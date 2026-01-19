レアル・マドリーvsモナコの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節
レアル・マドリーvsモナコ｜見どころ
キックオフ：2026年1月21日(水)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でレアル・マドリーと南野拓実所属のモナコが対戦する。
史上最多の欧州制覇を誇るレアル・マドリーは、今季CLでリヴァプールに敗れ、さらに前節にはマンチェスター・シティに敗れて2敗目を喫したが、ラウンド16進出圏内の7位をキープ。一時期の不調から復調するチームだったが、年始のスーパーカップ決勝で敗れた翌日に指揮官アロンソを解任。後任に就いたアルベロアの下でモナコとの一戦を迎える。2部チームに敗れて心配な新体制のスタートとなったチームは、低迷するモナコを圧倒するパフォーマンスを見せられるか。古巣対決となるエンバペを中心に相手ゴールに迫り、確実に勝利をものにしたい。
対するモナコは、非常に心配な状態。10月に指揮官交代に動いたものの、低迷が続いて直近のリーグ戦8試合で1勝のみで、現在4連敗中。一方で、CLでは開幕節で敗れたものの、前節にガラタサライに勝利して5戦無敗とした。今節は敵地でのレアル・マドリー戦。南野やサリスら多くの負傷者を抱えるチームは調子を大きく落とす中で敵地での一戦を迎える。一方的な展開になると予想される中、守備陣がどれだけ踏ん張れるかがカギを握りそうだ。プレーオフ進出のためにもマンチェスター・C戦で見せたような粘りのプレーをして勝ち点奪取を目指す。
レアル・マドリー｜予想スタメン
■GK
クルトワ
■DF
バルベルデ、アセンシオ、ハイセン、ガルシア
■MF
カマヴィンガ、チュアメニ、ベリンガム
■FW
ギュレル、エンバペ、ヴィニシウス
■監督
アルベロア
累積リーチ：なし
出場停止選手：カレーラス
出場が不透明な選手：ディアス
負傷選手情報：メンディ、ミリトン、アレクサンダー＝アーノルド、リュディガー、ルニン、ロドリゴ
モナコ｜予想スタメン
■GK
ケーン
■DF
ヴァンデルソン、ケーラー、ダイアー、エンリケ
■MF
アクリウシェ、テゼ、ザカリア、ゴロヴィン
■FW
バログン、ビエレス
■監督
ポコニョーリ
累積リーチ：サリス、ゴロヴィン
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：バログン、ディアッタ、カマラ
負傷選手情報：フラデツキー、サリス、南野、ポグバ、マウィッサ、カブラルロドリ、コヴァチッチ
レアル・マドリーvsモナコ｜注目選手
■レアル・マドリー | キリアン・エンバペ
レアル・マドリーの注目は古巣対決となるエンバペ。10代の時にモナコでセンセーショナルな活躍を見せた同選手は、パリ・サンジェルマン（PSG）を経て、昨季からレアル・マドリーでプレー。今季はここまで公式戦30得点を記録している。
膝の状態が心配されたエンバペだが、週末の一戦にフル出場して1得点を挙げるなど、問題なくモナコ戦に臨めそうだ。PSG時代に直接対決14戦11得点と得意とする相手から再び得点を奪い、チームを勝利に導けるか。負傷者を抱える相手にとって大きな脅威になることは間違いない。
■モナコ | アンス・ファティ
対するモナコの注目選手はファティ。若くしてバルセロナで大活躍した同選手だが、負傷の影響などでキャリアは急降下して、今夏にモナコに新天地を求めた。すると、負傷離脱を経験するも、ここまで公式戦6得点を挙げる復調を見せている。
週末のロリアン戦では約1カ月半ぶりに復帰して、早速1得点を挙げるなどファティは調子を上げている。古巣バルセロナの宿敵レアル・マドリーの本拠地に乗り込む一戦へのモチベーションは高い。ただし、ベルナベウでは結果を残せておらず、この試合で得点と言う形で克服できるか。
レアル・マドリーvsモナコ｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
チャンピオンズリーグ関連情報