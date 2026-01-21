リヴァプールが守備陣の刷新に動く。トッテナムのファン・デ・フェンに「強烈な関心」

『デイリー・メール』によると、リヴァプールはファン・デ・フェンへの「関心を深めている」という。彼はトッテナムと2029年までの長期契約を結んでいるが、クラブが提示したチーム最高給クラスの新契約オファーを現時点で「拒否」し続けているとされる。

トッテナムは近年、主力選手を安価な移籍金で放出してきた苦い経験があり、現在は「市場価値が高いうちに売却する」という方針への転換を迫られている。ファン・デ・フェンがこのまま契約延長を拒み続ければ、トッテナム側が今夏にも高額な売却に踏み切る可能性がある。

2023年にヴォルフスブルクからトッテナムへ加入したファン・デ・フェンは、初年度からクラブの年間最優秀選手に選出。昨季のヨーロッパリーグ（EL）優勝の立役者でもあり、決勝のマンチェスター・ユナイテッド戦で見せた驚異的なゴールラインクリアランスは今も語り草だ。ファン・ダイクとはオランダ代表で気心の知れた仲でもあり、リヴァプールにとってこれ以上ない「理想の後継者」といえる。