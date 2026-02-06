Jリーグ百年構想リーグ全クラブのユニフォーム一覧｜着用期間はいつまで？2026年限定モデル

明治安田Jリーグは2026年に大きな転換期を迎える。従来の「春秋制」から欧州主要リーグと同様の「秋春制」に移行することが決定し、2026年8月に新シーズン、Jリーグ2026-27シーズン開幕を迎える。そして、空白となった2026年上半期にはJリーグに所属する全60クラブが参戦する特別大会（公式戦）の開催が2024年12月に発表された。そして2025年9月、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の名称での開催が決定した。

Jリーグ百年構想リーグは、「J1百年構想リーグ」と「J2・J3百年構想リーグ」の2つに分かれる。いずれのリーグも地域リーグとプレーオフの2ラウンド制となっており、両ラウンドを通じて最終順位が確定する。J1百年構想リーグの優勝チームにはAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられ、また順位や獲得勝ち点に応じて賞金も支払われる。

ただし、両リーグの結果による昇格・降格はない。

明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。また、プレーオフ ラウンド終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催されることも決まった。

日程 大会名 2026年2月7日～5月24日 地域リーグ ラウンド 2026年5月30日・31日 プレーオフ ラウンド第1戦 2026年6月6日・7日 プレーオフ ラウンド第2戦 2026年6月13日 JリーグオールスターDAZNカップ

※金曜日開催になる場合もある