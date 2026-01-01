イサク、ギェケレシュら…2025-26シーズン現時点で最も期待外れだったプレミアリーグの新戦力

期待が高ければ移籍金も高くなるが、その期待が満たされるかどうかはケース・バイ・ケースだ。ライアン・シェルキ、タイアニ・ラインデルス、ジャンルイジ・ドンナルンマは、復活したマンチェスター・シティで印象的な活躍を見せ、マルティン・スビメンディとエベレチ・エゼは、アーセナルがプレミアリーグの優勝候補に躍り出る一助となった。また、マンチェスター・ユナイテッドは、実績のあるFWのデュオ、ブライアン・エンベウモとマテウス・クーニャを獲得した後、再び脅威となる存在に徐々になりつつある。

しかし、概して今夏の移籍市場で獲得した選手たちの成功率は低い。高額で獲得した選手の多くが、さまざまな理由により、その価格に見合う活躍ができていないのだ。ケガに悩まされて不運な結果に終わった選手もいれば、新しい環境に馴染めなかったり、イングランドのトップリーグの厳しい要求に適応できなかったりした選手もいる。

批判を黙らせる時間はまだ十分にあるにせよ、今シーズン前半で費用対効果を全く発揮できていないことが特に目立つ選手が10名いる。彼らは「大失敗」のレッテルを貼られないよう、真剣に自己反省する必要があるだろう。

以下、GOALが2025-26シーズンこれまでで最も期待はずれだった移籍選手を検証する。