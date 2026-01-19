キックオフ：2026年1月21日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でレアル・マドリーと南野拓実所属のモナコが対戦する。

史上最多の欧州制覇を誇るレアル・マドリーは、今季CLでリヴァプールに敗れ、さらに前節にはマンチェスター・シティに敗れて2敗目を喫したが、ラウンド16進出圏内の7位をキープ。一時期の不調から復調するチームだったが、年始のスーパーカップ決勝で敗れた翌日に指揮官アロンソを解任。後任に就いたアルベロアの下でモナコとの一戦を迎える。2部チームに敗れて心配な新体制のスタートとなったチームは、低迷するモナコを圧倒するパフォーマンスを見せられるか。古巣対決となるエンバペを中心に相手ゴールに迫り、確実に勝利をものにしたい。

対するモナコは、非常に心配な状態。10月に指揮官交代に動いたものの、低迷が続いて直近のリーグ戦8試合で1勝のみで、現在4連敗中。一方で、CLでは開幕節で敗れたものの、前節にガラタサライに勝利して5戦無敗とした。今節は敵地でのレアル・マドリー戦。南野やサリスら多くの負傷者を抱えるチームは調子を大きく落とす中で敵地での一戦を迎える。一方的な展開になると予想される中、守備陣がどれだけ踏ん張れるかがカギを握りそうだ。プレーオフ進出のためにもマンチェスター・C戦で見せたような粘りのプレーをして勝ち点奪取を目指す。