Yuta Tokuma

なでしこジャパン カナダ女子戦の試合日程・キックオフ時間・中継予定

【サッカー日本女子代表 最新情報】なでしこジャパンがカナダ女子代表と対戦するMS&ADカップ2025のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）は2025年11月29日(土)にMS&ADカップ2025でカナダ女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンのカナダ女子代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。

親善試合
日本 crest
日本
JPN
カナダ crest
カナダ
CAN