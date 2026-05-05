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Aoi Fujimiya

【2026年5月最新】Netflixで見れるおすすめの恋愛作品は？最新作＆定番名作10選まとめ

【2026年5月最新】Netflixで見れるおすすめの恋愛作品は？最新作＆定番名作10選まとめ

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！
LYP netflix logo

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

初めての方は1カ月分実質無料

『Netflix』では、国内外の話題作からオリジナル作品まで、幅広いジャンルの恋愛作品が見放題で配信されている。純愛ラブストーリーから切ない大人の恋愛、コメディ要素を含んだ作品までラインナップは多彩で、視聴者の好みに合わせて選べる点が特徴だ。

2026年5月も新作ドラマや映画が続々と追加されており、定番の人気作品とあわせて充実したラインナップが揃っている。初めてNetflixを利用する人はもちろん、次に観る作品を探しているユーザーにも最適な環境となっている。

本記事では、Netflixで視聴できるおすすめの恋愛作品を厳選して紹介。最新作から長く愛される名作まで、今チェックしておきたいタイトルをまとめている。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

  • LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

    LYP with NetflixLINEヤフー株式会社

    LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

    初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。

    【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

    1. 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
    2. 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動 (PCの場合はQRコードを読み取り)
    3. お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
    4. Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
    5. 登録完了！

    ※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要

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    すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？

    すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。

    ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。

    「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。

    パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合

    1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
    2. 「プラン詳細を見る」をタップ
    3. 「お好みのプラン」を選ぶ
    4. 手順に沿って会員登録完了
    5. Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

    パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合

    現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

    LINEから登録【iOS】

    1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
    2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
    3. サブスクリプションの編集→全プランをタップ
    4. 登録したいプランを選択して決済
    5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
    6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

    LINEから登録【Android】

    1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
    2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
    3. 変更可能なプランから登録したいプランを選択
    4. 「プランを変更する」をタップ
    5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
    6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

    LINE以外から登録（ウェブ）

    1. 一度「LYPプレミアム」を解約
    2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
    3. 「プラン詳細を見る」をタップ
    4. 「お好みのプラン」を選ぶ
    5. 手順に沿って会員登録完了

    LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

    1. App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
    2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
    3. 「プラン詳細を見る」をタップ
    4. 「お好みのプラン」を選ぶ
    5. 手順に沿って会員登録完了

    ※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
    ※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
    ※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
    ※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

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  • LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

    LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

    LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

    LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

    比較項目広告つきスタンダードスタンダードプレミアム
    月額料金(税込)890円1,590円2,290円
    画質フルHDフルHDUHD 4K + HDR
    同時視聴台数2台2台4台
    ダウンロード台数2台2台6台
    視聴可能作品一部制限あり無制限無制限
    広告表示ありなしなし
    LYPプレミアム特典全特典利用可能
    参考：単体月額(税込)
    Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
    LYPプレミアム単体：650円

    ※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
    ※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
    ※アカウント共有は同居家族のみ対象。

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  • 愛の不時着Netflix

    おすすめ恋愛作品①：『愛の不時着』

    あらすじ
    韓国の財閥令嬢が事故により北朝鮮へ迷い込み、現地の将校と出会うことから物語が展開する。立場も環境も異なる二人が、極秘の状況下で次第に距離を縮めていくラブストーリー。

    おすすめポイント
    南北という特殊な背景を軸に、恋愛だけでなく人間関係や絆を描く構成が魅力。緊張感のある展開とユーモアを織り交ぜた演出により、幅広い層が楽しめる完成度の高い作品となっている。

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  • Our Unwritten SeoulNetflix

    おすすめ恋愛作品②：『未知のソウル』

    あらすじ
    対照的な性格を持つ双子の姉妹が、それぞれの恋愛や家族との関係に向き合いながら人生を歩んでいくストーリー。異なる選択を重ねる中で、葛藤や成長が描かれていく。

    おすすめポイント
    恋愛と家族関係が交差する構成で、登場人物の感情の変化を丁寧に描写。姉妹それぞれの視点が対比的に描かれることで共感しやすく、リアルな人間関係を描いた作品として楽しめる。

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  • When Life Gives You TangerinesNetflix

    おすすめ恋愛作品③：『おつかれさま』

    あらすじ
    歴史の大きな流れに翻弄されながら出会った二人が、困難な状況の中で愛を育んでいくラブストーリー。時代の制約に阻まれながらも、関係を深めていく姿が描かれる。

    おすすめポイント
    時代背景を丁寧に再現した世界観と、感情の機微を描くドラマ性が魅力。運命に翻弄される恋愛と人間関係が重層的に描かれており、歴史ドラマとロマンスの両方を楽しめる作品となっている。

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  • キム秘書はいったい、なぜ？Netflix

    おすすめ恋愛作品④：『キム秘書はいったい、なぜ？』

    あらすじ
    自信家の副会長と長年支えてきた秘書が、退職をきっかけに関係を変化させていくオフィスラブコメディ。仕事上のパートナーだった二人が、次第に新たな距離感を築いていく。

    おすすめポイント
    コミカルな掛け合いとテンポの良い展開が魅力で、軽快に楽しめるラブストーリー。キャラクターの変化や関係性の進展が見どころとなっており、王道の韓国ラブコメとして人気の高い作品となっている。

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  • 社内お見合いNetflix

    おすすめ恋愛作品⑤：『社内お見合い』

    あらすじ
    友人の代役として参加したお見合いの相手が、自社のトップだったことから物語が動き出すラブコメディ。正体を隠したまま関係が進展し、思わぬ展開へと発展していく。

    おすすめポイント
    秘密を抱えた設定による緊張感とコメディ要素がバランスよく融合。テンポの良い展開と軽快なやり取りで気軽に楽しめる、王道の韓国ラブコメとして高い人気を誇る作品となっている。

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  • First loveNetflix

    おすすめ恋愛作品⑥：『First Love 初恋』

    あらすじ
    1990年代に出会った男女が、ある出来事を境に別々の人生を歩むことになる。時を経て再び巡り合った二人が、過去の記憶と向き合いながら関係を見つめ直していく。

    おすすめポイント
    時代ごとの空気感を映し出す映像と、ノスタルジックな演出が印象的。音楽と物語がリンクすることで感情移入しやすく、余韻の残るラブストーリーとして楽しめる作品となっている。

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  • sayonarano tsudukiNetflix

    おすすめ恋愛作品⑦：『さよならのつづき』

    あらすじ
    事故で大切な人を失った女性が、その心臓を受け継いだ男性と出会うことで、新たな人生の転機を迎える。喪失の記憶と向き合いながら、再び愛を受け入れていく過程が描かれる。

    おすすめポイント
    抑えた演出と丁寧な心理描写が際立ち、感情の揺れを静かに伝える構成が魅力。再生と希望をテーマにしたストーリーが、余韻の残る恋愛作品として高い評価を集めている。

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  • マンスリー彼氏Netflix

    おすすめ恋愛作品⑧：『マンスリー彼氏』

    あらすじ
    恋愛に疲れた主人公が、仮想恋愛アプリを通じて理想のパートナーと出会うラブコメディ。デジタル上で始まった関係が、次第に現実の感情や行動にも影響を与えていく。

    おすすめポイント
    理想と現実のズレをテーマに、疑似的な恋愛が本物の感情へと変化していく過程を描く点が魅力。ポップな映像とテンポの良い展開で気軽に楽しめる、現代的な設定のロマンティックコメディとなっている。

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  • 恋の通訳、できますか？Netflix

    おすすめ恋愛作品⑨：『恋の通訳、できますか？』

    あらすじ
    多言語を操る通訳者とトップスターが出会い、仕事を通じて距離を縮めていくロマンティックコメディ。言葉を介したやり取りの中で、次第に互いの本心に触れていく展開が描かれる。

    おすすめポイント
    文化や立場の違いから生まれるすれ違いを軸に、軽快なテンポで進むストーリーが魅力。開放感のあるロケーションと洗練されたビジュアルが作品の雰囲気を高め、気軽に楽しめるラブコメとして仕上がっている。

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  • jimenshi tatchiNetflix

    おすすめ恋愛作品⑩：『キング・ザ・ランド』

    あらすじ
    笑顔を好まない財閥の御曹司と、常に明るい接客を心がけるホテルスタッフが出会い、価値観の違いを抱えながら関係を深めていくラブストーリー。豪華ホテルを舞台に、対照的な二人の距離が徐々に縮まっていく。

    おすすめポイント
    異なる立場や背景を持つ二人が理解し合っていく過程を丁寧に描いた王道ロマンス。華やかなロケーションとロマンティックな演出が作品の魅力を引き立てており、気軽に楽しめる韓国ラブストーリーとして人気を集めている。

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