スビメンディにとって、中盤の相棒が1億500万ポンドのスーパースターという状況は助けになった。とはいえ、彼はアルテタの構築するシステムの中で噛み合い、フィットしなければならない。プロジェクトのこの段階で中核が確立されていることを考えれば、新加入選手にとっては誰にとっても難しい要求だ。

「彼とプレーするのは本当に簡単だった」と、今季のスビメンディについてデクラン・ライスは語った。おそらく、クラブレベルではこれまでこんな相棒を持ったことがなかったという意識もあったのだろう。

「夏に獲得したばかりで、普通は連携を築くのに時間がかかる。でも、プレシーズンで最初に一緒になった瞬間から、彼となら良いサッカーができると感じたんだ」

「人としても選手としても、本当に気に入った。試合を重ねるにつれて、お互いの理解は抜群になっている。彼は本当にいいやつだ。彼はスペイン代表の6番で、スペインの6番がどんなものかは分かっている。彼らはビルドアップの第一局面、ボールを受けて前を向くこと、前方へ配球すること、ポケットに差し込むことが最高で、彼にはまさにそれがある」

「みんなボールを彼に預けることを信頼している。誰かにマークされていても、彼にボールを渡すのは簡単だし、みんな彼がいるとすごく自信を持てる。彼は僕らにとって本当に素晴らしい存在だ――信じられない選手だよ」

スビメンディとライスの間には、実に見事な二面性がある。新時代の概念と、昔ながらの「一人が残り、一人が行く」という方針を組み合わせているのだ。二人の間には突ける弱点がほとんどない。どちらもボールを運べて、プレスにも強い。スビメンディのほうがより優雅でパスのセンスがある一方、ライスには複数の選手を一気にかわし、ボールを奪い返す力強さがある。そして今や、前線3人に得点を頼り切れないチームにおいて、彼らは重要な得点源にもなっている。