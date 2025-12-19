ロベルト・カルロス：二度と現れない史上最高のサイドバック【GOAL's Hall of Fame】

急性のノスタルジアか、うんざりするレトリックか。呼び方はどうあれ、過去の偉大なチャンピオンやレジェンドには、少なくともその特徴的な面において、その後何年にもわたり、いわゆる後継者が現れてきた。

「新たな○○」という比較が氾濫するのを我々は目にしてきた。こうした比較が的確であったことも時にはあったが、大抵は的外れだ。実際、特定の選手たちには比較対象すら存在しない。そう考えると、「新たなロベルト・カルロス」という言葉を耳にしたことがあるだろうか。おそらくあるまい。なぜなら、この天才的なブラジル代表選手に近づくことすらできた選手は、これまでひとりもいなかったからだ。そして実際のところ、今後も現れることはないだろう。

ロベルト・カルロスは唯一無二の存在だ。その比類なき才能は再現不可能である。「100年に1人」という言葉さえ、ロベルト・カルロスの場合は控えめな表現に思える。技術だけでなく、その肉体美においてもそうだ。身長168センチ、体重70キロのロベルト・カルロスは、超自然的な爆発力を秘めた小型のポケットロケットだった。驚異的な筋力――彼の大腿四頭筋の周径は66cmと68cmだった――とともに、100メートルを11秒未満で走破するスピードも兼ね備えていた。速すぎる。

まさに神からの贈り物だ。当時、比較可能なトレーニング機器は存在せず、世界的なビッグクラブでさえ、複数の専任のフィットネスコーチや現代のような最先端施設をもっていなかったことを忘れてはならない。それにもかかわらず、彼は1シーズン70試合をケガも不満もなく戦い抜いた。驚異的である。