チェルシーがさらに監督を解任、グアルディオラがマンチェスター・シティを去る…GOALグローバル版のプレミアリーグ後半戦大胆予想7つ

リヴァプールのアルネ・スロット監督が近いうちに解任されると本気で考える者はいない。何しろこのオランダ出身監督はわずか半年前にプレミアリーグの優勝トロフィーを掲げたばかりなのだ。加えて、チームは史上最悪の低迷期から脱却した後、全公式戦8試合で無敗を記録。これによりチャンピオンズリーグ出場圏内に返り咲いた。

しかしながら、過去5週間、リヴァプールが再び正しい方向に向かっていることを示す兆候は一切見られない。スロット監督は低迷を食い止めたかもしれないが、進歩の兆しは皆無だ。率直に言えば、選手たちが完全にアイデアを欠いているように見えるため、我々にはもはや全体としてのプランが何なのか、確信できなくなっている。これは驚くべき事態であり、監督への評価を著しく損なうものだ。

スロット監督とスタッフは同じことを繰り返し行い、同じことを言い続けているのに、なぜか異なる結果を期待している。したがって、リヴァプールが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できると予想するのは、以下の2つの要因が揃っているが故である。1つ、イングランドが今年もほぼ確実に追加枠を獲得しそうなこと、2つ、トップ5入りを争うライバルチームがリヴァプールよりも深刻な問題を抱えていること。

しかしながら、我々はシーズン後半に向けて、リヴァプールは無冠に終わるだろうと予想しており、スロット監督とその戦術への批判はさらに激化するだろう。リヴァプールは再び勝ち点を積み重ねてはいるものの、そのパフォーマンスは依然としてアンフィールドを腐らせている。