PSG 1996 vs 2026！デビッド・ジノラが明かす、ルイス・エンリケ率いるCL優勝チームとカナル・プラス時代の先駆者たちの唯一の共通点

GOALの独占インタビューでジノーラは、野心的な新オーナーの登場こそが、自身のPSG時代と現代のPSGを比較できる唯一の要素だと主張した。

ジノラは次のように語った。「質問の意図は理解している。この質問は何度も受けたが、1990年代と2010年代、2020年代を比較するのは嫌だ。当時は携帯電話もインターネットもSNSも何もなかった。 トレーニング施設を見ても、今のPSGの練習場と比べると全てが[異なる]。先日下で女性スタッフに心理的回復法の説明を受けたが、我々の時代にはそんなものはなく、自力で考え抜くしかなかった。

だからこそ比較は難しいと思う。ただ言えるのは、カナル・プラス時代の1996年カップウィナーズカップ優勝は確かに輝かしい成果だ。しかし2011年にQSIがPSGを買収して以来…つまり、今に至るまで全てが驚くほど順調に進んでいる。 14年間を締めくくり、2025年には（1年で）6つのトロフィーを獲得する。クラブの成功についてこれ以上何を言えるだろうか？

「クラブの知名度は高い。先週タイのバンコクにいたが、PSGのユニフォームはリバプールやマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームと並んで売られていた。タイで最も愛される2クラブだ。今やパリがアジアに浸透している。これは確かな証だ。進歩の証、尊敬の証、そして何より成功の証だ」