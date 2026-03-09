パリ・サンジェルマンvsチェルシーの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16 1stレグ
パリ・サンジェルマンvsチェルシー｜見どころ
キックオフ：2026年3月12日(木)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）と世界王者チェルシーによる2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグが開催される。
昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGだが、今季もリーグフェーズでトップ8入りを逃し、再びプレーオフへ。プレーオフではモナコ相手に2試合合計5-4で勝利して辛くもラウンド16にたどり着いた。しかし、チーム状態は現在下降気味。先週末にはホームでモナコに1-3で完敗し、指揮官エンリケも「CLを迎えるベストなタイミングではない」と認めていた。ファーストレグのチェルシーをホームに迎える一戦で、PSGは本来の姿を取り戻せるか。昨夏のクラブワールドカップ決勝で完敗を喫したリベンジに燃える。
対するチェルシーは、クラブワールドカップを制した勢いそのままに、CLリーグフェーズで6位フィニッシュを決めてラウンド16進出。一時の低迷を経験したものの、指揮官交代を経て再び安定感を取り戻しており、公式戦2連勝中でPSGとの大一番を迎える。しかし、今季CLでのアウェーゲームではわずかに1勝（1分け2敗）とやや苦手。さらに、PSG相手にCLでは直近の5試合で未勝利と相性は良くはない。それでも、昨夏の大一番で3-0の完勝を収めたことが自信となり、再び勝利してアドバンテージを手にできるか。
パリ・サンジェルマン｜予想スタメン
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ザイール＝エメリ、ヴィニーニャ、ネヴェス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：メンデス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：マユル
負傷選手情報：エンジャントゥ、ルイス
チェルシー｜予想スタメン
■GK
ヨルゲンセン
■DF
ギュスト、フォファナ、チャロバー、ククレジャ
■MF
カイセド、ジェームズ、フェルナンデス
■FW
パルマー、ペドロ、ガルナチョ
■監督
ロシニアー
累積リーチ：フェルナンデス、サントス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ギッテンス、エステヴァン
負傷選手情報：コルウィル
パリ・サンジェルマンvsチェルシー｜注目選手
■パリ・サンジェルマン | ヴィティーニャ
PSGの注目はヴィティーニャ。ウォルヴァーハンプトンから2022年に加入した同選手は、チームの絶対的な主力として昨季のトレブル達成に大きく貢献。昨年のバロンドール3位と、現在世界最高のミッドフィールダーの1人と評価されている。
今季も中盤の底でチームを支えるヴィニーニャは指揮官エンリケにとって替えの利かない存在。チェルシーとの一戦では、中盤の主導権争いが試合結果を左右すると予想される中、同選手がしっかりと攻守をつなぐ役割を務め、どれだけのインパクトを残せるか注目だ。
■チェルシー | ジョアン・ペドロ
チェルシーの注目は現在絶好調のストライカー、ペドロ。昨夏にブライトンから加入した同選手は、ストライカーとしての定位置を確保し、今季ここまで公式戦18得点を記録。中でも、年明けからは11得点5アシストと調子を上げている。
ペドロは昨夏のクラブワールドカップ決勝でPSGと対戦した際にも1得点を挙げたりと、結果を残した。チェルシーとの再戦となるこの一戦でも、パルマーらとともに相手守備陣の脅威となり、ゴール前での好調を維持してチームにアドバンテージをもたらすことができるか。
パリ・サンジェルマンvsチェルシー｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
