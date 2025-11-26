キックオフ：2025年11月27日(木)5:00

放送・配信：WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でアトレティコ・マドリーとインテルが激突する。

スペインの強豪アトレティコ・マドリーは、今季CLでリヴァプールとアーセナルに敗れてここまで2勝2敗の17位と調子が上がらない。それでも、国内では5連勝を含む直近12試合で無敗と安定感を維持している。中でも、守備陣が安定感を取り戻しており、直近公式戦5試合で2失点のみだ。今節の相手インテルも守備陣が安定しており、締まった試合になることが予想される中、チャンスを確実にものにできるかがカギを握りる。2季前のラウンド16で倒した相手から本拠地で再び勝利を挙げられるか注目だ。

対するのは昨季ファイナリストのインテル。キヴ新体制になった今季もCLで安定した守備を披露して開幕4連勝を飾り、わずかに1失点を記録したのみ。しかし、対照的にイタリア国内ではなかなか波に乗れず、自慢の堅守も影を潜め、週末にはミラノダービーを落とした。そんなインテルは今節にアトレティコ・マドリーの本拠地に乗り込む。通算対戦成績は五分五分だが、2季前には同スタジアムでPKの末に敗退が決まった因縁の相手だ。自慢の守備陣とともに敵地で盤石な戦いを見せてCL開幕5連勝を目指す。