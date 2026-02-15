キックオフ：2026年2月18日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズプレーオフファーストレグで再びベンフィカとレアル・マドリーが激突する。

今季序盤から不安定な戦いの続くベンフィカだが、モウリーニョの復帰により復調。CLリーグフェーズでは厳しい組み合わせになったが、最終節でレアル・マドリー相手にGKトルビンの劇的な得点で勝利してノックアウトフェーズプレーオフに滑り込んだ。そしてラウンド16を懸けてチームは再びレアル・マドリーと対戦する。この試合でも相手に主導権を握られて劣勢に立たされる可能性が高いが、再び素早いトランジションから相手を苦しめることができるか。リベンジに燃えるレアル・マドリーに再び一泡吹かせられるか注目だ。

対するレアル・マドリーは今季も波に乗り切れない。1月にアロンソを解任してアルベロアが就任したが、リーグフェーズ最終節で敵地でベンフィカに2-4で敗れてトップ8から転落した。再びノックアウトフェーズプレーオフに回ることの決まったレアル・マドリーはベンフィカとの再戦に。リーグフェーズとは異なり負けの許されないノックアウトフェーズで再び4失点を喫するようなら敗退は避けられない。アルベロアの下でまずはしっかりと守備陣の安定感を取り戻し、エンバペを中心に攻撃陣が躍動して初戦でアドバンテージを掴めるか。