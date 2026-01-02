メイヌー、ヌワネリ、ザークツィー、マルムシュも？1月に移籍が必要なプレミアリーグ12選手

すでに夏の時点で移籍を要求していた。必ずしも完全移籍を望んでいるわけではないようだが、出場機会を得るために期限付き移籍で新天地を模索していたことは公然の秘密である。

EURO2024決勝にイングランド代表としても出場した20歳MFだが、今季プレミアリーグでは全体のわずか14％未満しかピッチに立っていない。マンチェスター・ユナイテッドが決して波に乗っているわけではないにもかかわらず、である。彼の希望から見るに、この状況を予見していたに違いない。

そして12月中旬、事件が発生。彼の兄が本拠地オールド・トラッフォードで「FREE KOBBIE MAINOO（コビー・マイヌーを解放せよ）」と書かれたTシャツを着用したのだ。これに対し反応するものはいなかったが、クラブ内部で好意的に受け止められたとは考えにくい。

ルベン・アモリムは、メイヌーとの間に問題はないことを強調しつつ、彼が今後数年に渡ってクラブの顔になると話した。「彼には十分な時間がある」とし、「彼はマンチェスター・ユナイテッドの未来だ。それが私の確信だ。ただ、チャンスを待つ必要がある。フットボールでは2日で全てが変わる」と続けている。

それでも出場機会を与えられない現状に、メイヌーが満足するわけはないだろう。才能は間違いなく、キッカケさえあれば再び主役になれる1人だ。それがユナイテッドであれ他のクラブであれ、とにかくピッチに立つことが必要になっている。