キックオフ：2026年3月12日(木)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）と世界王者チェルシーによる2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグが開催される。

昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGだが、今季もリーグフェーズでトップ8入りを逃し、再びプレーオフへ。プレーオフではモナコ相手に2試合合計5-4で勝利して辛くもラウンド16にたどり着いた。しかし、チーム状態は現在下降気味。先週末にはホームでモナコに1-3で完敗し、指揮官エンリケも「CLを迎えるベストなタイミングではない」と認めていた。ファーストレグのチェルシーをホームに迎える一戦で、PSGは本来の姿を取り戻せるか。昨夏のクラブワールドカップ決勝で完敗を喫したリベンジに燃える。

対するチェルシーは、クラブワールドカップを制した勢いそのままに、CLリーグフェーズで6位フィニッシュを決めてラウンド16進出。一時の低迷を経験したものの、指揮官交代を経て再び安定感を取り戻しており、公式戦2連勝中でPSGとの大一番を迎える。しかし、今季CLでのアウェーゲームではわずかに1勝（1分け2敗）とやや苦手。さらに、PSG相手にCLでは直近の5試合で未勝利と相性は良くはない。それでも、昨夏の大一番で3-0の完勝を収めたことが自信となり、再び勝利してアドバンテージを手にできるか。