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Brazil Japan Worldcup round 32Getty Images
Tsutomu Maeda

【6月30日】サッカー日本代表 ブラジル戦のキックオフ時間・試合日程・メンバー情報

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ブラジル 対 日本
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【サッカー日本代表 最新情報】FIFAワールドカップ2026ラウンド32のブラジル代表vs日本代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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サッカー日本代表は2026年6月30日(火)にFIFAワールドカップ2026ラウンド32でブラジル代表と対戦する。

本記事では、ブラジル代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。

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