Jリーグ百年構想リーグ全クラブのユニフォーム一覧｜着用期間はいつまで？2026年限定モデル

百年構想リーグでは、各クラブが着用するユニフォームにも独自の背景や意味が込められている。地域性やクラブの歩みを反映したデザインは、リーグの成長とともに変化してきた。
本記事では、百年構想リーグに所属する全クラブのユニフォーム紹介する。
明治安田Jリーグは2026年に大きな転換期を迎える。従来の「春秋制」から欧州主要リーグと同様の「秋春制」に移行することが決定し、2026年8月に新シーズン、Jリーグ2026-27シーズン開幕を迎える。そして、空白となった2026年上半期にはJリーグに所属する全60クラブが参戦する特別大会（公式戦）の開催が2024年12月に発表された。そして2025年9月、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の名称での開催が決定した。
Jリーグ百年構想リーグは、「J1百年構想リーグ」と「J2・J3百年構想リーグ」の2つに分かれる。いずれのリーグも地域リーグとプレーオフの2ラウンド制となっており、両ラウンドを通じて最終順位が確定する。J1百年構想リーグの優勝チームにはAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられ、また順位や獲得勝ち点に応じて賞金も支払われる。
ただし、両リーグの結果による昇格・降格はない。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。また、プレーオフ ラウンド終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催されることも決まった。
|日程
|大会名
|2026年2月7日～5月24日
|地域リーグ ラウンド
|2026年5月30日・31日
|プレーオフ ラウンド第1戦
|2026年6月6日・7日
|プレーオフ ラウンド第2戦
|2026年6月13日
|JリーグオールスターDAZNカップ
※金曜日開催になる場合もある
鹿島アントラーズは、Jリーグの秋春制移行に伴って開催される特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」に向け、専用ユニフォームを発表した。このユニフォームは、通常のリーグ戦やシーズンをまたいで使用されるものではなく、明確な期間と位置づけを持つ特別仕様となっている。
着用期間は、2026年2月に開幕予定の「明治安田J1百年構想リーグ」開催期間中に限定される。大会は6月頃まで行われ、プレーオフを含めた全日程において、この百年構想リーグ用ユニフォームが使用される予定だ。
浦和レッズの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が浦和レッズにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
柏レイソルの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が柏レイソルにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
東京ヴェルディの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が東京ヴェルディにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
川崎フロンターレの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が川崎フロンターレにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
清水エスパルスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が清水エスパルスにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
京都サンガF.C.の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が京都サンガF.C.にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
セレッソ大阪の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がセレッソ大阪にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
ファジアーノ岡山の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がファジアーノ岡山にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
アビスパ福岡の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がアビスパ福岡にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
水戸ホーリーホックの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ2リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が水戸ホーリーホックにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
ジェフユナイテッド千葉の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のリーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がジェフユナイテッド千葉にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
FC東京の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がFC東京にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
FC町田ゼルビアの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がFC町田ゼルビアにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
横浜F・マリノスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が横浜F・マリノスにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
名古屋グランパスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に行われる秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合が名古屋グランパスにとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
ガンバ大阪の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に行われる移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定される。通常のJ1リーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に開催されるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この一戦がガンバ大阪にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへ切り替わる見通しだ。
ヴィッセル神戸の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後に開幕する秋春制シーズンで使用されることはない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がヴィッセル神戸にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
サンフレッチェ広島の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のJ1リーグ戦や、その後にスタートする秋春制シーズンでは使用されない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に行われるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっており、この試合がサンフレッチェ広島にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となる。その後は、8月開幕予定の秋春制Jリーグに向けて、新たなユニフォームへと切り替わる見通しだ。
Ｖ・ファーレン長崎の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に行われる移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定されており、通常のリーグ戦や、8月以降に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
百年構想リーグは、2026年6月7日に実施されるプレーオフラウンド最終戦をもって終了予定となっている。この試合がＶ・ファーレン長崎にとっても当該ユニフォームの最終着用機会となり、その後は新シーズンに向けて別デザインのユニフォームへ切り替わる見通しだ。
北海道コンサドーレ札幌の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで着用されることはない。
ベガルタ仙台の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで着用されることはない。
モンテディオ山形の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
栃木シティの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
横浜FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ヴァンフォーレ甲府の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
カターレ富山の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
藤枝MYFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
FC今治の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
大分トリニータの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ヴァンラーレ八戸の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ブラウブリッツ秋田の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
いわきFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
RB大宮アルディージャの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
湘南ベルマーレの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
アルビレックス新潟の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ジュビロ磐田の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
徳島ヴォルティスの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
サガン鳥栖の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
テゲバジャーロ宮崎の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
福島ユナイテッドFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ザスパ群馬の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
松本山雅FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ツエーゲン金沢の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
レイラック滋賀FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
奈良クラブの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
レノファ山口FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
愛媛FCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ギラヴァンツ北九州の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
鹿児島ユナイテッドFCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
栃木SCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
SC相模原の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
AC長野パルセイロの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
FC岐阜の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
FC大阪の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ガイナーレ鳥取の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
カマタマーレ讃岐の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
高知ユナイテッドSCの百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
ロアッソ熊本の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。
FC琉球の百年構想リーグ用ユニフォームは、Jリーグが秋春制へ完全移行する2026年8月を前に実施される移行期間中の特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」専用モデルとして位置づけられている。
着用期間は、2026年2月の大会開幕から6月までの約4か月間に限定。通常のリーグ戦や、その後に始まる秋春制シーズンで使用されることはない。