Yuta Tokuma

インテルvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節

1月21日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、インテルとアーセナルによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    インテルvsアーセナル｜見どころ

    キックオフ：2026年1月21日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節で昨季ファイナリストのインテルがホームに昨季ベスト4のアーセナルを迎える大一番だ。

    昨季CLで大躍進を見せて2年ぶりの決勝進出を果たすも、決勝でパリ・サンジェルマンに完敗して15年ぶりの頂点には届かなかったインテルは、今季もここまでリーグフェーズ6位に位置するなど安定した戦いを見せる。しかし、CLではアトレティコとリヴァプールに敗れて現在2連敗中だ。それでも、CL2位の失点数を誇る守備陣とともに、この1カ月余りで公式戦無敗を維持しており、勢いそのままにアーセナルを迎えたい。昨季ホームで1-0で勝利した相手から再び白星を獲得してトップ8フィニッシュを確実にしたいところだ。

    対するアーセナルは、近年好調で昨季は16年ぶりのベスト4進出を果たした。今季もその調子を維持しており、ここまでリーグフェーズ無敗の首位、さらにプレミアリーグでも首位に立ち、4つのタイトルを狙える状況だ。CLでわずかに1失点と好調の守備陣とともに躍進を続けるチームは、今節にサン・シーロに乗り込む。昨季の直接対決で敗れはしたものの、23年前にはこの地で5-1の大勝を経験した。安定した守備陣同士による拮抗した展開が予想される中、チャンスをものにしてリーグフェーズ7連勝を記録できるか。

    インテル｜予想スタメン

    ■GK
    ゾマー

    ■DF
    アカンジ、アチェルビ、バストーニ

    ■MF
    エンリケ、バレッラ、ジエリンスキ、ムヒタリアン、ディマルコ

    ■FW
    テュラム、マルティネス

    ■監督
    キヴ

    累積リーチ：マルティネス、ムヒタリアン
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ダルミアン、ダンフリース、パラシオ 

    アーセナル｜予想スタメン

    ■GK
    ラヤ

    ■DF
    ホワイト、サリバ、ガブリエウ、ティンバー

    ■MF
    ウーデゴール、スビメンディ、ライス

    ■FW
    サカ、メリーノ、トロサール

    ■監督
    アルテタ

    累積リーチ：ライス、メリーノ、ノアゴール
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：インカピエ
    負傷選手情報：ダウマン、カラフィオーリ

    インテルvsアーセナル｜注目選手

    ■インテル | ラウタロ・マルティネス

    インテルの注目はマルティネス。主将として、さらにチームの得点源としてチームを牽引する同選手は、今シーズン公式戦15得点を記録しており、週末のウディネーゼ戦では4試合ぶりの得点をマークして勝利に貢献した。

    今季もチームトップの得点数を記録するマルティネスだが、同選手が無得点の試合での勝率は極点に低く、チームが勝ち点を落としたいずれの試合でも同選手は得点に絡めていない。攻撃のカギを握るマルティネスの出来がチームの結果を左右しており、アーセナルを撃破するためにも、同選手の活躍が必要だ。

    ■アーセナル | デクラン・ライス

    対するアーセナルの注目はライスだ。クラブ史上最高額で加入して以降、チームの中盤の主力として活躍する同選手は、今季もチームのカギを握る。公式戦30試合に出場して、4得点8アシストを記録するなど替えの利かない存在だ。

    インテル戦では両チームの守備陣が好調なことから1点が大きな意味を持つ中、攻守をつなげる役割を担うライスが、両エンドでどれだけのインパクトを残せるか。また、セットプレーのキッカーを務める同選手は、チャンスメイクに加え、直接フリーキックからゴールを狙えることも可能だ。

    インテルvsアーセナル｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

