終わらぬイタリアの流浪：4度のワールドカップ優勝を誇るイタリアが道を見失った理由【LEGACY】

ディエゴ・ゴディンのヘディングシュートが、チェーザレ・プランデッリ監督率いるイタリア代表をグループステージで敗退させた2014年ワールドカップ。ブラジルでのあの試合から11年以上が経過した。あの瞬間には、おそらく誰も想像しなかったに違いない。10年以上経った今までずっと、4度の優勝を誇るイタリアがサッカーの最高峰の舞台で残した最後の姿が、あの瞬間であり続けていることを。

この11年間で、アズーリは多くの人が史上最低と見なす境地に達した。2017年にはスウェーデンとのプレーオフの2試合を落とし、59年ぶりにワールドカップ本大会出場を逃したが、驚くべきことに、5年後にはさらに深い奈落へ沈むこととなる。北マケドニアに敗れ、カタールへの道が閉ざされたのだ。

今や、2026年ワールドカップ出場を逃しかねない事態に陥って、再び暗い亡霊が呼び起こされ、3大会連続の欠場という予想が現実味を帯び続けている。皮肉なことに、イタリアサッカー史上最も暗いこの2つの大会の合間にあたる2021年、ロベルト・マンチーニ監督のチームは、1968年以来遠ざかっていたヨーロッパのタイトルを奪還した。開催国イングランドとの劇的な決勝戦でPK戦の末に栄冠を勝ち取ったのである。

それは新たな始まりとなるはずだった。現代のアズーリは再生したはずだったのだ。ところがイタリア代表は、すぐに最も古典的な例外、すなわち規則につきものの例外へと格下げされた。というのも、2023年8月、青天の霹靂のようにマンチーニ監督が突如して退任した後、過去20年間で最高のイタリア人監督のひとりであるルチアーノ・スパレッティでさえ、代表チームを衰退から救い出すことができなかったのだ。