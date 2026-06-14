6月21日(日)開催のFIFAワールドカップ2026グループF第2節チュニジア代表vs日本代表は、メキシコのヌエボ・レオン州モンテレイにある「エスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）」だ。

日本代表のワールドカップ2戦目となる試合会場のエスタディオ・モンテレイは、今大会のメキシコ3会場のうちの1つで、メキシコ国内リーグ、リーガMXの強豪CFモンテレイの本拠地だ。2015年に開場された同スタジアムは、収容人数5万3000人超を誇る。

今大会、チュニジア代表vs日本代表に加え、グループステージ3試合、ラウンド32の1試合が予定されている。仮に日本代表がグループFを首位通過した場合、グループCの2位とのラウンド32は同スタジアムでの開催差となる。

なお、対戦するチュニジア代表は、グループステージ初戦のスウェーデン代表をエスタディオ・モンテレイでプレーした。