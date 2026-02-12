昨夏にレアル・ソシエダから5,580万ポンドで加入したスペイン代表は、エミレーツ・スタジアムに見事に溶け込んだ。彼はアーセナルが成功を収めたどの時代の選手にも見えるし、そう感じさせる存在であり、ここでは22年ぶりの初優勝を目指す戦いを助けている。
スビメンディのプレミアリーグでの生活への適応ぶりは、まるで経験豊富なベテランのように思わせるが、それでも彼のパフォーマンスにはそれほど大きな注目が集まってこなかった。今こそそれが変わり、彼が正当な称賛を得るべき時だ。
スビメンディが初めてイングランドの観客に強い印象を残したのは2024年だった。移籍騒動に巻き込まれる前、彼はスペインがEURO決勝でスリーライオンズを下して優勝した試合で、ロドリの代役を難なく務め上げた男として知られるようになった。その後マンチェスター・シティのスターであるロドリは同年のバロンドールを受賞することになるが、最終的に欧州王者となったスペインがスビメンディの投入後もまったくペースを落とさなかったことで、ロドリの受賞根拠は弱まったとも言えた。
「彼は素晴らしい選手だ」と、ロドリは昨年、自身のラ・ロハでの後継者について語っている。「彼には規律とメンタリティがあり、それが彼を最高の一人へと導き得る。もしすでにそうでないならね。先日彼と話して、『今はお前の番だ。俺はお前にチームの鍵を託して去る』と伝えたんだ」。
EURO2024制覇後、スビメンディにはリヴァプールが熱心にアプローチし、幼少期から所属するレアル・ソシエダからの移籍を説得できると確信していた。新指揮官アルネ・スロットが軸に据えたかった中盤にとって、彼は完璧なメトロノームと見なされていた。しかし、当初は移籍に前向きな姿勢を示していたにもかかわらず、スビメンディは考えを変えた。いくつかの報道では、1年後の移籍に向けたアルテタの介入が決定的な違いを生んだとされている。
とはいえ、2024-25シーズンのリヴァプールにとっては問題ではなかった。ライアン・フラーフェンベルフ、アレクシス・マクアリスター、ドミニク・ソボスライを中盤の土台として、アーセナルを勝ち点10差で振り切りプレミアリーグのタイトルを獲得したからだ。ただ今季は、中盤で著しくペースについていけていないように見える。一方のガナーズは、これまで以上にバランスが取れているようだ。
スビメンディにとって、中盤の相棒が1億500万ポンドのスーパースターという状況は助けになった。とはいえ、彼はアルテタの構築するシステムの中で噛み合い、フィットしなければならない。プロジェクトのこの段階で中核が確立されていることを考えれば、新加入選手にとっては誰にとっても難しい要求だ。
「彼とプレーするのは本当に簡単だった」と、今季のスビメンディについてデクラン・ライスは語った。おそらく、クラブレベルではこれまでこんな相棒を持ったことがなかったという意識もあったのだろう。
「夏に獲得したばかりで、普通は連携を築くのに時間がかかる。でも、プレシーズンで最初に一緒になった瞬間から、彼となら良いサッカーができると感じたんだ」
「人としても選手としても、本当に気に入った。試合を重ねるにつれて、お互いの理解は抜群になっている。彼は本当にいいやつだ。彼はスペイン代表の6番で、スペインの6番がどんなものかは分かっている。彼らはビルドアップの第一局面、ボールを受けて前を向くこと、前方へ配球すること、ポケットに差し込むことが最高で、彼にはまさにそれがある」
「みんなボールを彼に預けることを信頼している。誰かにマークされていても、彼にボールを渡すのは簡単だし、みんな彼がいるとすごく自信を持てる。彼は僕らにとって本当に素晴らしい存在だ――信じられない選手だよ」
スビメンディとライスの間には、実に見事な二面性がある。新時代の概念と、昔ながらの「一人が残り、一人が行く」という方針を組み合わせているのだ。二人の間には突ける弱点がほとんどない。どちらもボールを運べて、プレスにも強い。スビメンディのほうがより優雅でパスのセンスがある一方、ライスには複数の選手を一気にかわし、ボールを奪い返す力強さがある。そして今や、前線3人に得点を頼り切れないチームにおいて、彼らは重要な得点源にもなっている。
レアル・ソシエダでの7シーズンで、スビメンディがシーズンに挙げた最多ゴールは2023-24の4得点だった。トップチームに定着して以降の他の得点数は、0、0、0、3、1、2。しかし、アーセナルではすでに34試合出場で6得点を記録している。
スビメンディの最新ゴールは土曜日のサンダーランド戦（3-0）で生まれた。ロングレンジの一撃を放ち、ボールはポストの内側に当たってゴールに吸い込まれ、重苦しい展開になりかけていた試合の均衡を破った。これは、巧みで予想外のファイナルサードでの動きや、秘密兵器のような空中戦の強さが差を生んだ他のガナーズでのゴールとは趣を異にしていた。
「彼は今、おそらく我々がそこまで期待していなかった形でチームに貢献しているが、ボックス内外でああした瞬間を生み出す直感とクオリティを本当に備えている」と、アルテタは語った。
だが、それこそが肝心なのではないか。最高の選手、とりわけこのタイプのミッドフィルダーは、こちらの予想を良い意味で裏切り、想像していなかった要素を自分のゲームに積み重ねていく。皮肉なことに、ライスもまた好例だ。ウェストハムでトップチームに入った当初は、ありふれた守備的MFへ成長するか、あるいはより上質なセンターバックとしてさらに後方に下がるのではないかと見られていた。だが季節を重ねるごとに新たな技術を身につけ、最終的には全タイトル制覇を狙うチームへ9桁の移籍金で売却された。
一方、ロドリがバロンドールを受賞した時も、マンチェスター・シティで9得点を挙げ、そのうち8得点がプレミアリーグでのものだったシーズンの活躍が後押しとなった。
アーセナルが挑戦者から王者へと飛躍するための最後のピースは、新たに加入するストライカーになるはずだと誰もが予想していた。すべてのプレッシャーはヴィクトル・ギェケレシュにのしかかっており、直近の得点ラッシュで数字は少し良く見えるようになった――ガナーズで32試合13得点――とはいえ、ゴールを狙ってシュートを放つ時以外は、彼はボールをまるで爆弾のように扱っている。
ここまでのスウェーデン代表の総じて物足りないシーズンぶりが、カイ・ハヴァーツとガブリエウ・ジェズスのそれぞれの長期離脱からの復帰を求める声につながったが、彼らもまた多産な点取り屋でも決定力の高いフィニッシャーでもない。さらに、ブカヨ・サカは昨年のハムストリング手術から復帰して以降、動きの鋭さが半歩分落ちており、アルテタが抱える他のウイング陣も、こうした不足分を埋めるだけの得点を上乗せできていない。
その負担を支える役割は、他の選手とともにスビメンディが担ってきた。他国リーグからクラブにやって来た「6番」が、この責任をかわすために「適応に時間が必要」というお決まりの言い訳に頼るのは容易だったはずだが、彼はむしろそれによって大胆さと自信を増している。しかもこれは、そもそもスビメンディが何のために補強されたのかを考慮に入れなくても、である。
今季のアーセナルのベストプレーヤーをはっきりと分ける要素はわからない。再び不振、あるいは力不足と見なされがちなギェケレシュが13ゴールでチーム最多得点者。これに、シーズンの大半で控えだったガブリエウ・マルティネッリが10ゴール、サカが7ゴールで続いている。
誰かがギャレス・ベイルの2012-13シーズンのような得点ラッシュに入らない限り、ガナーズの最終的な最多得点者が2025-26のチーム最高のパフォーマーとして記憶される姿は想像しにくい。これはまだ誰の手にもある称号だ。
シーズン序盤は、セットプレーの脅威であるガブリエウ・マガリャンイスがこの栄誉を独走するかに見えた。アーセナルが欧州中のチームに植え付けていた恐怖はそれほどだった。ところが初冬の負傷でその流れは断たれ、相手もコーナーやFKでの彼の影響力を消し始めている。とはいえ、その分ほかの選手が代わりに破壊力を発揮できるようになった部分もある。
今季スビメンディより出場試合数が多いのは、これから数か月のうちに年間最優秀選手の議論に必ず上がってくるであろうもう一人の看板選手ライスだけで、その差も35試合対34試合にすぎない。彼らは3日に1度のペースでチームに入り、たいていフル出場している。栄誉をめぐって、この中盤のコンビによる一騎打ちに発展する可能性もあるだろう。
年間最優秀選手の賞は、概して優勝チームの最高のパフォーマーに渡りがちだ。過去5年間で、PFAまたは記者協会（FWA）の賞を、リーグ1位で終えずに受賞した唯一の選手は2021-22シーズンのモハメド・サラーで、これは彼の信じられないほどの個人としてのシーズンによるものだった。今年はアーセナル以外の選手を推すだけの材料は、実際のところあまりない。
ガナーズにとってこれらの賞の最大のライバルは、タイトル争いの相手であるマンチェスター・シティの選手たちで、アーリング・ハーランドはいまだにゴールデンブーツ争いのトップに立ち、アントワーヌ・セメンヨも得点ランキングのトップ3に入っている。アーセナルの選手からその座を奪い取るに値する、ほかの際立った個人は見当たらないし、2008-09シーズンにマンチェスター・ユナイテッドが同様のチームとしての力でタイトルを再び守った結果、ライアン・ギグスが実績を評価されて受賞を総なめにした、というようなケースもない。
もしアーセナルがタイトルレースで再び抜け出すようなら、年間最優秀選手をめぐる議論が改めて焦点となるだろう。スビメンディが受賞すべきでない理由を挙げるのは難しい。