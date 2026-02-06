Goal.com
J.LEAGUE MEIJI YASUDA 100 YEAR VISION LEAGUE Opening EventJ.LEAGUE
Aoi Fujimiya

Jリーグ百年構想リーグ全クラブのユニフォーム一覧｜着用期間はいつまで？2026年限定モデル

明治安田Jリーグ百年構想リーグ全クラブ(J1・J2・J3)のユニフォームまとめ｜2026年限定デザインの着用期間はいつまで？

百年構想リーグでは、各クラブが着用するユニフォームにも独自の背景や意味が込められている。地域性やクラブの歩みを反映したデザインは、リーグの成長とともに変化してきた。

本記事では、百年構想リーグに所属する全クラブのユニフォーム紹介する。

  • Jリーグ百年構想リーグ｜大会日程・概要

    明治安田Jリーグは2026年に大きな転換期を迎える。従来の「春秋制」から欧州主要リーグと同様の「秋春制」に移行することが決定し、2026年8月に新シーズン、Jリーグ2026-27シーズン開幕を迎える。そして、空白となった2026年上半期にはJリーグに所属する全60クラブが参戦する特別大会（公式戦）の開催が2024年12月に発表された。そして2025年9月、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の名称での開催が決定した。

    Jリーグ百年構想リーグは、「J1百年構想リーグ」と「J2・J3百年構想リーグ」の2つに分かれる。いずれのリーグも地域リーグとプレーオフの2ラウンド制となっており、両ラウンドを通じて最終順位が確定する。J1百年構想リーグの優勝チームにはAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられ、また順位や獲得勝ち点に応じて賞金も支払われる。

    ただし、両リーグの結果による昇格・降格はない。

    明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。また、プレーオフ ラウンド終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催されることも決まった。

    日程大会名
    2026年2月7日～5月24日地域リーグ ラウンド
    2026年5月30日・31日プレーオフ ラウンド第1戦
    2026年6月6日・7日プレーオフ ラウンド第2戦
    2026年6月13日JリーグオールスターDAZNカップ

    ※金曜日開催になる場合もある

  • J1｜鹿島アントラーズ

    鹿島アントラーズは、Jリーグの秋春制移行に伴って開催される特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」に向け、専用ユニフォームを発表した。このユニフォームは、通常のリーグ戦やシーズンをまたいで使用されるものではなく、明確な期間と位置づけを持つ特別仕様となっている。

    着用期間は、2026年2月に開幕予定の「明治安田J1百年構想リーグ」開催期間中に限定される。大会は6月頃まで行われ、プレーオフを含めた全日程において、この百年構想リーグ用ユニフォームが使用される予定だ。

    KAMOで鹿島アントラーズのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜浦和レッズ

    浦和レッズの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が浦和レッズにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOで浦和レッズのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜柏レイソル

    柏レイソルの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が柏レイソルにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

  • J1｜東京ヴェルディ

    東京ヴェルディの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が東京ヴェルディにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

  • J1｜川崎フロンターレ

    川崎フロンターレの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が川崎フロンターレにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOで川崎フロンターレのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜清水エスパルス

    清水エスパルスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が清水エスパルスにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOで清水エスパルスのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜京都サンガF.C.

    京都サンガF.C.の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が京都サンガF.C.にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

  • J1｜セレッソ大阪

    セレッソ大阪の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がセレッソ大阪にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOでセレッソ大阪のJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜ファジアーノ岡山

    ファジアーノ岡山の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がファジアーノ岡山にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

  • J1｜アビスパ福岡

    アビスパ福岡の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がアビスパ福岡にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

  • J1｜水戸ホーリーホック

    水戸ホーリーホックの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ2リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が水戸ホーリーホックにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

  • J1｜ジェフユナイテッド千葉

    ジェフユナイテッド千葉の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のリーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がジェフユナイテッド千葉にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOでジェフ千葉ユナイテッドのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜FC東京

    FC東京の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がFC東京にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

  • J1｜FC町田ゼルビア

    FC町田ゼルビアの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がFC町田ゼルビアにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOでFC町田ゼルビアのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜横浜Ｆ・マリノス

    横浜F・マリノスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が横浜F・マリノスにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOで横浜F・マリノスのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜名古屋グランパス

    名古屋グランパスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が名古屋グランパスにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOで名古屋グランパスのJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜ガンバ大阪

    ガンバ大阪の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に行われる移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に開催されるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この一戦がガンバ大阪にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへ切り替わる見通しだ。

    KAMOでガンバ大阪のJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜ヴィッセル神戸

    ヴィッセル神戸の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後に開幕する秋春制シーズンで使用されることはない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がヴィッセル神戸にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOでヴィッセル神戸のJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜サンフレッチェ広島

    サンフレッチェ広島の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後にスタートする秋春制シーズンでは使用されない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がサンフレッチェ広島にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。

    KAMOでサンフレッチェ広島のJ1百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J1｜V・ファーレン長崎

    Ｖ・ファーレン長崎の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に行われる移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定されており、通常のリーグ戦や、8月以降に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

    百年構想リーグは、2026年6月7日に実施されるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっている。この試合がＶ・ファーレン長崎にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となり、その後は新シーズンに向けて別デザインのユニフォームへ切り替わる見通しだ。

  • J2｜北海道コンサドーレ札幌

    北海道コンサドーレ札幌の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで着用されることはない。

  • J2｜ベガルタ仙台

    ベガルタ仙台の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで着用されることはない。

  • J2｜モンテディオ山形

    モンテディオ山形の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜栃木シティ

    栃木シティの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜横浜FC

    横浜FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

    KAMOで横浜FCの百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J2｜ヴァンフォーレ甲府

    ヴァンフォーレ甲府の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

    KAMOでヴァンフォーレ甲府の百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J2｜カターレ富山

    カターレ富山の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜藤枝MYFC

    藤枝MYFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜FC今治

    FC今治の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜大分トリニータ

    大分トリニータの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

    KAMOで大分トリニータの百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J2｜ヴァンラーレ八戸

    ヴァンラーレ八戸の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜ブラウブリッツ秋田

    ブラウブリッツ秋田の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜いわきFC

    いわきFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜RB大宮アルディージャ

    RB大宮アルディージャの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜湘南ベルマーレ

    湘南ベルマーレの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜アルビレックス新潟

    アルビレックス新潟の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜ジュビロ磐田

    ジュビロ磐田の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜徳島ヴォルティス

    徳島ヴォルティスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J2｜サガン鳥栖

    サガン鳥栖の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

    KAMOでサガン鳥栖の百年構想リーグユニフォームを販売購入はこちら

  • J2｜テゲバジャーロ宮崎

    テゲバジャーロ宮崎の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜福島ユナイテッドＦＣ

    福島ユナイテッドFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜ザスパ群馬

    ザスパ群馬の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜松本山雅FC

    松本山雅FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜ツエーゲン金沢

    ツエーゲン金沢の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜レイラック滋賀FC

    レイラック滋賀FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜奈良クラブ

    奈良クラブの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜レノファ山口FC

    レノファ山口FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜愛媛FC

    愛媛FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜ギラヴァンツ北九州

    ギラヴァンツ北九州の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜鹿児島ユナイテッドFC

    鹿児島ユナイテッドFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜栃木SC

    栃木SCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜SC相模原

    SC相模原の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜AC長野パルセイロ

    AC長野パルセイロの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜FC岐阜

    FC岐阜の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜FC大阪

    FC大阪の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜ガイナーレ鳥取

    ガイナーレ鳥取の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜カマタマーレ讃岐

    カマタマーレ讃岐の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜高知ユナイテッドSC

    高知ユナイテッドSCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜ロアッソ熊本

    ロアッソ熊本の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

  • J3｜FC琉球

    FC琉球の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。

    着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。

