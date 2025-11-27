なでしこジャパン カナダ女子戦の試合日程・キックオフ時間・中継予定

サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）は2025年11月29日(土)にMS&ADカップ2025でカナダ女子代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンのカナダ女子代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
アディダス
サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！
アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始
サッカー日本代表最新ユニフォーム
2026年W杯着用モデルが登場公式ストアでチェック
サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）は2025年11月29日(土)にMS&ADカップ2025でカナダ女子代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンのカナダ女子代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
MS&ADカップ2025（国際親善試合）のなでしこジャパンvsカナダ女子代表は、日本時間2025年11月29日(土)午後3時30分にキックオフを迎える。
東京オリンピックで金メダルを獲得した強豪国の1つカナダ女子代表。最新のFIFAランキングでは9位と同8位のなでしこジャパンをわずかに下回っている。対なでしこジャパン通算成績は4勝4分8敗と負け越しており、直近の2023年シービリーブス・カップでは0-3でなでしこジャパンに敗れた。
11月29日(土)に行われるなでしこジャパンvsカナダ女子代表は、長崎県長崎市にある「長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）」 で開催される。
2024年10月に開場されたばかりのピーススタジアムは、J2リーグに所属するV・ファーレン長崎のホームスタジアムとして使用されている。2万人余りの収容人数を誇る同スタジアムで、日本代表戦が開催されるのは今回が初めてのこととなる。
なでしこジャパンvsカナダ女子代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される予定だ。
『TBS系列』での中継開始は15:24、『TVer』での配信開始は15:00を予定している。
■基本情報
女子W杯出場：8回
最高成績：4位(2003)
FIFAランキング：9位
対なでしこジャパン通算戦績：4勝4分け8敗(20得点26失点)
|試合日時
|大会名
|結果
|2019/10/6
|国際親善試合
|●0-4
|2021/7/21
|東京五輪
|△1-1
|2023/2/22
|2023シービリーブス・カップ
|●0-3
▽GK
1 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)
12 平尾知佳(グラナダ/スペイン)
23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
▽DF
4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)
21 守屋都弥(エンジェル・シティFC/アメリカ)
13 北川ひかる(エヴァートン/イングランド)
2 遠藤優(ウェストハム/イングランド)
3 南萌華(ブライトン/イングランド)
5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
22 石川璃音(エヴァートン/イングランド)
18 白垣うの(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
6 古賀塔子(トッテナム/イングランド)
▽MF
24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)
16 三浦成美(ワシントン・スピリット/アメリカ)
10 長野風花(リヴァプール/イングランド)
25 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)
7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
26 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)
17 浜野まいか(チェルシー/イングランド)
20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)
19 谷川萌々子(バイエルン/ドイツ)
▽FW
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
8 清家貴子(ブライトン/イングランド)
9 植木理子(ウェストハム/イングランド)
▽監督
ニルス・ニールセン