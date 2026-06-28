6月30日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド32ブラジル代表vs日本代表は、アメリカのテキサス州ヒューストンにある「ヒューストンスタジアム（NRGスタジアム）」だ。

同会場は、サッカー開催時の最大収容人数が70,103人。サッカーの他にもバスケットボール、アメフト、レスリングの試合などが開催されることがあり、NFLのヒューストン・テキサンズの本拠地としても知られる。

ワールドカップ2026においてはグループステージ5試合、ラウンド32の1試合、ラウンド16の1試合を開催。グループでは「ドイツ 7-1 キュラソー」「オランダ 5-1 スウェーデン」「ポルトガル 5-0 ウズベキスタン」の会場となるなど、大量得点の試合が生まれている。