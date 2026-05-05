【2026年5月最新】Netflixオリジナルドラマのおすすめ人気作品は？最新作＆定番名作20選まとめ

『Netflix』では、世界中の話題作から独占オリジナルまで、幅広いジャンルのドラマが見放題で配信されている。近年は制作規模の拡大によりクオリティも向上しており、国内外でヒットする作品が次々と誕生している。
本記事では、Netflixで視聴できるおすすめドラマをジャンル別に紹介。話題作や人気シリーズはもちろん、隠れた名作まで網羅し、今見るべき作品をピックアップしている。
『Netflix』では、世界中の話題作から独占オリジナルまで、幅広いジャンルのドラマが見放題で配信されている。近年は制作規模の拡大によりクオリティも向上しており、国内外でヒットする作品が次々と誕生している。
本記事では、Netflixで視聴できるおすすめドラマをジャンル別に紹介。話題作や人気シリーズはもちろん、隠れた名作まで網羅し、今見るべき作品をピックアップしている。
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要
すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。
ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。
「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。
現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。
LINEから登録【iOS】
LINEから登録【Android】
LINE以外から登録（ウェブ）
LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）
※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
あらすじ
1980年代の小さな町で起きた少年の失踪事件をきっかけに、仲間たちは不可解な現象と向き合うことになる。やがて特殊な力を持つ少女と出会い、現実とは異なる“裏側の世界”へと巻き込まれていく。
おすすめポイント
SFやホラーの要素をベースにしながら、友情や家族の絆といった人間ドラマが丁寧に描かれている点が魅力。80年代カルチャーを再現した映像表現と緊張感あるストーリー展開が融合し、幅広い層が楽しめるNetflixを代表する人気シリーズとなっている。
あらすじ
明治初期の京都を舞台に、大金を懸けた過酷な生存競争に挑む志士たちの戦いを描く。参加者は与えられた木札を奪い合いながら東京を目指し、脱落すれば即敗退という極限のルールの中で、命を賭けた戦いが繰り広げられる。
おすすめポイント
時代劇とバトルロイヤル要素を掛け合わせた独自性の高い作品で、アクションの完成度と緊迫感のある展開が見どころ。主演・岡田准一による徹底した演出とリアルな殺陣が作品の臨場感を引き上げ、最後まで緊張感を保ったまま一気に視聴できる仕上がりとなっている。
あらすじ
人影の消えた東京を舞台に、若者たちは突如として命を賭けたゲームに巻き込まれる。理不尽なルールの中で生き延びるため、知略や判断力、そして仲間との連携が試される極限状態が描かれる。
おすすめポイント
渋谷やお台場といった実在の街並みを再現したスケール感ある映像と、息の抜けないサバイバル要素が見どころ。頭脳戦とアクションが交錯する展開が続き、スリルのあるストーリーで視聴者を引き込む作品となっている。
あらすじ
多額の負債を抱えた参加者たちが、人生逆転を懸けて危険なゲームに挑むサバイバルドラマ。シンプルな遊びをベースにした競技が、敗者に容赦のない結末をもたらす極限の状況で展開される。
おすすめポイント
鮮やかな色彩で構成された舞台と、過酷なゲーム内容との対比が際立つ独特の演出が特徴。心理戦と人間関係が複雑に絡み合い、格差や欲望といった社会的テーマを内包したストーリーが高い評価を受けている。世界的ヒットを記録した代表的なサバイバル作品の一つ。
あらすじ
名門寄宿学校に入学したウェンズデーが、不可解な事件の謎を追いながら成長していくダークファンタジー。特殊な能力を持つ彼女が、学園内で起こる怪現象や事件に立ち向かっていく。
おすすめポイント
ゴシックな世界観とユーモアを融合させた独自の演出が魅力。ミステリー要素と学園ドラマがバランスよく組み合わさっており、幅広い世代が楽しめる作品に仕上がっている。主人公の個性的なキャラクター性も人気の要因となっている。
あらすじ
ある女子高校生の死をきっかけに、彼女が残した録音テープを通じて出来事の真相が明らかになっていく青春ミステリー。テープに名前を残された同級生たちの視点から、過去の出来事が順を追って描かれる。
おすすめポイント
いじめや孤立といった現代社会の問題をテーマに、登場人物それぞれの葛藤や心理を丁寧に描写。時系列を行き来する構成と緊張感のある演出により、物語の真相へと引き込まれる展開が特徴となっている。
あらすじ
地価が高騰する東京を舞台に、不動産を巡る詐欺を仕掛けるグループと、それを追う捜査側の攻防を描くクライムサスペンス。巨額の資金が動く裏側で、複雑に絡み合う人間関係と駆け引きが展開されていく。
おすすめポイント
不動産詐欺の手口をリアルに再現した緻密なストーリーが特徴で、終始張り詰めた緊張感が続く。実力派キャストによる心理戦や駆け引きが作品の完成度を高めており、社会性とエンタメ性を兼ね備えた見応えのある作品となっている。
あらすじ
一攫千金を狙って相撲の世界に飛び込んだ青年が、厳格な上下関係と過酷な稽古に直面しながら成長していく物語。勝利だけでなく、力士としての覚悟や生き方が問われる日々が描かれる。
おすすめポイント
土俵上での激しいぶつかり合いに加え、相撲界の内情に踏み込んだリアルな描写が見どころ。スポーツとしての迫力と人間ドラマが融合し、強い没入感を生む作品に仕上がっている。
あらすじ
書店で働く青年が、恋愛感情をきっかけに過剰な執着を抱き、次第に危険な行動へと踏み込んでいくサスペンスドラマ。穏やかな日常の裏で進行する狂気が、物語に緊張感をもたらす。
おすすめポイント
主人公の視点で展開される独特の構成により、心理描写の深さが際立つ作品。恋愛と狂気が交錯するストーリーが特徴で、人間の内面に潜む危うさをリアルに描いたスリラーとして高い評価を受けている。
あらすじ
穏やかに見える家族の日常を舞台に、それぞれが抱える過去や価値観の違いが次第に浮き彫りになっていくヒューマンドラマ。関係性のほころびをきっかけに、登場人物たちは自分自身と向き合うことを余儀なくされる。
おすすめポイント
家族という身近なテーマを軸に、言葉にできない感情やすれ違いを丁寧に描写。過度な演出を排したリアルな空気感と繊細な心理表現により、観る者の共感を引き出す作品となっている。日常の中に潜む人間関係の複雑さをじっくり味わいたい人に適した一本。
あらすじ
1990年代に出会った男女が、ある出来事をきっかけに別々の道を歩むことになる。その後、年月を経て再び交差した運命の中で、かつての想いと向き合っていくラブストーリー。
おすすめポイント
時代の移り変わりを感じさせる映像と、どこか懐かしさを漂わせる演出が特徴。音楽とストーリーが重なり合うことで感情を引き立て、静かに心に残る恋愛作品として評価されている。
あらすじ
性格の異なる双子の姉妹が、それぞれの恋愛や家族との関係に向き合いながら人生を歩んでいく物語。異なる選択を重ねていく中で、葛藤や成長が積み重なっていく。
おすすめポイント
姉妹それぞれの視点で描かれる人間関係や感情の変化が丁寧に表現されており、共感を呼びやすい構成が特徴。繊細な演技と映像美が融合し、恋愛だけでなく家族や人生の選択をテーマにした深みのある作品に仕上がっている。
あらすじ
音楽シーンでの成功を目指す若者たちが、理想と現実の狭間でもがきながら前進していく青春ドラマ。バンド活動を通じて、仲間との関係や自らの可能性と向き合う日々が描かれる。
おすすめポイント
ライブシーンの臨場感と、メンバー同士の衝突や絆を描く人間ドラマが融合した作品。夢を追う過程での葛藤や成長がリアルに表現されており、音楽に限らず何かに挑戦する人に共感を与えるストーリーとなっている。
あらすじ
1980年代の女子プロレス界を背景に、純朴な少女が次第に悪役レスラーとして頭角を現していく物語。リングでの戦いと並行して、葛藤や迷いを抱えながら自身の在り方を模索していく。
おすすめポイント
実在の団体をベースにした臨場感のある試合描写と、迫真の演技が見どころ。スポーツの枠を超えた人間ドラマとしての完成度が高く、挫折や変化を乗り越えていく過程が丁寧に描かれている。
あらすじ
最愛の人を事故で失った女性が、その心臓を移植された男性と巡り合うことで新たな運命に直面する。過去の喪失と向き合いながら、再び人を愛する意味を見つけていく物語。
おすすめポイント
静かなトーンで描かれる心理描写と、印象的なロケーションが物語の余韻を深める。切なさと再生をテーマにした構成が特徴で、感情に寄り添うラブストーリーとして高い評価を得ている。
あらすじ
複数の言語を扱う通訳士と世界的に活躍するスターが出会い、仕事を通じて関係を深めていくラブコメディ。言葉を訳す役割を担う中で、次第に互いの本音や感情に踏み込んでいく。
おすすめポイント
異なる立場や文化の違いから生まれるすれ違いを丁寧に描きつつ、テンポの良い展開で楽しめる作品。開放感のあるロケーションとスタイリッシュな映像が魅力で、軽快なロマンスとして幅広い層におすすめできる。
あらすじ
恋愛に疲れた主人公が、仮想恋愛アプリを通じて理想のパートナーと出会うラブコメディ。デジタル上で始まった関係が、次第に現実の感情や行動にも影響を与えていく。
おすすめポイント
理想と現実のズレをテーマに、疑似的な恋愛が本物の感情へと変化していく過程を描く点が魅力。ポップな映像とテンポの良い展開で気軽に楽しめる、現代的な設定のロマンティックコメディとなっている。
あらすじ
アイドルに強い憧れを抱く弁護士が、殺人事件の容疑をかけられた“推し”の無実を証明するために動き出す。捜査が進むにつれて、事件の裏側と複雑な人間関係が浮かび上がっていく。
おすすめポイント
ファンとしての感情と職業的な責任が交差する設定が特徴で、恋愛とサスペンスがバランスよく融合。テンポの良い展開と緊張感ある法廷シーンが続き、最後まで飽きずに楽しめる作品となっている。
あらすじ
怪物退治を生業とする剣士ゲラルトが、人間と魔物が入り混じる世界で数々の事件に関わっていくダークファンタジー。魔法や権力争いが複雑に絡み合いながら、壮大な物語が展開される。
おすすめポイント
重厚な世界観と迫力あるアクションが魅力で、政治的駆け引きや人間関係の描写も見どころ。ファンタジー作品としてのスケールの大きさに加え、登場人物の葛藤や選択が物語に深みを与えている。