アフリカネーションズカップ敗退のエジプト代表、サラーがリヴァプールに即復帰しない理由とは

タンジールでのし烈な試合は、残り12分でサディオ・マネがペナルティエリア外から低いシュートを叩き込み、セネガルに先制点をもたらしたことで決着した。

セネガルは日曜日にラバトで行われる決勝で、開催国モロッコと対戦する。

準決勝進出までに4得点を挙げていたサラーだったが、エジプトのエースはセネガル守備陣に封じ込まれた。この敗戦で、初の大陸制覇への望みは再び絶たれ、同選手はクラブチームへ戻ることになる。