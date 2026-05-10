【W杯 日本代表メンバー“ガチ予想”】「長友佑都＆守田英正は選外」安田理大氏が森保監督の選ぶ26名を徹底予想！

▽ボランチ

佐野海舟（マインツ）

田中碧（リーズ）

鎌田大地（クリスタル・パレス）

藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ）

遠藤航（リヴァプール）

▽佐野海舟

「今の日本代表で一番替えがきかない。マインツでのパフォーマンスは素晴らしいですし、『今日は調子が悪いのかな』という試合がまったくない。ボール奪取、カバーエリア、推進力……守備的MFということで、エンゴロ・カンテやモイセス・カイセドに匹敵するレベルだと思っています」

▽藤田譲瑠チマ

「フィジカルが強く、球離れが良い。ボールを持った時の姿勢と顔の位置も良く、縦にパスを刺せます。ザンクト・パウリでは一列前をやりますが、テクニカルなドリブルでチーム全体を押し上げるプレーも見せています。そして彼に関しては、パリ五輪でキャプテンを務めていて、別次元のプレーをしていました。そこで悔しい思いをしましたが、借りを返せるのはワールドカップしかない。この大会を経験してさらにたくましくなって、次の大会ではキャプテンになっていてほしいですね」

▽遠藤航

「今はケガで離脱していますが、ワールドカップを見据えた治療法も選択しました。何と言っても、彼は日本代表のキャプテンです。リヴァプールでも少ない出場時間で全力を出し切る姿勢を見せていますし、周りのお手本になってくれる。ワールドカップのメンバーは、誰もがヨーロッパのクラブでスタメンを張るような選手です。みんなスタメンで出たいはず。そういう選手たちも遠藤選手ならまとめてくれる。1つの方向にチームを向かわせてくれる存在です」

●守田英正は選外に？

「チャンピオンズリーグ・ベスト8に進出したスポルティングCPでポジションを掴み、強豪ベンフィカ戦でも素晴らしいヘディングを決めました。パフォーマンスや戦術理解度は相当高い。ただ、森保さんの中で“何かが違う”ので、3月のイギリス遠征も選ばれなかった。チーム全体のバランスを見て、プレーだけでなくオフ・ザ・ピッチの部分や選手同士の相性を考えた時に、もしかしたら違ったのかもしれないですね。直近の数試合でメンバー外になっているのを考慮すると、ここから選ばれるのは難しいかもしれません」