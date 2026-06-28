サッカー日本代表は2026年6月30日(火)にFIFAワールドカップ2026ラウンド32でブラジル代表と対戦する。
本記事では、ブラジル代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
サッカー日本代表は2026年6月30日(火)にFIFAワールドカップ2026ラウンド32でブラジル代表と対戦する。
本記事では、ブラジル代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026ラウンド32のブラジル代表vs日本代表は、現地時間6月29日(月)に開催。キックオフは現地時間正午12:00に予定されており、日本との時差は14時間あるため、日本時間6月30日(火)午前2時に試合開始の予定だ。
グループステージの成績は、日本が1勝2分けでグループF・2位、ブラジルが2勝1分けでグループC・1位となっていた。
6月30日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド32ブラジル代表vs日本代表は、アメリカのテキサス州ヒューストンにある「ヒューストンスタジアム（NRGスタジアム）」だ。
同会場は、サッカー開催時の最大収容人数が70,103人。サッカーの他にもバスケットボール、アメフト、レスリングの試合などが開催されることがあり、NFLのヒューストン・テキサンズの本拠地としても知られる。
ワールドカップ2026においてはグループステージ5試合、ラウンド32の1試合、ラウンド16の1試合を開催。グループでは「ドイツ 7-1 キュラソー」「オランダ 5-1 スウェーデン」「ポルトガル 5-0 ウズベキスタン」の会場となるなど、大量得点の試合が生まれている。
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
■基本情報
W杯出場：23回目(23大会連続)
最高成績：優勝(1958、1962、1970、1994、2002)
FIFAランキング：5位
日本戦成績：14試合11勝2分1敗(37得点8失点)
▼GK
1 アリソン（リヴァプール）
12 ウェヴェルトン（グレミオ）
23 エデルソン（フェネルバフチェ）
▼DF
3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
4 マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
13 ダニーロ（フラメンゴ）
14 ブレーメル（ユヴェントス）
15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
16 ドウグラス・サントス（ゼニト）
24 イバニェス（アル・アハリ）
▼MF
2 エデルソン（アタランタ）
5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
17 ファビーニョ（アル・イテハド）
18 ダニーロ（ボタフォゴ）
20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
▼FW
7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
10 ネイマール（サントス）
11 ハフィーニャ（バルセロナ）
19 エンドリッキ（リヨン）
21 ルイス・エンヒキ（ゼニト）
22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）
25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
26 ハイアン（ボーンマス）
▼監督
カルロ・アンチェロッティ
※所属クラブは2026年5月18日時点
※DFウェズレイが負傷欠場。 MFエデルソンを追加招集(6/7)
▼GK
1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）
12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）
23 早川友基 （鹿島アントラーズ）
▼DF
2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）
3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）
4 板倉滉 （アヤックス／オランダ）
5 長友佑都 （FC東京）
16 渡辺剛 （フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
22 冨安健洋 （アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）
▼MF/FW
6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集
7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）
8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）
9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）
10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然 （セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）
14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）
15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）
17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）
18 上田綺世 （フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基 （NECナイメヘン／オランダ）
24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）
▼監督
森保一
※遠藤航は6/12途中離脱、町野修斗を追加招集。