたり治安への懸念も注目されている。しかし、近年は犯罪発生率が大幅に減少しており、市全体の安全状況は改善傾向にある。

    • ロサンゼルス市警の報告によると、2025年上半期の殺人件数は前年比20％減、過去60年で最も低水準に。
    • 暴力犯罪（強盗・加重暴行・強姦など）も全体的に減少傾向を示している。
    • ギャング関連事件は青少年支援プログラム「GRYDゾーン」の導入により2024年は前年比45％、2023年は56％減少。

    観光客が多く訪れるハリウッド地区では抗議活動の影響を受ける可能性があるため、観戦目的で滞在する際はパサデナやカルバーシティなど比較的安全なエリアに宿泊するのが望ましいとされる。

    大会に伴う新たなリスク：サイバー犯罪と群衆トラブル

    大会のスケールが拡大する中で、サイバーセキュリティ面でのリスクも高まっている。特に、偽のチケット販売サイトやフィッシングメールなど、ファンを狙った詐欺が急増している。

    • 2025年8月以降、「FIFA」や「WorldCup」などを名乗る偽ドメインが4,300件以上登録されている。
    • これらは偽チケットや個人情報詐取を目的とした組織的詐欺の一環で、SNS広告やメールを通じて拡散中。
    • ファンは必ずFIFA公式サイトからのみチケットを購入し、リンクのURLを確認することが推奨される。

    また、観戦エリア周辺ではフーリガン行為や抗議デモの発生も懸念される。特に決勝トーナメント以降は警備体制が強化される見通しで、主催者は群衆管理と移動制限を含む追加措置を計画している。

    まとめ：治安は改善傾向、警備は史上最強レベルへ

    2026年FIFAワールドカップのアメリカ開催都市では、警察・自治体・民間警備会社が連携し、これまでにない規模のセキュリティ体制が整備されている。特にロサンゼルス、ダラス、ニューヨークなど主要都市の治安は改善傾向にあり、犯罪件数の減少が報告されている。一方で、サイバー詐欺や抗議デモなどの新たなリスクにも注意が必要だ。

    大会期間中は、公共交通機関の利用を推奨し、観戦エリアやスタジアム周辺の警備情報を事前に確認することで、より安全にFIFAワールドカップ2026を楽しむことができるだろう。

  • FIFAワールドカップ2026の安全な宿泊エリアは？：アメリカ編

    2026年FIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で開催される史上初の大会となる。その中でも最多の11都市が会場となるアメリカでは、地域によって治安や宿泊環境が大きく異なる。観戦を安心して楽しむためには、治安が安定し、交通アクセスにも優れたエリアを選ぶことが重要だ。ここでは、西部・中部・東部の3つのエリア別に、安全で快適な宿泊エリアを紹介する。

    西部地区(Western Pod)

    ロサンゼルス(SoFiスタジアム)
    ロサンゼルスは大会期間中も人気観光地として多くの旅行者が訪れるが、宿泊エリアによって安全性に差がある。治安と利便性を両立するなら「ウェスト・マホッタン・ビーチ」や「サンタモニカ」がおすすめ。どちらも交通アクセスが良く、観光にも最適だ。高級志向なら「ビバリーヒルズ」や「ウェストウッド」、コスパ重視なら安全性の高い「カルバーシティ」も候補になる。一方で、ダウンタウンのスキッドロウやサウス・ロサンゼルス周辺は犯罪が多く、立ち入りは避けるべき。夜間の徒歩移動も控えるのが無難だ。

    シアトル(ルーメン・フィールド)
    ダウンタウンエリアはスタジアムまで徒歩圏内で、ホテルも充実している。空港からライトレールでアクセスできるため、移動ストレスも少ない。過去に政治的発言で治安が取り沙汰されたが、実際には中心部の治安は安定しており、観光客にも人気の宿泊地となっている。

    サンフランシスコ・ベイエリア(リーバイス・スタジアム)
    会場はサンタクララに位置しており、宿泊には「サンノゼ空港周辺」や「サンタクララ中心部」がおすすめ。交通アクセスに優れ、比較的治安も良い。観光を兼ねるならサンフランシスコ市内での滞在も人気。大会期間中はホテルの混雑が予想されるため、早めの予約が望ましい。

    中部地区(Central Pod)

    ダラス(AT&Tスタジアム/アーリントン)
    スタジアムのあるアーリントン周辺は観戦メインに最適で、徒歩圏内ホテルや無料シャトル付き宿泊施設もある。より落ち着いた滞在を望むならフォートワースが便利で、交通渋滞を回避しやすい。ダラスは公共交通が発達していないため、レンタカーまたはライドシェアの利用が基本となる。

    ヒューストン(NRGスタジアム)
    宿泊の中心はダウンタウン周辺。メトロのレッドラインが通り、スタジアムまで直通アクセスが可能だ。ヒューストンは多民族都市で治安も比較的安定しているが、夜間は人気の少ない場所を避けるのが望ましい。

    カンザスシティ(GEHAフィールド)
    ダウンタウンはレストランや観光施設が充実しており、治安も良好。家族連れや長期滞在者には郊外の「オーバーランドパーク」も人気。スタジアムは市中心部から離れており、公共交通でのアクセスが難しいため、レンタカーの利用を推奨する。

    東部地区(Eastern Pod)

    ニューヨーク/ニュージャージー(メットライフ・スタジアム)
    決勝戦が行われるメットライフ・スタジアムはニュージャージー州に位置する。宿泊先としては「ニューヨーク・マンハッタン」や「ニュージャージー州内のホテル」が選択肢になる。マンハッタンは宿泊費が高騰する見込みで、交通渋滞も予想されるが、観光も楽しみたい人には最適。一方、コスト重視の旅行者はニュージャージー側のホテルが便利だ。

    アトランタ(メルセデス・ベンツ・スタジアム)
    治安と快適さのバランスが取れているのは「バックヘッド(Buckhead)」エリア。高級ホテルが多く、チーム関係者の滞在地としても注目されている。スタジアムに近い「ダウンタウン」も便利だが、夜間の徒歩移動は避けたい。犯罪発生率の高いアデアパーク、グローブパーク、メカニクスビル周辺は避けるべき地域だ。

    ボストン(ジレット・スタジアム)
    ボストンは全米でも治安の良い都市の一つ。宿泊には「ダウンタウン・ユニオン駅周辺」や「ヨークビル地区」がおすすめ。会場のジレット・スタジアムは市中心部から約35km南西にあり、公共交通でのアクセスは限られるため、事前の移動手段確保が重要だ。大会期間中は宿泊費が高騰する見込みで、早期予約が必須。

    マイアミ(ハードロック・スタジアム)
    観光と観戦を両立するなら「ココナッツ・グローブ(Coconut Grove)」が最適。高級住宅街として知られ、治安も良好。スタジアムはダウンタウンから約30km離れており、車またはライドシェアでの移動が基本。最寄り空港はマイアミ国際空港(MIA)よりもフォートローダーデール空港(FLL)の方が近い。

    フィラデルフィア(リンカーン・フィナンシャル・フィールド)
    フィラデルフィアのダウンタウンは観光地が多く、スタジアムへは地下鉄で約20〜30分。アクセス性と安全性のバランスが良い。大会期間中はイベントに伴う混雑が予想されるため、余裕をもった移動を心がけたい。

    まとめ:安全で快適な滞在のために

    2026年ワールドカップでは、アメリカ各地で試合が開催されるが、治安や交通状況は都市ごとに異なる。宿泊エリアを選ぶ際は、アクセスの良さと夜間の安全性を重視することがポイントだ。観戦だけでなく、都市ごとの文化や景観を楽しむことで、より充実したワールドカップ体験ができるだろう。

  • FBL-FRIENDLY-MEX-JPNAFP

    FIFAワールドカップ2026開催地の治安は？：メキシコ編

    2026年のFIFAワールドカップでメキシコは、メキシコシティ(Estadio Azteca)、グアダラハラ(Estadio Akron)、モンテレイ(Estadio BBVA)の3都市で試合を開催する。メキシコシティでは開幕戦が行われる予定であり、南北アメリカ大陸をまたぐ大会の象徴的なスタート地点となる。一方で、メキシコ特有の治安リスクや組織犯罪の存在も指摘されており、観戦者にとっては安全対策が極めて重要となる。

    開催都市の治安状況と現地リスク

    メキシコは美しい文化と熱狂的なサッカー文化を誇る一方で、地域によって治安状況が大きく異なる国でもある。とくにグアダラハラが位置するハリスコ州は、世界的に有名な犯罪組織「ハリスコ・ニュージェネレーション・カルテル(CJNG)」の拠点として知られている。

    • 大会期間中は警察官や軍による厳重な警備体制が敷かれ、スタジアム周辺では爆発物探知犬、金属探知機、ドローン妨害装置などが導入予定。
    • ただし、市街地から少し離れたエリアでは依然として犯罪や誘拐の発生リスクが残っており、観戦後の夜間移動には十分な注意が必要。
    • 治安の安定した宿泊地として、スタジアムから車で約10分の「サポパン(Zapopan)」地区が推奨されている。

    専門家の間では「カルテル同士が大会期間中に一時的な休戦に入る可能性がある」との見方もあるが、これは平和が保証されるという意味ではない。むしろ、組織犯罪がワールドカップという巨大イベントを利用し、麻薬取引やチケット転売、違法ギャンブルなどの活動を活発化させるリスクも懸念されている。

    メキシコシティとモンテレイの安全性

    • メキシコシティ:北米最大級の都市であり、警備体制は最も整っているとされる。宿泊エリアとしては、ホテルやレストランが多く、治安の安定したレフォルマ通り周辺が人気。標高2,200mを超えるため、軽度の高山病(頭痛や息切れなど)には注意が必要。また、交通渋滞は世界でも最悪レベルで、大会期間中は移動時間を多めに確保したい。
    • モンテレイ:近代的な都市で産業の中心地だが、観光地としての魅力は少ない。開催試合以外では外出を控え、スタジアム周辺での行動に限定するのが安全。

    旅行者が注意すべき一般犯罪

    メキシコでは、外国人観光客が被害に遭うケースも報告されており、以下の点に留意する必要がある。

    • スリ・ひったくり:人混みの多い場所や公共交通機関では特に注意が必要。財布やスマートフォンを外から見えないように保管する。
    • タクシー詐欺:流しのタクシーは利用せず、ホテルや配車アプリ(Uberなど)を通じて手配するのが安全。
    • 夜間外出の回避:特にグアダラハラやモンテレイでは、深夜帯の徒歩移動は避ける。
    • 誘拐リスク:外国人を狙った「短時間誘拐」が報告されており、不審な勧誘や誘いには応じない。

    また、麻薬カルテルの影響が強い地域(シウダー・フアレス、アカプルコ、タマウリパス州など)への移動は避け、外務省や現地大使館の安全情報を常にチェックしておくことが推奨される。

    大会特有のリスク:詐欺・経済・サイバー攻撃

    サッカーW杯という国際的なイベントは、デジタル詐欺の温床にもなりやすい。2025年以降、「FIFA」や「World Cup」を名乗る偽ドメインがメキシコ国内だけで4,300件以上確認されている。

    • 偽サイトでは、架空のチケット販売や個人情報の窃取を狙った詐欺が横行。
    • 正規のチケット購入は必ずFIFA公式サイトを利用し、不審なメールやSNS広告にはアクセスしない。
    • メキシコ開催試合のチケットは現地法により額面価格での転売が禁止されており、リセール市場の高騰が抑制されている点は安心材料。

    まとめ：徹底した警戒と情報収集がカギ

    FIFAワールドカップ2026のメキシコ開催地では、警察・軍・民間警備による強化体制が敷かれる一方で、組織犯罪や詐欺リスクは依然として存在する。特にグアダラハラではカルテルの影響が残るため、観光目的よりも「観戦に集中する滞在スタイル」が推奨される。

    旅行者は安全な宿泊エリアを選び、夜間の外出や現金の持ち歩きを控えるなど、基本的なリスク回避策を徹底することで、安全に大会を楽しむことができるだろう。

  • FIFAワールドカップ2026の安全な宿泊エリアは？：メキシコ編

    2026年FIFAワールドカップでメキシコが開催地となるのは、メキシコシティ(Estadio Azteca)、グアダラハラ(Estadio Akron)、モンテレイ(Estadio BBVA)の3都市。いずれも熱狂的なサッカー文化を誇る都市であり、観戦とともにメキシコの多彩な魅力を体感できる。しかし一方で、地域ごとに治安状況が大きく異なり、夜間の外出や移動には注意が必要だ。ここでは、各都市のおすすめ宿泊エリアと、滞在時に気をつけるべきポイントを紹介する。

    グアダラハラ(Guadalajara)

    メキシコ西部に位置するグアダラハラは、音楽と文化の都として知られるが、同時に治安面で地域差の大きい都市でもある。大会会場となるエスタディオ・アクロン周辺で宿泊するなら、最も推奨されるのがサポパン(Zapopan)エリアだ。

    • おすすめエリア：サポパン(Zapopan)
      • 近年急速に発展しており、ショッピングモールやカフェ、レストランが充実。治安も安定している。
      • スタジアムまでタクシーで約10分とアクセス良好。観戦メインの旅行にも理想的な立地。
      • グアダラハラ中心部(セントロ)へもバスで約20分。観光と観戦の両立が可能。
      • 観光を楽しみたい場合は、サポパン大聖堂周辺のホテルが落ち着いた雰囲気で人気。

    メキシコシティ(Mexico City)

    大会の開幕戦が行われるメキシコシティは、北米最大の都市であり、多様な宿泊選択肢が揃う。歴史と現代が交錯するこの都市では、エスタディオ・アステカ周辺よりも中心部での滞在が安全とされている。

    • おすすめエリア：レフォルマ通り(Reforma Avenue)
      • 高級ホテルが多く、警備体制も整っており、観光とビジネスの中心地として人気。
      • 主要観光地やレストランへのアクセスも良く、夜間の治安も比較的安定している。
    • 移動・健康面の注意
      • 標高が2,200mを超えるため、軽度の高山病(頭痛・息切れ・吐き気)に注意。
      • 世界有数の交通渋滞都市であり、試合当日の移動は時間に余裕を持つことが重要。
      • 外務省の危険情報では「レベル1：十分注意してください」に指定されている。

    モンテレイ(Monterrey)

    メキシコ第3の都市・モンテレイは、近代的な街並みと工業都市としての顔を持つ。観光目的よりも、観戦をメインにした滞在に適している都市といえる。

    • おすすめエリア：セントロ(Centro)またはグアダルーペ(Guadalupe)の中心部
      • モンテレイの中心街(セントロ)はホテルが多く、交通の便も良い。
      • スタジアムに近いグアダルーペの中心部は、試合当日の移動を短縮したい人におすすめ。
      • 帰りの大渋滞を避けるため、ナイトマッチ後は早めの帰宅か近隣宿泊が安心。
      • モンテレイ大都市圏および周辺地域は、外務省の危険情報で「レベル1：十分注意してください」に分類されている。

    メキシコ滞在中の安全対策と注意点

    メキシコ全土では観光地を中心に警備体制が強化されているが、スリや強盗、詐欺といった犯罪は依然として多い。特に観光客が集まる場所や公共交通機関では注意が必要だ。

    • 夜間の単独行動は避ける。
    • 高額な現金や貴重品は持ち歩かない。
    • タクシーは正規の配車アプリやホテル経由で手配する。
    • SNSで現在地をリアルタイムに投稿するのは控える。
    • チケット購入は必ずFIFA公式ルートを利用する。

    まとめ:観戦を安心して楽しむために

    メキシコ開催都市では、政府と自治体による大規模なセキュリティ対策が進められている。とはいえ、旅行者自身の基本的な防犯意識が何よりも重要だ。安全性と利便性を兼ね備えた宿泊エリアを選び、事前に現地情報を把握しておくことで、2026年ワールドカップを安心して楽しむことができるだろう。

    FIFAワールドカップ2026開催都市の治安は？：カナダ編

    2026年のFIFAワールドカップは、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催される史上初の大会となる。カナダではトロント(BMOフィールド)とバンクーバー(BCプレイス)の2都市が開催地に選ばれ、カナダ代表は開催国枠としてグループBに自動的に割り当てられることが決定している。カナダ全体としては世界でも治安が安定した国の一つとされるが、都市部や夜間には注意すべきリスクも存在する。

    カナダ全体の治安状況と基本的な注意点

    カナダは「安全でフレンドリーな国」として知られ、外務省の危険情報でも危険レベル0(危険なし)に分類されている。それでも、日本に比べると犯罪発生率は高く、人口10万人あたりの犯罪件数は日本の約12倍に達する。観光客が被害に遭いやすいのはスリやひったくり、車上荒らしなどの軽犯罪が中心で、凶悪事件に巻き込まれるケースは稀だ。

    • 都市中心部では観光客を狙ったスリや置き引きが多発。バッグやスマートフォンは常に身につけておく。
    • レンタカー利用時は、車内に荷物を置かないこと。特に空港や観光地の駐車場での車上荒らしに注意。
    • マリファナ(大麻)は2018年に合法化されたが、使用場所や持ち込み制限に違反した場合は罰則がある。
    • 夜間や早朝の一人歩きは避け、人通りの少ない通りには立ち入らないようにする。

    開催都市の治安状況

    バンクーバー(BCプレイス)

    バンクーバーは「世界で最も住みやすい都市」の常連で、日本人駐在員や留学生も多く、治安は比較的良好だ。ただし、特定エリアでは注意が必要とされる。

    • 要注意エリア:イースト・ヘイスティングストリート周辺は薬物依存者が多く、観光目的での立ち入りは避けた方が良い。
    • ホームレス問題:気候が穏やかなため、路上生活者が多いのが特徴。危害を加えられることは少ないが、夜間の接触は避ける。
    • スタンレーパーク:昼間の散策は安全だが、夜間は治安が悪化する傾向にあり立ち入りは推奨されない。

    カナダ代表のグループステージ第2戦と第3戦、さらにグループ1位通過時のラウンド32・ラウンド16もバンクーバーで行われる予定。大会期間中は観光客が急増するため、混雑時のスリや置き引きに注意が必要だ。

    トロント(BMOフィールド)

    カナダ最大の都市トロントでは、2026年6月12日に開幕戦が開催される予定。治安はおおむね安定しているが、公共交通機関でのトラブルや軽犯罪には注意が必要だ。

    • 公共交通機関:地下鉄やバスでの暴行・窃盗事件が報告されており、深夜帯の利用は避けるのが望ましい。
    • サイバー犯罪:トロントは「FIFA」や「World Cup」を名乗る偽ドメインが大量登録される主要都市の一つ。フィッシング詐欺や偽チケット販売の標的となりやすい。
    • 宿泊エリア:治安の良い地域としては、ユニオン駅周辺やダウンタウン西部が挙げられる。夜間の路地裏は避けるべき。

    大会特有のセキュリティリスク

    ワールドカップ期間中は、通常よりも犯罪やトラブルのリスクが高まる。特に以下のようなリスクが指摘されている。

    • サイバー犯罪とチケット詐欺:開催都市を名乗る偽サイトが4,000件以上確認されており、チケットは必ずFIFA公式サイトから購入することが推奨されている。
    • リセール価格の高騰:カナダとアメリカでは価格上限が設けられていないため、人気試合では定価の数倍に達することもある。
    • 抗議活動やフーリガン行為:一部の過激なファングループや政治活動家によるデモ、衝突が発生する可能性がある。
    • 三カ国連携のセキュリティ体制:アメリカ・カナダ・メキシコの高官による共同会議が行われ、ドローン対策やテロ防止の強化が進められている。

    まとめ:安全な観戦のためのポイント

    カナダ開催都市のトロントとバンクーバーは、いずれも比較的治安が良い都市として知られている。とはいえ、夜間の単独行動や混雑時のスリ・詐欺には十分注意が必要だ。特に偽チケットや詐欺サイトへの誘導が多発しており、FIFA公式チャネル以外での購入や登録は避けることが安全確保の第一歩となる。

    全体として、カナダは「安心して観戦できる開催国」である一方、国際イベント特有の犯罪リスクを念頭に置き、冷静かつ慎重な行動を心がけることが求められる。

  • FIFAワールドカップ2026の安全な宿泊エリアは？：カナダ編

    2026年FIFAワールドカップでカナダが開催地となるのは、トロント(BMOフィールド)バンクーバー(BCプレイス)の2都市。いずれもカナダを代表する大都市であり、観光・アクセス・宿泊環境の整ったエリアが多い。カナダは世界的にも治安の良い国として知られており、外務省の危険レベルも「0(危険度は低い)」に設定されている。ただし、主要都市部には注意が必要な地域や夜間リスクも存在するため、宿泊エリア選びは慎重に行いたい。

    バンクーバー(Vancouver)

    「世界で最も住みやすい都市ランキング」で常に上位に入るバンクーバーは、清潔で穏やかな都市として知られる。観戦と観光のどちらにも適しており、ワールドカップ観戦者にとっても理想的な拠点だ。

    • おすすめエリア：ダウンタウン・ロブソン通り周辺
      • BCプレイスまで徒歩10分圏内でアクセス抜群。
      • ショッピングやレストランが立ち並び、昼夜問わず活気がある。
      • 治安も比較的安定しており、観光・観戦どちらにも最適な立地。
    • ウエストエンド地区(West End)
      • 静かに滞在したい旅行者に人気のエリア。スタンレーパークや海沿いの遊歩道が近く、自然と都市の両方を楽しめる。
      • 住宅街中心で落ち着いた雰囲気が魅力。
    • キツラノ/マウントプレザント(Kitsilano/Mount Pleasant)
      • ローカル体験を重視する旅行者におすすめ。
      • 地元住民が多く、カフェやオーガニック系のショップが豊富。
      • Airbnbや長期滞在型物件が多く、リラックスした滞在が可能。

    バンクーバーで注意すべきエリア

    • イースト ヘイスティングストリート(East Hastings Street)
      麻薬中毒者が多く、観光客の立ち入りは避けるべき地域。ダウンタウンから近い場所にあるため、地図で事前確認を。
    • チャイナタウン
      スリやひったくりの報告が多く、日中の観光時も貴重品管理を徹底すること。
    • 夜のスタンレーパーク
      日中は穏やかだが、夜間はホームレスや薬物使用者が多く、近寄らないことが推奨される。

    トロント(Toronto)

    カナダ最大の都市・トロントは多文化が共存する国際都市であり、BMOフィールドでワールドカップの試合が行われる。都市の規模が大きい分、地域ごとの雰囲気に差があるが、観光地周辺は総じて安全といえる。

    • おすすめエリア：ダウンタウン中心部
      • 観光・ショッピング・交通の利便性が高く、BMOフィールドへも公共交通でアクセスしやすい。
      • ユニオン駅周辺はホテルが充実しており、短期滞在にも最適。
    • ヨークビル(Yorkville)
      • 高級ホテルやブランドショップが立ち並び、治安も非常に安定している。
      • 観光・ビジネス双方に適した上質なエリア。

    トロントでの注意点

    • 公共交通機関内での暴行事件が散発しており、混雑時は注意が必要。
    • 犯罪指数は43.4と、都市規模を考慮すれば治安は安定しているが、夜間の一人歩きは避けるのが無難。
    • サッカー開催時期にはイベントや集会による交通規制が増えるため、移動計画は余裕を持って立てること。

    まとめ:安心して観戦するために

    カナダの開催都市は、治安面で非常に安定しており、観光客にも優しい環境が整っている。一方で、夜間や特定エリアでは注意が必要だ。旅行者は、公式情報や地元メディアで最新の安全情報を確認し、正規ルートでの移動や宿泊を心がけよう。安全な宿泊エリアを選ぶことで、FIFAワールドカップ2026を快適かつ安心して楽しむことができるだろう。

  • FIFAワールドカップ2026のおすすめ宿泊サイトは？

    2026年に開催されるFIFAワールドカップの観戦旅行では、「どの目的を重視するか」で最適な予約サイトが変わる。費用を抑えたい人、確実に宿泊先を確保したい人、複数都市を周遊する観戦者──それぞれのスタイルに合わせて、予約プラットフォームを使い分けることが重要だ。

    大会期間中はホテル価格が通常の数倍に高騰し、満室リスクも極めて高いため、キャンセル無料プランを活用した早期確保が鉄則。また、航空券とのセット予約やポイントプログラムを組み合わせれば、コストを抑えながら柔軟な旅程を立てることができる。

    1. 仮予約に最適な総合予約サイト

    まずは「キャンセル無料プラン」で複数都市の宿泊を仮押さえしておくのが賢明。特にBooking.comやExpedia、Hotels.com、一休.comは、早期予約キャンペーンや特典が充実しており、2026年夏の宿泊を先行確保できるケースもある。

    • Booking.com(ブッキングドットコム)：キャンセル無料プランが豊富。複数都市の宿泊先を同時に仮予約可能。
    • Expedia(エクスペディア)：航空券+ホテルのパッケージ割引が強力。価格変動アラート機能で費用管理もしやすい。
    • Hotels.com(ホテルズドットコム)：10泊で1泊無料の特典が魅力。長期滞在・周遊観戦者向け。
    • 一休.com(いっきゅうドットコム)：日本語サポートが充実し、日系ホテルや高級宿を中心に取り扱い。航空券予約との併用にも対応。

    2. 費用重視派におすすめの代替宿泊サイト

    ホテル価格の高騰を避けたい場合は、Airbnbや大手ホテルチェーンのポイント利用、さらに国内でも人気の旅行予約サービス「楽天トラベル」や「エアトリ」を活用するのが有効だ。

    • Airbnb(エアビーアンドビー)：FIFAワールドカップ26の公式サポーター。全開催都市に物件を提供し、特にロサンゼルスなど高額エリアでコスパ良く滞在できる。
    • Marriott Bonvoy / Hilton Honors / World of Hyatt：ポイント利用で実質無料宿泊も可能。Marriottでは価格変動時に差額返還制度もあり。
    • 楽天トラベル：日本語サポート完備。日本円決済で為替の影響を受けにくく、海外ホテルも豊富に掲載。
    • エアトリ：航空券と宿泊の一括予約が可能。海外ホテルやLCCとのセットプランで費用を最小限に抑えられる。

    3. 周遊観戦者におすすめの交通比較サイト

    2026年大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催。広大なエリアを移動しながら観戦するには、交通手段の確保が重要となる。Omioを使えば、北米内の飛行機・鉄道・長距離バスを日本語で一括検索でき、複数都市を巡る旅程も簡単に組める。

    • Omio(オミオ)：北米のLCC、長距離バス、鉄道(アムトラックなど)を一括比較・予約可能。日本円表示にも対応。

    4. チケット付きパッケージ・公式販売ルート

    観戦チケットを確実に入手したい場合や、VIP観戦を希望する場合は、FIFA公式ホスピタリティパッケージが最も安全で確実な選択肢となる。抽選に外れた場合のバックアップとして、信頼性の高い再販サイトも検討したい。

    • FIFAワールドカップ26公式ホスピタリティサイト：試合チケットと宿泊・VIPサービスがセットの唯一の公式ルート。日本ではJTBが正規販売代理店。
    • SportsEvents365：FIFA公式抽選に外れた場合の代替ルート。100%返金保証付きで日本語対応。

    おすすめ予約サイト比較一覧

    カテゴリサイト名特徴おすすめポイント
    仮予約Booking.comキャンセル無料プランが豊富複数都市を一括で仮押さえ可能
    仮予約Expedia航空券＋ホテルのセット割引が強力移動と宿泊をまとめて予約・管理できる
    仮予約Hotels.com10泊ごとに1泊無料特典あり長期滞在や周遊観戦者に最適
    仮予約一休.com日本語対応の高品質ホテルを多数掲載日系ホテル中心で安心して予約可能
    代替宿泊AirbnbFIFA公式サポーターとして全都市に物件あり地域密着型でリーズナブルな滞在が可能
    代替宿泊 楽天トラベル / エアトリ 日本語対応・日本円決済・航空券セットも可能コスパ重視派に最適。国内感覚で海外予約できる
    代替宿泊Marriott Bonvoy / Hilton Honorsポイント利用で実質無料宿泊も可能上級会員特典で部屋アップグレードも期待できる
    交通比較Omio北米の飛行機・鉄道・バスを一括検索複数都市を巡る観戦旅行に最適
    公式パッケージFIFAホスピタリティ公式 / JTB宿泊・観戦・VIPサービスを一括手配チケット確保を保証する唯一の公式ルート
    チケット再販SportsEvents365100%返金保証付きで日本語対応抽選落選時のバックアップとして利用可能
  • FIFAワールドカップ2026関連情報

