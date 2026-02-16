キックオフ：2026年2月18日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズプレーオフファーストレグでモナコと王者パリ・サンジェルマン（PSG）によるフランス勢対決が実現する。

今季のモナコは厳しい戦いが続く。10月に指揮官交代に踏み切ったが、チーム状態は芳しくなく、南野やサリスら主力が長期離脱中だ。それでも、年明けから徐々にではあるが調子を上げ、21位で辛うじてリーグフェーズ突破を決めたチームは、ノックアウトフェーズプレーオフで王者PSGと激突する。チーム力の差から厳しい戦いが予想されるモナコだが、11月にホームで直接対決を制したことは自信になるはずだ。昨季涙をのんだノックアウトフェーズプレーオフを突破してラウンド16に進むためにもホームでの初戦でアドバンテージをつかみたい。

昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは今季、やや安定感に欠ける。リーグ戦で首位に立つものの、先週末にレンヌに1-3の完敗を喫しており、CLではリーグフェーズ最終節にニューカッスルとドローで終わってトップ8から後退した。昨季に続き今季もノックアウトフェーズプレーオフに回ったPSGは、再びフランス勢との対戦に。モナコ相手に11月に不覚をとったものの、直接対決で直近6試合4勝1分け1敗と相性は良い。デンベレやドゥエら擁する自慢の攻撃陣とともに敵地でのファーストレグで相手を圧倒できるか。昨季同様にこのラウンドで勢いをつけたい。