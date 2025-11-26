このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
GOAL

アトレティコ・マドリーvsインテルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節

11月27日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、アトレティコ・マドリーとインテルによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    アトレティコ・マドリーvsインテル｜見どころ

    キックオフ：2025年11月27日(木)5:00
    放送・配信：WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でアトレティコ・マドリーとインテルが激突する。

    スペインの強豪アトレティコ・マドリーは、今季CLでリヴァプールとアーセナルに敗れてここまで2勝2敗の17位と調子が上がらない。それでも、国内では5連勝を含む直近12試合で無敗と安定感を維持している。中でも、守備陣が安定感を取り戻しており、直近公式戦5試合で2失点のみだ。今節の相手インテルも守備陣が安定しており、締まった試合になることが予想される中、チャンスを確実にものにできるかがカギを握りる。2季前のラウンド16で倒した相手から本拠地で再び勝利を挙げられるか注目だ。

    対するのは昨季ファイナリストのインテル。キヴ新体制になった今季もCLで安定した守備を披露して開幕4連勝を飾り、わずかに1失点を記録したのみ。しかし、対照的にイタリア国内ではなかなか波に乗れず、自慢の堅守も影を潜め、週末にはミラノダービーを落とした。そんなインテルは今節にアトレティコ・マドリーの本拠地に乗り込む。通算対戦成績は五分五分だが、2季前には同スタジアムでPKの末に敗退が決まった因縁の相手だ。自慢の守備陣とともに敵地で盤石な戦いを見せてCL開幕5連勝を目指す。

    アトレティコ・マドリー｜予想スタメン

    ■GK
    ムッソ

    ■DF
    モリーナ、ヒメネス、ハンツコ、ルッジェーリ

    ■MF
    シメオネ、バリオス、コケ、ゴンサレス

    ■FW
    セルロース、アルバレス

    ■監督
    シメオネ

    累積リーチ：ル・ノルマン、ラングレ
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ジョレンテ、オブラク
    負傷選手情報：ル・ノルマン

    インテル｜予想スタメン

    ■GK
    ゾマー

    ■DF
    アカンジ、アチェルビ、バストーニ

    ■MF
    ディマルコ、ジエリンスキ、チャルハノール、バレッラ、アウグスト

    ■FW
    マルティネス、テュラム

    ■監督
    キヴ

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ダルミアン、ダンフリース、ムヒタリアン

    アトレティコ・マドリーvsインテル｜注目選手

    ■アトレティコ・マドリー | フリアン・アルバレス

    アトレティコ・マドリーの注目はアルバレス。マンチェスター・シティでCL制覇を経験した同選手は、2季前にアトレティコ・マドリーに加入。移籍1年目から公式戦29得点を挙げた同選手は、今季もここまで公式戦9得点を記録する。

    指揮官シメオネが全幅の信頼を置くストライカーのアルバレスを中心にアトレティコ・マドリー攻撃陣がどのように鉄壁のインテル守備陣を攻略できるか。拮抗した試合になることが予想される中、同選手がチャンスを確実にものにできれば、チームはおのずと勝利に近づくはずだ。

    ■インテル | ラウタロ・マルティネス

    インテルの注目は主将のマルティネスだ。長年プレーし、近年は主将を任される同選手は、昨季CL決勝進出にチームを導く活躍を残した。今季は特にCLで存在感を高めており、出場した3試合連続で得点するなど、公式戦8得点をマークする。

    アトレティコ・マドリーと2季前のラウンド16で対戦した際、PK戦で最後のキッカーを務めて失敗する苦汁をなめた。マルティネスはこの雪辱を果たすべく、今回の一戦に高いモチベーションを持っているはずだ。堅守の相手守備陣を攻略して今度こそチームに勝利をもたらせるか。

    アトレティコ・マドリーvsインテル｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

