サッカー日本代表は2026年6月21日(日)にFIFAワールドカップ2026グループF第2節でチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジア代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
サッカー日本代表は2026年6月21日(日)にFIFAワールドカップ2026グループF第2節でチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジア代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、現地時間6月20日(土)に開催。キックオフは現地時間午後10時に予定されており、日本との時差は15時間あるため、日本時間6月21日(日)午後1時に試合開始の予定だ。
6月21日(日)開催のFIFAワールドカップ2026グループF第2節チュニジア代表vs日本代表は、メキシコのヌエボ・レオン州モンテレイにある「エスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）」だ。
日本代表のワールドカップ2戦目となる試合会場のエスタディオ・モンテレイは、今大会のメキシコ3会場のうちの1つで、メキシコ国内リーグ、リーガMXの強豪CFモンテレイの本拠地だ。2015年に開場された同スタジアムは、収容人数5万3000人超を誇る。
今大会、チュニジア代表vs日本代表に加え、グループステージ3試合、ラウンド32の1試合が予定されている。仮に日本代表がグループFを首位通過した場合、グループCの2位とのラウンド32は同スタジアムでの開催差となる。
なお、対戦するチュニジア代表は、グループステージ初戦のスウェーデン代表をエスタディオ・モンテレイでプレーした。
FIFAワールドカップ2026グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『日本テレビ系列』とBS「NHK BS」、ネット配信は『DAZN』で生中継・ライブ配信が予定されている。なお、『DAZN』では日本代表戦に限って無料配信となる。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午後1:00
|日本テレビ系列
|地上波
|午後0:40
|NHK BS
|BS
|午後0:00
|BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
|NHK ONE
|ネット
|午後0:00
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)
■基本情報
W杯出場：7回目(3大会連続)
最高成績：グループステージ
FIFAランキング：46位
日本戦成績：6試合1勝0分5敗(3得点8失点)
▼GK
1 アブデルモヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
16 アイメン・ダハメン（CSスファクシアン）
22 サブリ・ベン・ヘッセン（エトワール・サヘル）
▼DF
2 アリ・アブディ（ニース／フランス）
3 モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
4 オマル・レキク（NKマリボル／スロベニア）
5 アデム・アルース（カスムパシャ／トルコ）
6 ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）
20 ヤン・ヴァレリー（ヤング・ボーイズ／スイス）
21 モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
23 モウタズ・ネファティ（ノルシェーピング／スウェーデン）
24 ラエド・シカウイ（USモナスティール）
▼MF
10 ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）
11 イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
12 モルタダ・ベン・ワネス（カスムパシャ／トルコ）
13 ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
15 モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ／スイス）
17 エリース・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
25 アニス・ベン・スリマネ（ノリッジ・シティ／イングランド）
▼FW
7 エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
8 エリアス・サアド（ハノーファー／ドイツ）
9 ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
14 ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
18 ラヤン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ
19 フィラス・シャワト（クラブ・アフリカン）
26 セバスティアン・トゥネクティ（セルティック／スコットランド）
▼監督
サブリ・ラムシ
▼GK
1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）
12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）
23 早川友基 （鹿島アントラーズ）
▼DF
2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）
3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）
4 板倉滉 （アヤックス／オランダ）
5 長友佑都 （FC東京）
16 渡辺剛 （フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
22 冨安健洋 （アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）
▼MF/FW
6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集
7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）
8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）
9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）
10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然 （セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）
14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）
15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）
17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）
18 上田綺世 （フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基 （NECナイメヘン／オランダ）
24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）
▼監督
森保一
※遠藤航は6/12途中離脱。