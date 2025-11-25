【2026年】北中米ワールドカップ観戦旅行の開催都市別の安全な宿泊エリアと治安情報まとめ

2026年FIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国が共同でホストを務める史上初の大会となる。開催地は北米全域にわたり、ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス、トロント、メキシコシティといった、合計16の都市で開催される。
本記事では、2026年の 安全な宿泊エリアと治安情報について紹介する。
2026年のFIFAワールドカップは、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国による共同開催で行われる。開幕日は2026年6月11日(木)、決勝戦は7月19日(日)に予定されており、約1か月半にわたって北米全域で熱戦が繰り広げられる。出場国は従来の32か国から48か国に拡大し、試合数も104試合に増加。W杯史上最大規模の大会となる。
開幕戦の舞台は、メキシコシティの名門スタジアム「エスタディオ・アステカ」。この地は1970年と1986年にも決勝が行われた“伝統の聖地”として知られ、48か国制初開催の象徴的な試合となる。一方、決勝戦はニューヨーク近郊に位置するメットライフスタジアム(大会期間中は「ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム」名義)で開催される予定だ。
大会はグループステージからスタートし、ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝の順に進行。新フォーマットでは「4チーム×12グループ制」を採用し、各組の上位2チームと3位の上位8チーム、計32チームが決勝トーナメントに進出する。これにより、より多くの国がノックアウトステージでのチャンスを得られるようになった。
準決勝はダラスとアトランタで実施され、3位決定戦はマイアミ、決勝はニューヨーク／ニュージャージーで開催予定。北米3カ国にまたがる広大な開催地域のため、選手の移動や時差調整、気候適応が勝敗を左右する重要なポイントとなるだろう。
2026年大会は、FIFAワールドカップ史上最大規模の「北米トリプル開催」となり、伝統と革新が融合した新時代のサッカーの祭典として世界中から注目を集めている。
2026年のFIFAワールドカップは、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で史上初の共同開催となる。そのうちアメリカでは、ロサンゼルス、ニューヨーク／ニュージャージー、ダラス、アトランタ、シアトル、ヒューストン、フィラデルフィア、マイアミ、カンザスシティ、ボストン、サンフランシスコ・ベイエリアの計11都市が会場に選ばれており、全世界から数百万人規模のファンが訪れる見込みだ。これに伴い、治安・セキュリティ対策は大会運営の最重要課題として位置づけられている。
FIFAおよび米国当局は「Secure the Goal（目標を守る）」をテーマに、安全な大会運営のための包括的なセキュリティ計画を進めている。2026年大会は、国家特別保安イベント（National Special Security Event）に指定される可能性があり、アメリカ合衆国シークレットサービスが警備計画に関与する見通しだ。
ロサンゼルスは経済・文化・観光の中心地として世界的に人気があるが、開催にあたり治安への懸念も注目されている。しかし、近年は犯罪発生率が大幅に減少しており、市全体の安全状況は改善傾向にある。
観光客が多く訪れるハリウッド地区では抗議活動の影響を受ける可能性があるため、観戦目的で滞在する際はパサデナやカルバーシティなど比較的安全なエリアに宿泊するのが望ましいとされる。
大会のスケールが拡大する中で、サイバーセキュリティ面でのリスクも高まっている。特に、偽のチケット販売サイトやフィッシングメールなど、ファンを狙った詐欺が急増している。
また、観戦エリア周辺ではフーリガン行為や抗議デモの発生も懸念される。特に決勝トーナメント以降は警備体制が強化される見通しで、主催者は群衆管理と移動制限を含む追加措置を計画している。
2026年FIFAワールドカップのアメリカ開催都市では、警察・自治体・民間警備会社が連携し、これまでにない規模のセキュリティ体制が整備されている。特にロサンゼルス、ダラス、ニューヨークなど主要都市の治安は改善傾向にあり、犯罪件数の減少が報告されている。一方で、サイバー詐欺や抗議デモなどの新たなリスクにも注意が必要だ。
大会期間中は、公共交通機関の利用を推奨し、観戦エリアやスタジアム周辺の警備情報を事前に確認することで、より安全にFIFAワールドカップ2026を楽しむことができるだろう。
2026年FIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で開催される史上初の大会となる。その中でも最多の11都市が会場となるアメリカでは、地域によって治安や宿泊環境が大きく異なる。観戦を安心して楽しむためには、治安が安定し、交通アクセスにも優れたエリアを選ぶことが重要だ。ここでは、西部・中部・東部の3つのエリア別に、安全で快適な宿泊エリアを紹介する。
ロサンゼルス(SoFiスタジアム)
ロサンゼルスは大会期間中も人気観光地として多くの旅行者が訪れるが、宿泊エリアによって安全性に差がある。治安と利便性を両立するなら「ウェスト・マホッタン・ビーチ」や「サンタモニカ」がおすすめ。どちらも交通アクセスが良く、観光にも最適だ。高級志向なら「ビバリーヒルズ」や「ウェストウッド」、コスパ重視なら安全性の高い「カルバーシティ」も候補になる。一方で、ダウンタウンのスキッドロウやサウス・ロサンゼルス周辺は犯罪が多く、立ち入りは避けるべき。夜間の徒歩移動も控えるのが無難だ。
シアトル(ルーメン・フィールド)
ダウンタウンエリアはスタジアムまで徒歩圏内で、ホテルも充実している。空港からライトレールでアクセスできるため、移動ストレスも少ない。過去に政治的発言で治安が取り沙汰されたが、実際には中心部の治安は安定しており、観光客にも人気の宿泊地となっている。
サンフランシスコ・ベイエリア(リーバイス・スタジアム)
会場はサンタクララに位置しており、宿泊には「サンノゼ空港周辺」や「サンタクララ中心部」がおすすめ。交通アクセスに優れ、比較的治安も良い。観光を兼ねるならサンフランシスコ市内での滞在も人気。大会期間中はホテルの混雑が予想されるため、早めの予約が望ましい。
ダラス(AT&Tスタジアム/アーリントン)
スタジアムのあるアーリントン周辺は観戦メインに最適で、徒歩圏内ホテルや無料シャトル付き宿泊施設もある。より落ち着いた滞在を望むならフォートワースが便利で、交通渋滞を回避しやすい。ダラスは公共交通が発達していないため、レンタカーまたはライドシェアの利用が基本となる。
ヒューストン(NRGスタジアム)
宿泊の中心はダウンタウン周辺。メトロのレッドラインが通り、スタジアムまで直通アクセスが可能だ。ヒューストンは多民族都市で治安も比較的安定しているが、夜間は人気の少ない場所を避けるのが望ましい。
カンザスシティ(GEHAフィールド)
ダウンタウンはレストランや観光施設が充実しており、治安も良好。家族連れや長期滞在者には郊外の「オーバーランドパーク」も人気。スタジアムは市中心部から離れており、公共交通でのアクセスが難しいため、レンタカーの利用を推奨する。
ニューヨーク/ニュージャージー(メットライフ・スタジアム)
決勝戦が行われるメットライフ・スタジアムはニュージャージー州に位置する。宿泊先としては「ニューヨーク・マンハッタン」や「ニュージャージー州内のホテル」が選択肢になる。マンハッタンは宿泊費が高騰する見込みで、交通渋滞も予想されるが、観光も楽しみたい人には最適。一方、コスト重視の旅行者はニュージャージー側のホテルが便利だ。
アトランタ(メルセデス・ベンツ・スタジアム)
治安と快適さのバランスが取れているのは「バックヘッド(Buckhead)」エリア。高級ホテルが多く、チーム関係者の滞在地としても注目されている。スタジアムに近い「ダウンタウン」も便利だが、夜間の徒歩移動は避けたい。犯罪発生率の高いアデアパーク、グローブパーク、メカニクスビル周辺は避けるべき地域だ。
ボストン(ジレット・スタジアム)
ボストンは全米でも治安の良い都市の一つ。宿泊には「ダウンタウン・ユニオン駅周辺」や「ヨークビル地区」がおすすめ。会場のジレット・スタジアムは市中心部から約35km南西にあり、公共交通でのアクセスは限られるため、事前の移動手段確保が重要だ。大会期間中は宿泊費が高騰する見込みで、早期予約が必須。
マイアミ(ハードロック・スタジアム)
観光と観戦を両立するなら「ココナッツ・グローブ(Coconut Grove)」が最適。高級住宅街として知られ、治安も良好。スタジアムはダウンタウンから約30km離れており、車またはライドシェアでの移動が基本。最寄り空港はマイアミ国際空港(MIA)よりもフォートローダーデール空港(FLL)の方が近い。
フィラデルフィア(リンカーン・フィナンシャル・フィールド)
フィラデルフィアのダウンタウンは観光地が多く、スタジアムへは地下鉄で約20〜30分。アクセス性と安全性のバランスが良い。大会期間中はイベントに伴う混雑が予想されるため、余裕をもった移動を心がけたい。
2026年ワールドカップでは、アメリカ各地で試合が開催されるが、治安や交通状況は都市ごとに異なる。宿泊エリアを選ぶ際は、アクセスの良さと夜間の安全性を重視することがポイントだ。観戦だけでなく、都市ごとの文化や景観を楽しむことで、より充実したワールドカップ体験ができるだろう。
2026年のFIFAワールドカップでメキシコは、メキシコシティ(Estadio Azteca)、グアダラハラ(Estadio Akron)、モンテレイ(Estadio BBVA)の3都市で試合を開催する。メキシコシティでは開幕戦が行われる予定であり、南北アメリカ大陸をまたぐ大会の象徴的なスタート地点となる。一方で、メキシコ特有の治安リスクや組織犯罪の存在も指摘されており、観戦者にとっては安全対策が極めて重要となる。
メキシコは美しい文化と熱狂的なサッカー文化を誇る一方で、地域によって治安状況が大きく異なる国でもある。とくにグアダラハラが位置するハリスコ州は、世界的に有名な犯罪組織「ハリスコ・ニュージェネレーション・カルテル(CJNG)」の拠点として知られている。
専門家の間では「カルテル同士が大会期間中に一時的な休戦に入る可能性がある」との見方もあるが、これは平和が保証されるという意味ではない。むしろ、組織犯罪がワールドカップという巨大イベントを利用し、麻薬取引やチケット転売、違法ギャンブルなどの活動を活発化させるリスクも懸念されている。
メキシコでは、外国人観光客が被害に遭うケースも報告されており、以下の点に留意する必要がある。
また、麻薬カルテルの影響が強い地域(シウダー・フアレス、アカプルコ、タマウリパス州など)への移動は避け、外務省や現地大使館の安全情報を常にチェックしておくことが推奨される。
サッカーW杯という国際的なイベントは、デジタル詐欺の温床にもなりやすい。2025年以降、「FIFA」や「World Cup」を名乗る偽ドメインがメキシコ国内だけで4,300件以上確認されている。
FIFAワールドカップ2026のメキシコ開催地では、警察・軍・民間警備による強化体制が敷かれる一方で、組織犯罪や詐欺リスクは依然として存在する。特にグアダラハラではカルテルの影響が残るため、観光目的よりも「観戦に集中する滞在スタイル」が推奨される。
旅行者は安全な宿泊エリアを選び、夜間の外出や現金の持ち歩きを控えるなど、基本的なリスク回避策を徹底することで、安全に大会を楽しむことができるだろう。
2026年FIFAワールドカップでメキシコが開催地となるのは、メキシコシティ(Estadio Azteca)、グアダラハラ(Estadio Akron)、モンテレイ(Estadio BBVA)の3都市。いずれも熱狂的なサッカー文化を誇る都市であり、観戦とともにメキシコの多彩な魅力を体感できる。しかし一方で、地域ごとに治安状況が大きく異なり、夜間の外出や移動には注意が必要だ。ここでは、各都市のおすすめ宿泊エリアと、滞在時に気をつけるべきポイントを紹介する。
メキシコ西部に位置するグアダラハラは、音楽と文化の都として知られるが、同時に治安面で地域差の大きい都市でもある。大会会場となるエスタディオ・アクロン周辺で宿泊するなら、最も推奨されるのがサポパン(Zapopan)エリアだ。
大会の開幕戦が行われるメキシコシティは、北米最大の都市であり、多様な宿泊選択肢が揃う。歴史と現代が交錯するこの都市では、エスタディオ・アステカ周辺よりも中心部での滞在が安全とされている。
メキシコ第3の都市・モンテレイは、近代的な街並みと工業都市としての顔を持つ。観光目的よりも、観戦をメインにした滞在に適している都市といえる。
メキシコ全土では観光地を中心に警備体制が強化されているが、スリや強盗、詐欺といった犯罪は依然として多い。特に観光客が集まる場所や公共交通機関では注意が必要だ。
メキシコ開催都市では、政府と自治体による大規模なセキュリティ対策が進められている。とはいえ、旅行者自身の基本的な防犯意識が何よりも重要だ。安全性と利便性を兼ね備えた宿泊エリアを選び、事前に現地情報を把握しておくことで、2026年ワールドカップを安心して楽しむことができるだろう。
2026年のFIFAワールドカップは、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催される史上初の大会となる。カナダではトロント(BMOフィールド)とバンクーバー(BCプレイス)の2都市が開催地に選ばれ、カナダ代表は開催国枠としてグループBに自動的に割り当てられることが決定している。カナダ全体としては世界でも治安が安定した国の一つとされるが、都市部や夜間には注意すべきリスクも存在する。
カナダは「安全でフレンドリーな国」として知られ、外務省の危険情報でも危険レベル0(危険なし)に分類されている。それでも、日本に比べると犯罪発生率は高く、人口10万人あたりの犯罪件数は日本の約12倍に達する。観光客が被害に遭いやすいのはスリやひったくり、車上荒らしなどの軽犯罪が中心で、凶悪事件に巻き込まれるケースは稀だ。
バンクーバーは「世界で最も住みやすい都市」の常連で、日本人駐在員や留学生も多く、治安は比較的良好だ。ただし、特定エリアでは注意が必要とされる。
カナダ代表のグループステージ第2戦と第3戦、さらにグループ1位通過時のラウンド32・ラウンド16もバンクーバーで行われる予定。大会期間中は観光客が急増するため、混雑時のスリや置き引きに注意が必要だ。
カナダ最大の都市トロントでは、2026年6月12日に開幕戦が開催される予定。治安はおおむね安定しているが、公共交通機関でのトラブルや軽犯罪には注意が必要だ。
ワールドカップ期間中は、通常よりも犯罪やトラブルのリスクが高まる。特に以下のようなリスクが指摘されている。
カナダ開催都市のトロントとバンクーバーは、いずれも比較的治安が良い都市として知られている。とはいえ、夜間の単独行動や混雑時のスリ・詐欺には十分注意が必要だ。特に偽チケットや詐欺サイトへの誘導が多発しており、FIFA公式チャネル以外での購入や登録は避けることが安全確保の第一歩となる。
全体として、カナダは「安心して観戦できる開催国」である一方、国際イベント特有の犯罪リスクを念頭に置き、冷静かつ慎重な行動を心がけることが求められる。
2026年FIFAワールドカップでカナダが開催地となるのは、トロント(BMOフィールド)とバンクーバー(BCプレイス)の2都市。いずれもカナダを代表する大都市であり、観光・アクセス・宿泊環境の整ったエリアが多い。カナダは世界的にも治安の良い国として知られており、外務省の危険レベルも「0(危険度は低い)」に設定されている。ただし、主要都市部には注意が必要な地域や夜間リスクも存在するため、宿泊エリア選びは慎重に行いたい。
「世界で最も住みやすい都市ランキング」で常に上位に入るバンクーバーは、清潔で穏やかな都市として知られる。観戦と観光のどちらにも適しており、ワールドカップ観戦者にとっても理想的な拠点だ。
カナダ最大の都市・トロントは多文化が共存する国際都市であり、BMOフィールドでワールドカップの試合が行われる。都市の規模が大きい分、地域ごとの雰囲気に差があるが、観光地周辺は総じて安全といえる。
カナダの開催都市は、治安面で非常に安定しており、観光客にも優しい環境が整っている。一方で、夜間や特定エリアでは注意が必要だ。旅行者は、公式情報や地元メディアで最新の安全情報を確認し、正規ルートでの移動や宿泊を心がけよう。安全な宿泊エリアを選ぶことで、FIFAワールドカップ2026を快適かつ安心して楽しむことができるだろう。
2026年に開催されるFIFAワールドカップの観戦旅行では、「どの目的を重視するか」で最適な予約サイトが変わる。費用を抑えたい人、確実に宿泊先を確保したい人、複数都市を周遊する観戦者──それぞれのスタイルに合わせて、予約プラットフォームを使い分けることが重要だ。
大会期間中はホテル価格が通常の数倍に高騰し、満室リスクも極めて高いため、キャンセル無料プランを活用した早期確保が鉄則。また、航空券とのセット予約やポイントプログラムを組み合わせれば、コストを抑えながら柔軟な旅程を立てることができる。
まずは「キャンセル無料プラン」で複数都市の宿泊を仮押さえしておくのが賢明。特にBooking.comやExpedia、Hotels.com、一休.comは、早期予約キャンペーンや特典が充実しており、2026年夏の宿泊を先行確保できるケースもある。
ホテル価格の高騰を避けたい場合は、Airbnbや大手ホテルチェーンのポイント利用、さらに国内でも人気の旅行予約サービス「楽天トラベル」や「エアトリ」を活用するのが有効だ。
2026年大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催。広大なエリアを移動しながら観戦するには、交通手段の確保が重要となる。Omioを使えば、北米内の飛行機・鉄道・長距離バスを日本語で一括検索でき、複数都市を巡る旅程も簡単に組める。
観戦チケットを確実に入手したい場合や、VIP観戦を希望する場合は、FIFA公式ホスピタリティパッケージが最も安全で確実な選択肢となる。抽選に外れた場合のバックアップとして、信頼性の高い再販サイトも検討したい。
|カテゴリ
|サイト名
|特徴
|おすすめポイント
|仮予約
|Booking.com
|キャンセル無料プランが豊富
|複数都市を一括で仮押さえ可能
|仮予約
|Expedia
|航空券＋ホテルのセット割引が強力
|移動と宿泊をまとめて予約・管理できる
|仮予約
|Hotels.com
|10泊ごとに1泊無料特典あり
|長期滞在や周遊観戦者に最適
|仮予約
|一休.com
|日本語対応の高品質ホテルを多数掲載
|日系ホテル中心で安心して予約可能
|代替宿泊
|Airbnb
|FIFA公式サポーターとして全都市に物件あり
|地域密着型でリーズナブルな滞在が可能
|代替宿泊
|楽天トラベル / エアトリ
|日本語対応・日本円決済・航空券セットも可能
|コスパ重視派に最適。国内感覚で海外予約できる
|代替宿泊
|Marriott Bonvoy / Hilton Honors
|ポイント利用で実質無料宿泊も可能
|上級会員特典で部屋アップグレードも期待できる
|交通比較
|Omio
|北米の飛行機・鉄道・バスを一括検索
|複数都市を巡る観戦旅行に最適
|公式パッケージ
|FIFAホスピタリティ公式 / JTB
|宿泊・観戦・VIPサービスを一括手配
|チケット確保を保証する唯一の公式ルート
|チケット再販
|SportsEvents365
|100%返金保証付きで日本語対応
|抽選落選時のバックアップとして利用可能