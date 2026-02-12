Getty Images Sport
PSG 1996 vs 2026！デビッド・ジノラが明かす、ルイス・エンリケ率いるCL優勝チームとカナル・プラス時代の先駆者たちの唯一の共通点
ジノラは今もPSGから愛されている
ジノラは1992年にPSGに加入後、158試合に出場し4つのトロフィーを獲得した。当時クラブは放送局カナル・プラスから多額の投資を受けており、同局はPSGをよりブランド化しようとしていた。2011年にPSGがカタール・スポーツ・インベストメンツに買収されると、クラブは世界的な評価を高めるためさらなる変革を遂げた。
ジノラは「異なる時代を比較することはできない」と主張する
GOALの独占インタビューでジノーラは、野心的な新オーナーの登場こそが、自身のPSG時代と現代のPSGを比較できる唯一の要素だと主張した。
ジノラは次のように語った。「質問の意図は理解している。この質問は何度も受けたが、1990年代と2010年代、2020年代を比較するのは嫌だ。当時は携帯電話もインターネットもSNSも何もなかった。 トレーニング施設を見ても、今のPSGの練習場と比べると全てが[異なる]。先日下で女性スタッフに心理的回復法の説明を受けたが、我々の時代にはそんなものはなく、自力で考え抜くしかなかった。
だからこそ比較は難しいと思う。ただ言えるのは、カナル・プラス時代の1996年カップウィナーズカップ優勝は確かに輝かしい成果だ。しかし2011年にQSIがPSGを買収して以来…つまり、今に至るまで全てが驚くほど順調に進んでいる。 14年間を締めくくり、2025年には（1年で）6つのトロフィーを獲得する。クラブの成功についてこれ以上何を言えるだろうか？
「クラブの知名度は高い。先週タイのバンコクにいたが、PSGのユニフォームはリバプールやマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームと並んで売られていた。タイで最も愛される2クラブだ。今やパリがアジアに浸透している。これは確かな証だ。進歩の証、尊敬の証、そして何より成功の証だ」
元トッテナム＆ニューカッスルのウインガーがPSG時代を振り返る
ジノラは今もパリ・サンジェルマンへの想いを胸に抱いている。GOALの取材で、長年にわたるクラブへの思いを問われるとこう答えた。「いやあ、本当に素晴らしいよ。パリに来る前は…まあ、小さなクラブ（ブレスト）でプレーしていたんだ。 そこでフランス代表デビューを果たしたんだ。ところがクラブが倒産してフリーエージェントになった。マルセイユ、ボルドー、モナコなど様々な選択肢があったが、当時国内最強だったパリを選んだ。1992年のことだ。AからZまで、全てが素晴らしい旅路だった。
「パリで経験した全てが輝いていた。若く将来有望な選手として移籍しても、それを証明し続けねばならない。毎日の練習で、周囲の人々やファンに、選手たちや全ての人々に受け入れられるために証明し続けるんだ。まさにそれを4年間、試合ごとに、トロフィーごとに、欧州の試合ごとに実践した。
「我々は若いチームだった。当時パリはCanal Plusとの新時代を迎えつつあり、欧州ではまだ認知されていなかった。欧州のトップクラスと渡り合えることを証明する必要があった。だから最初の欧州カップ戦、確かナポリ戦だったと思うが、我々は彼らを破り準決勝に進んだ。そしてそれが3年連続で続いた。 4年間でリーグ優勝1回、フランスカップ2回、リーグカップ1回を勝ち取りました。素晴らしい成果でした。1993-94年には、選手たちが選ぶ年間最優秀選手にも選ばれました。そう、パリ・サンジェルマンでは充実した時間を過ごせたので、このクラブは私の心の中に深く刻まれています。私にとって非常に重要な存在なのです。
パリ・サンジェルマン、ロンドンに「ラ・メゾン」をオープン
ジノラはロンドンにあるタウンハウスでPSGの新施設「ラ・メゾン」体験イベントにてGOALの取材に応じた。スポーツ、文化、パリのライフスタイルを軸に構築されたクラブの「創造的な世界」を新たな観客層に発見してもらいたいという思いが込められている。
「この建物自体が素晴らしく、ロンドンの中心部に完璧に位置している」とジノラは語った。「各階ごとに、ウェルネスからショッピング、飲食、様々なパートナーまで、異なる発見がある点が気に入っている。本当に素晴らしい場所だ。数日間滞在できる類の場所だよ」 パリらしさを押し付けすぎない点も良い。例えば赤と青を至る所に配置するのはやりすぎだ。こうした（追跡ライト）が隅々にきらめく様子が気に入っている。派手すぎない。この壁にはエッフェル塔が一つあるだけ。全てがパリに関連しつつ、上品に仕上がっている」"
