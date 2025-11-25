【2026年】北中米ワールドカップ観戦旅行の開催都市別の安全な宿泊エリアと治安情報まとめ

2026年FIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で開催される史上初の大会となる。その中でも最多の11都市が会場となるアメリカでは、地域によって治安や宿泊環境が大きく異なる。観戦を安心して楽しむためには、治安が安定し、交通アクセスにも優れたエリアを選ぶことが重要だ。ここでは、西部・中部・東部の3つのエリア別に、安全で快適な宿泊エリアを紹介する。

西部地区(Western Pod)

ロサンゼルス(SoFiスタジアム)

ロサンゼルスは大会期間中も人気観光地として多くの旅行者が訪れるが、宿泊エリアによって安全性に差がある。治安と利便性を両立するなら「ウェスト・マホッタン・ビーチ」や「サンタモニカ」がおすすめ。どちらも交通アクセスが良く、観光にも最適だ。高級志向なら「ビバリーヒルズ」や「ウェストウッド」、コスパ重視なら安全性の高い「カルバーシティ」も候補になる。一方で、ダウンタウンのスキッドロウやサウス・ロサンゼルス周辺は犯罪が多く、立ち入りは避けるべき。夜間の徒歩移動も控えるのが無難だ。

シアトル(ルーメン・フィールド)

ダウンタウンエリアはスタジアムまで徒歩圏内で、ホテルも充実している。空港からライトレールでアクセスできるため、移動ストレスも少ない。過去に政治的発言で治安が取り沙汰されたが、実際には中心部の治安は安定しており、観光客にも人気の宿泊地となっている。

サンフランシスコ・ベイエリア(リーバイス・スタジアム)

会場はサンタクララに位置しており、宿泊には「サンノゼ空港周辺」や「サンタクララ中心部」がおすすめ。交通アクセスに優れ、比較的治安も良い。観光を兼ねるならサンフランシスコ市内での滞在も人気。大会期間中はホテルの混雑が予想されるため、早めの予約が望ましい。

中部地区(Central Pod)

ダラス(AT&Tスタジアム/アーリントン)

スタジアムのあるアーリントン周辺は観戦メインに最適で、徒歩圏内ホテルや無料シャトル付き宿泊施設もある。より落ち着いた滞在を望むならフォートワースが便利で、交通渋滞を回避しやすい。ダラスは公共交通が発達していないため、レンタカーまたはライドシェアの利用が基本となる。

ヒューストン(NRGスタジアム)

宿泊の中心はダウンタウン周辺。メトロのレッドラインが通り、スタジアムまで直通アクセスが可能だ。ヒューストンは多民族都市で治安も比較的安定しているが、夜間は人気の少ない場所を避けるのが望ましい。

カンザスシティ(GEHAフィールド)

ダウンタウンはレストランや観光施設が充実しており、治安も良好。家族連れや長期滞在者には郊外の「オーバーランドパーク」も人気。スタジアムは市中心部から離れており、公共交通でのアクセスが難しいため、レンタカーの利用を推奨する。

東部地区(Eastern Pod)

ニューヨーク/ニュージャージー(メットライフ・スタジアム)

決勝戦が行われるメットライフ・スタジアムはニュージャージー州に位置する。宿泊先としては「ニューヨーク・マンハッタン」や「ニュージャージー州内のホテル」が選択肢になる。マンハッタンは宿泊費が高騰する見込みで、交通渋滞も予想されるが、観光も楽しみたい人には最適。一方、コスト重視の旅行者はニュージャージー側のホテルが便利だ。

アトランタ(メルセデス・ベンツ・スタジアム)

治安と快適さのバランスが取れているのは「バックヘッド(Buckhead)」エリア。高級ホテルが多く、チーム関係者の滞在地としても注目されている。スタジアムに近い「ダウンタウン」も便利だが、夜間の徒歩移動は避けたい。犯罪発生率の高いアデアパーク、グローブパーク、メカニクスビル周辺は避けるべき地域だ。

ボストン(ジレット・スタジアム)

ボストンは全米でも治安の良い都市の一つ。宿泊には「ダウンタウン・ユニオン駅周辺」や「ヨークビル地区」がおすすめ。会場のジレット・スタジアムは市中心部から約35km南西にあり、公共交通でのアクセスは限られるため、事前の移動手段確保が重要だ。大会期間中は宿泊費が高騰する見込みで、早期予約が必須。

マイアミ(ハードロック・スタジアム)

観光と観戦を両立するなら「ココナッツ・グローブ(Coconut Grove)」が最適。高級住宅街として知られ、治安も良好。スタジアムはダウンタウンから約30km離れており、車またはライドシェアでの移動が基本。最寄り空港はマイアミ国際空港(MIA)よりもフォートローダーデール空港(FLL)の方が近い。

フィラデルフィア(リンカーン・フィナンシャル・フィールド)

フィラデルフィアのダウンタウンは観光地が多く、スタジアムへは地下鉄で約20〜30分。アクセス性と安全性のバランスが良い。大会期間中はイベントに伴う混雑が予想されるため、余裕をもった移動を心がけたい。

まとめ:安全で快適な滞在のために

2026年ワールドカップでは、アメリカ各地で試合が開催されるが、治安や交通状況は都市ごとに異なる。宿泊エリアを選ぶ際は、アクセスの良さと夜間の安全性を重視することがポイントだ。観戦だけでなく、都市ごとの文化や景観を楽しむことで、より充実したワールドカップ体験ができるだろう。