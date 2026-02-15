Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
benfica real madridGetty Images
Yuta Tokuma

ベンフィカvsレアル・マドリーの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグ

2月18日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグ、ベンフィカとレアル・マドリーによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

お得な決勝トーナメントパスを販売中！

WOWOW

WOWOW「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス

2026年2月28日まで限定で販売中！

月々かなりお得に視聴可能

WOWOWオンデマンド

CL・EL 2025-26決勝Tパス

今すぐチェック
  • benfica real madridGetty Images

    ベンフィカvsレアル・マドリー｜見どころ

    キックオフ：2026年2月18日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズプレーオフファーストレグで再びベンフィカとレアル・マドリーが激突する。

    今季序盤から不安定な戦いの続くベンフィカだが、モウリーニョの復帰により復調。CLリーグフェーズでは厳しい組み合わせになったが、最終節でレアル・マドリー相手にGKトルビンの劇的な得点で勝利してノックアウトフェーズプレーオフに滑り込んだ。そしてラウンド16を懸けてチームは再びレアル・マドリーと対戦する。この試合でも相手に主導権を握られて劣勢に立たされる可能性が高いが、再び素早いトランジションから相手を苦しめることができるか。リベンジに燃えるレアル・マドリーに再び一泡吹かせられるか注目だ。

    対するレアル・マドリーは今季も波に乗り切れない。1月にアロンソを解任してアルベロアが就任したが、リーグフェーズ最終節で敵地でベンフィカに2-4で敗れてトップ8から転落した。再びノックアウトフェーズプレーオフに回ることの決まったレアル・マドリーはベンフィカとの再戦に。リーグフェーズとは異なり負けの許されないノックアウトフェーズで再び4失点を喫するようなら敗退は避けられない。アルベロアの下でまずはしっかりと守備陣の安定感を取り戻し、エンバペを中心に攻撃陣が躍動して初戦でアドバンテージを掴めるか。

    【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

    • 広告
  • benfica Getty Images

    ベンフィカ｜予想スタメン

    ■GK
    トルビン

    ■DF
    アラウージョ、A.シウヴァ、オタメンディ、ダール

    ■MF
    バレネチェア、バレイロ、プレスティアーニ、R.シウバ、シェルデルップ

    ■FW
    パヴリディス

    ■監督
    モウリーニョ

    累積リーチ：ダール、オタメンディ、ルケバキオ
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：バー、リオス

    【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

  • real madridGetty Images

    レアル・マドリー｜予想スタメン

    ■GK
    クルトワ

    ■DF
    アレクサンダー＝アーノルド、ハイセン、リュディガー、カレーラス

    ■MF
    チュアメニ、バルベルデ、カマヴィンガ、ギュレル

    ■FW
    エンバペ、ヴィニシウス

    ■監督
    アルベロア

    累積リーチ：ベリンガム、カレーラス、ミリトン、チュアメニ
    出場停止選手：ロドリゴ、アセンシオ
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ミリトン、ベリンガム

    【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

  • benfica real madridGetty Images

    ベンフィカvsレアル・マドリー｜注目選手

    ■ベンフィカ | アナトリー・トルビン

    ベンフィカの注目は守護神のトルビン。2023年からチームでプレーするウクライナ代表GKは、今シーズンも正GKとしてプレーして公式戦36試合に出場。CLリーグフェーズ最終節レアル・マドリー戦では1点が必要な場面でヘディングから得点を挙げる活躍を残した。

    今回のレアル・マドリー戦でもトルビンが守備陣で重要な役割を担うことが期待される。リベンジに燃える相手攻撃陣の猛攻にどこまで耐えられるか。前回勝利の立役者がこの試合でも好パフォーマンスを見せられるか注目だ。

    ■レアル・マドリー | キリアン・エンバペ

    レアル・マドリーの注目はストライカーのエンバペ。昨季に加入した同選手は、1年目から欧州ゴールデンシューを獲得するなど大活躍。今季はさらにハイペースで得点を量産しており、ここまで公式戦31試合で38得点を記録する。

    CLリーグフェーズだけで13得点を挙げ、直近の6試合連続得点中とエンバペはまさにアンストッパブル。前回のベンフィカ戦でも2得点を挙げており、この試合でも攻撃陣を牽引できるか。敵地での初戦できっちりとチャンスをものにしてチームを勝利に導きたい。

    【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

  • wowow tournament pass 2025-26WOWOW

    ベンフィカvsレアル・マドリー｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

    【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

    サービス料金(税込)配信内容
    【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
    (販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)    		7,480円
    [2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]    		・CL決勝トーナメント全試合
    ・EL決勝トーナメント全試合
    ・ECL決勝トーナメント注目試合
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

    【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

チャンピオンズ リーグ
ベンフィカ crest
ベンフィカ
BEN
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
0