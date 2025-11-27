なでしこジャパン カナダ女子戦の試合日程・キックオフ時間・中継予定

11月29日(土)に行われるなでしこジャパンvsカナダ女子代表は、長崎県長崎市にある「長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）」 で開催される。

2024年10月に開場されたばかりのピーススタジアムは、J2リーグに所属するV・ファーレン長崎のホームスタジアムとして使用されている。2万人余りの収容人数を誇る同スタジアムで、日本代表戦が開催されるのは今回が初めてのこととなる。