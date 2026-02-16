モナコvsパリ・サンジェルマンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグ
- Getty Images
モナコvsパリ・サンジェルマン｜見どころ
キックオフ：2026年2月18日(水)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズプレーオフファーストレグでモナコと王者パリ・サンジェルマン（PSG）によるフランス勢対決が実現する。
今季のモナコは厳しい戦いが続く。10月に指揮官交代に踏み切ったが、チーム状態は芳しくなく、南野やサリスら主力が長期離脱中だ。それでも、年明けから徐々にではあるが調子を上げ、21位で辛うじてリーグフェーズ突破を決めたチームは、ノックアウトフェーズプレーオフで王者PSGと激突する。チーム力の差から厳しい戦いが予想されるモナコだが、11月にホームで直接対決を制したことは自信になるはずだ。昨季涙をのんだノックアウトフェーズプレーオフを突破してラウンド16に進むためにもホームでの初戦でアドバンテージをつかみたい。
昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは今季、やや安定感に欠ける。リーグ戦で首位に立つものの、先週末にレンヌに1-3の完敗を喫しており、CLではリーグフェーズ最終節にニューカッスルとドローで終わってトップ8から後退した。昨季に続き今季もノックアウトフェーズプレーオフに回ったPSGは、再びフランス勢との対戦に。モナコ相手に11月に不覚をとったものの、直接対決で直近6試合4勝1分け1敗と相性は良い。デンベレやドゥエら擁する自慢の攻撃陣とともに敵地でのファーストレグで相手を圧倒できるか。昨季同様にこのラウンドで勢いをつけたい。
- Getty Images
モナコ｜予想スタメン
■GK
ケーン
■DF
ヴァンデルソン、ケーラー、ファエス、エンリケ
■MF
ザカリア、カマラ、アクリウシェ、ゴロヴィン、アディングラ
■FW
バログン
■監督
ポコニョーリ
累積リーチ：カマラ、ゴロヴィン、ケーラー
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：マウィッサ
負傷選手情報：フラデツキー、ダイアー、ワッタラ、カブラル
- Getty Images
パリ・サンジェルマン｜予想スタメン
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ザイール＝エメリ、ヴィニーニャ、ネヴェス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：メンデス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ルイス
負傷選手情報：なし
- Getty Images
モナコvsパリ・サンジェルマン｜注目選手
■モナコ | シモン・アディングラ
モナコの注目はアディングラ。ブライトンで注目を集め、昨夏にサンダーランドに加入した同選手だが、出番に恵まれず、今冬にモナコに移籍。すると、多くの負傷者を抱えるチームの中で早々に定位置をつかみ、先週末のナント戦では2得点を挙げる活躍を残した。
PSG戦のピッチに立つことになればアディングラにとって初のCLの舞台に。それでも、同選手は2年前のAFCON決勝でも輝きを放ったりと大舞台で戦える力があることを実証済みだ。ハキミとのマッチアップが予想される中、ゴロヴィンとの連携から得点を奪い、チームを勝利に導けるか。
■パリ・サンジェルマン | ウスマヌ・デンベレ
PSGの注目はデンベレ。バルセロナで燻っていた才能をついに開花させた同選手は、キャリア最高となる2025年を過ごしてバロンドールに輝いた。今季は負傷を抱えたりと、思うような結果を残せてはいないが、年明けだけで7得点3アシストと復調を見せる。
デンベレはCLノックアウトフェーズプレーオフで対戦するモナコと相性抜群。9試合を戦って7得点3アシストを記録しており、昨季に至っては3戦5得点の大活躍を見せた。チーム状態がやや心配される中、前線を牽引して敵地での初戦でチームにアドバンテージをもたらせるか。
- WOWOW
モナコvsパリ・サンジェルマン｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。
- Getty
