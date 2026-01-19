キックオフ：2026年1月21日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節で昨季ファイナリストのインテルがホームに昨季ベスト4のアーセナルを迎える大一番だ。

昨季CLで大躍進を見せて2年ぶりの決勝進出を果たすも、決勝でパリ・サンジェルマンに完敗して15年ぶりの頂点には届かなかったインテルは、今季もここまでリーグフェーズ6位に位置するなど安定した戦いを見せる。しかし、CLではアトレティコとリヴァプールに敗れて現在2連敗中だ。それでも、CL2位の失点数を誇る守備陣とともに、この1カ月余りで公式戦無敗を維持しており、勢いそのままにアーセナルを迎えたい。昨季ホームで1-0で勝利した相手から再び白星を獲得してトップ8フィニッシュを確実にしたいところだ。

対するアーセナルは、近年好調で昨季は16年ぶりのベスト4進出を果たした。今季もその調子を維持しており、ここまでリーグフェーズ無敗の首位、さらにプレミアリーグでも首位に立ち、4つのタイトルを狙える状況だ。CLでわずかに1失点と好調の守備陣とともに躍進を続けるチームは、今節にサン・シーロに乗り込む。昨季の直接対決で敗れはしたものの、23年前にはこの地で5-1の大勝を経験した。安定した守備陣同士による拮抗した展開が予想される中、チャンスをものにしてリーグフェーズ7連勝を記録できるか。