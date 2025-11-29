おそらく、現在のプレミアリーグは実質「欧州スーパーリーグ」だ。豊富な資金力を武器に各クラブが世界中のスーパースターたちを次々に獲得、どのクラブでも誰もが羨むような選手がプレーしており、毎週のように豪華スターの競演を楽しむことができるリーグである。

そんなプレミアリーグにおいて“最高のMF”はどの選手なのだろうか？ ここではアタッカー気質の10番タイプは外し、中盤の底でチームを支える選手たちにフォーカス。過去2シーズンのパフォーマンスを総合的に評価し、トップ10を紹介する。