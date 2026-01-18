ドーピング違反発覚から1年経過…ムドリクの今：チェルシーFWの避けられない処分と教会に通う日々

ウクライナ代表に合流中の2024年11月、ムドリクは薬物検査で陽性反応を示した。禁止薬物メルドニウムの陽性反応が発覚したのである。この物質は通常、心臓疾患の治療に用いられるが、アスリートの持久力や回復力を高める効果もある。元プロテニスプレイヤーのマリア・シャラポワも2016年に同物質で陽性反応を示し2年間の出場停止処分を受けている（後にスポーツ仲裁裁判所（CAS）への上訴により処分が軽減）。

発覚当時、ムドリクは「イギリスではメルドニウムが入手不可能」と主張したと報じられた。2024年12月、出場停止処分を知った後の声明では「故意に違法物質を摂取したことは一度もない」と述べている。

「本当にショックだ。意図的に禁止物質を使用したことも、規則を破ったこともない。チームと緊密に連携し、この事態が起きた経緯を調査中している」

ムドリクは自身の主張を裏付ける未検証の嘘発見器テストに合格したとされている。しかし数カ月の暫定的な出場停止処分を経て、2025年6月にFAドーピング防止規則違反で正式起訴されると、調査は今も継続している。しかし最悪の場合、フットボール界から4年間追放される可能性も残っているのだ。